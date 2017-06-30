Больше чем платок: как хиджаб утратил душу

Тема хиджаба – в смысле обязанности мусульманки покрывать тело (в Коране это понятие более точно обозначено словом «химар»), которая заключается в соблюдении скромности в одежде и сокрытии от посторонних глаз волос и тела – часто и подробно обсуждается в нашей общине под самыми разными углами зрения. Но несмотря на это, во многих отношениях вокруг этой темы царит недопонимание.

Мы говорим о хиджабе, избегая сколько-нибудь осмысленного его рассмотрения как акта поклонения, хотя в этом заключается его главное назначение. Мы редко задумываемся о фундаментальном качестве, лежащем в основе хиджаба – о скромности (хайя). Однако это то самое сердце, та самая душа хиджаба, которые мы, все вместе и по-отдельности, часто не замечаем.

Внутреннее и внешнее

Ислам учит, что по своей сути хиджаб должен быть духовным актом преданности Всевышнему, а не просто средством самовыражения, культурным или политическим заявлением. Он должен быть актом поклонения (убудийя), который проистекает из самого сердца, стремящегося к близости с Аллахом.

Как многие другие акты поклонения в исламе, хиджаб имеет как внутреннюю, так и внешнюю составляющие. Внутренняя составляющая – это особое состояние сердца и искреннее стремление к Аллаху, а внешняя – это, собственно, действие.

В смысле внешнего выражения хиджаб подчиняется определенным правилам, предписаниям и ограничениям, подобно намазу или посту, соблюдение которых тоже должно происходить по определенным правилам. В наше время это внешнее выражение духовности – будь то религиозная практика в целом или точное соблюдение положений фикха – часто отвергается и критикуется как нечто архаичное, маловажное и банальное. Однако в исламской традиции это «маловажное» имеет большую силу как инструмент, который придает деянию духовный смысл и, возможно, даже делает его богоугодным.

Внешнее соответствие религиозному учению – обязательный первый шаг к духовному развитию. Мы часто обращаем взор к высоким мистическим сферам и духовным состояниям и не видим важной связи между дисциплинированным физическим соблюдением священного закона и восхождением сердца к Всевышнему.

Многим следует поменять свой взгляд на хиджаб, ведь это не только акт самовыражения – его душа заключается в поклонении, которое обязательно совершать правильно и в соответствии с религиозными предписаниями.

Хайя – забытое качество

Если убудийя – это потерянная душа хиджаба, то можно сказать, что его сердце, его животворящая суть – это хайя. В арабском языке слово «хайя» имеет значение «скромность, стыдливость, кротость, воздержание от непристойного, неприличного». Также «хайя» может значить удержание души от дурных вещей. В более широком смысле это означает повышенное осознание присутствия Аллаха, которое диктует предельную осмотрительность в словах и поступках, повышенную чувствительность ко всему постыдному, недостойному, оскорбляющему Аллаха, ангелов и все творение.

Пророк (мир ему и благословение) восхвалял хайя и в мужчинах, и в женщинах. По свидетельствам, в частной жизни он сам был стыдливее девственницы (Бухари, Муслим) – а это, как известно, символ целомудрия и стыдливости. Однажды, когда Посланник Аллаха услышал, как кто-то упрекает брата за стыдливость, он сказал:

«Оставь его, воистину, стыдливость – от веры» (Бухари, Муслим).

Мы же, современные мусульмане, свели хиджаб к платку, который служит признаком мусульманской идентичности, лишили его глубинной связи с понятием «хайя», утратили понимание того, что это прекрасное качество должно задавать тон всему нашему поведению в общественной сфере и отношениях с окружающими.

Не последнюю роль в разрыве хиджаба с понятием «хайя» сыграла мода на скромную одежду и мусульманский платок. Это направление моды не имеет ничего общего с реальным изменением духовно нездоровых культурных норм или пересмотром существующих представлений о красоте и ценности женщины. В большинстве случаев хиджаб просто вписывается в существующую моду с сохранением всех ее слабых мест, и первое из них это узко-потребительский взгляд на красоту и сексуальность.

Душа и сердце хиджаба постигаются только в ракурсе богобоязненности, поклонения и любви к Аллаху; скромность, стыдливость, сдержанные манеры – черты, присущие тому, кто действительно ищет Бога. В условиях культуры, где легкомыслие, грубость и необузданная сексуальность практически стали нормой, стыдливость считается чуть ли не психическим заболеванием. Но мы должны плыть против течения и вернуть хиджабу его потерянную суть – прекрасное качество хайя, которое, как учил Пророк(мир ему и благословение), есть следствие веры. Мы должны утвердить хиджаб как религиозную и духовную практику, а не просто средство социального, культурного или политического самовыражения, мы должны снова наполнить его живой внутренней духовностью.

В эпоху, когда прилежное соблюдение религиозных ритуалов считается бессмыслицей, мы должны решительно указать на связь между духовным состоянием и приверженностью законам и принципам нашей религии, на связь между нашим внешним видом и верой.

Молю Аллаха даровать всем нам правильное понимание ислама, улучшить наше поведение, поступки и внешний облик, дабы в них отражалось прекрасное качество хайя. Да поможет нам Аллах исполнять наши обязанности и придерживаться священного закона из любви к Нему, Всемилостивому, Премудрому. Да украсит нас Аллах красотой веры и покровом таквы (богобоязненности) и сделает нас теми, кто носит хиджаб, почитая его сердце, душу и дух. Аминь.

Источник: Al-Madina Institute