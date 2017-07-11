Брачное предложение: как принять решение?

Данная статья предназначена преимущественно для сестер, хотя некоторые советы будут полезны и братьям.

Вполне понятно, что давая ответ на предложение вступить в брак, многие колеблются, не могут принять решение, пытаются искать совета у друзей и семьи.

Такая неопределенность может негативно отразиться на духовном, эмоциональном, социальном или профессиональном аспектах их жизни. Хотелось бы напомнить о том, что, хвала Аллаху, из этой ситуации можно найти правильный выход, если обратить внимание на определенные моменты, а именно:

Правильно понимать и использовать молитву истихара

Это принципиально важный момент. Многие либо недооценивают, либо неправильно понимают молитву истихара.

Почему же мы начинаем именно с нее, почему истихара чрезвычайно – чрезвычайно! – важна и даже необходима?

Потому что сокрытое, прошлое, настоящее и будущее не известно никому, абсолютно никому, кроме Аллаха (хвала Ему)! Аллах – Единственный, Кто знает судьбу человека и его предназначение. Аллах знает его истинную природу. Сколько людей ни спрашивай, они по-настоящему ничего не знают, ибо обладают ограниченным знанием. Это полностью дело Аллаха, и, как в любом испытании, в момент столь важного выбора наша потребность в Аллахе только усиливается.

Поэтому вознесите молитву истихара так, как никогда раньше. Просите осознанно, искренне и серьезно.

Какие бы слова вы не выбрали, их смысл должен сводиться к следующему:

«О Аллах, даруй мне полное знание, будет ли этот выбор самым лучшим для меня. Только ты обладаешь истинным знанием, так наставь меня на то, что будет для меня лучше всего в этой и будущей жизни».

Но некоторые не совсем верно понимают суть истихары. Вместо того, чтобы советоваться с Аллахом и просить поделиться Его Знанием, они говорят что-то вроде: «О Аллах, сделай такого-то человека моим идеальным праведным супругом», не желая принимать никакой другой исход дела.

Но какой смысл в такой молитве? Ею человек не просит у Аллаха совета и не соглашается с Его Мудростью и Предопределением, а просит Его сделать что-то любой ценой. Это неправильно… Почему? Потому что если предмет желания на самом деле не является подходящим супругом, а человек пытается убедить Аллаха сделать его таковым, это значит, что, в понимании просящего, Аллах должен наделить его определенными благими качествами. На самом деле все происходит совсем не так. Жизнь – это испытание. Мы сами отвечаем за свои деяния – хорошие и плохие.

Когда мы просим Аллаха (хвала Ему) сделать такого-то суперменом, то где же свобода воли нашего избранника? Как Аллаху его судить, если Он Сам заставит его быть хорошим, быть тем, кем он, на самом деле, не является. Наставление Аллаха проникнет в сердца тех, кто искренен и действительно этого желает, но если человеку это не нужно, у него нет подобного намерения – это его выбор.

Что действительно нужно сделать – это спросить у Аллаха, является ли данный человек благом для вас, тем, с кем вы будете счастливы, кто составит вам хорошую пару. А если он вам не подходит, то пусть Аллах уберет его с вашего пути, а вас – с его пути, и приведет вас к тому, что является благом для вас, согласно Его Мудрости. В этом заключается суть истихары.

Обратите внимание на то, чему учил Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) в этом отношении. Джабир (да будет доволен им Аллах) рассказывал, что посланник Аллаха (мир ему и благословение) обучал их молитве истихара, так же как обучал их сурам из Корана, и говорил:

«Если кто-либо из вас пожелает совершить какое-либо дело, пусть совершит дополнительную молитву в два раката, а затем скажет: "О Аллах, поистине, я прошу Тебя помочь мне Твоим знанием и укрепить меня Твоим могуществом, и я прошу тебя из Твоей Великой милости, ибо, поистине, Ты знаешь, а я не знаю, ведь Ты – Знающий сокровенное. О Аллах, если Ты знаешь, что это дело будет благом для моей религии и моей жизни и для исхода моих дел, то предопредели мне его и облегчи, а затем сделай его для меня благословенным. А если Ты знаешь, что это дело обернётся злом для моей религии, моей жизни и для исхода моих дел, то отдали его от меня и отдали меня от него, и предопредели мне благо, где бы оно ни было, а потом сделай меня довольным этим". И также добавил: "И пусть укажет своё дело"» (Аль-Бухари).

И снова смысл здесь в том, что вы вверяете ваше дело Аллаху (хвала Ему), просите помочь Его совершенным знанием и Его могуществом и обернуть это дело в вашу пользу, либо приведя вас к нему, либо отвратя вас от него.

Прежде чем перейти к следующему пункту, напомним о том, чего делать не следует.

Не ходите по друзьям, чтобы узнать их мнение. Это не поможет. Вместо этого попросите помощи у Аллаха, а потом обратитесь к мудрому/честному/близкому взрослому человеку из числа родственников или из общины, который мог бы чистосердечно поручиться за интересующего вас человека.

Не рассказывайте все известные вам подробности об этом человеке, не нарушайте его право на личную жизнь: что, если он станет вашим мужем, и все ваши подруги будут знать о нем сугубо интимные вещи? Не так мы должны оберегать свой дом и мужа. А если он женится на другой женщине из ваших знакомых? Ведь сколько есть порядочных людей, которые, возможно, вам и не подходят, но окажутся идеальными спутниками жизни других женщин. Поэтому уважайте его честь и неприкосновенность личности, либо примите то, что вам о нем известно, либо забудьте.

Имейте такву

Иногда люди совершают серьезные ошибки или недостойные поступки, рассуждая так, что сначала нужно хорошенько узнать человека.

В этом подходе есть зерно здравомыслия, но в целом он порочен.

Сестры! Если мужчина не приходит к вам в дом, чтобы официально поговорить с вашей семьей и объявить о своем намерении и готовности жениться, а вместо этого общается с вами наедине, ссылаясь на то, что сначала нужно получше узнать друг друга, то мы должны вас огорчить – это плохой сигнал.

Если он действует тайком, не ведет себя как мужчина, который знает, что такое ответственность, серьезность и обязательства, то это не тот человек, которому стоит доверять свою жизнь и будущее. Мало того, что это харам. Его желание общаться с вами конфиденциально, болтать в чатах, встречаться – оскорбительно и значит, что вы только теряете время. Не привязывайтесь эмоционально, психологически и физически к тому, кто не делает соответствующие шаги и не выражает желание брать на себя обязательства по отношению к вам. В любой момент он может решить, что вы недостаточно для него хороши и просто исчезнуть. Вы уверены, что не ставите под удар свои чувства и достоинство?

Он должен официально прийти и поговорить с вашей семьей, а если ничего не получится, вам следует порвать с ним через кого-то из ваших махрамов – мужчин, которые защищают вас и заботятся о ваших делах, чтобы сохранить вашу честь и достоинство.

Но пусть вам не кажется, что мы сторонники браков вслепую с малоизвестным человеком. Совсем нет!

Мы просто хотим сказать: в своих увлечениях сохраняйте такву! Это значит, идите прямым путем, помните об Аллахе, делайте то, что дозволено, и сторонитесь запретного на каждом шагу, и Аллах (хвала Ему) благословит и облегчит ваши дела. Не нужно встреч наедине, проверок в тех или иных ситуациях. Это заблуждение. Невозможно понять все о человеке, не пожив с ним в течение долгого времени, не испытав вместе радость и беду. И даже когда люди поступают запретным образом и живут вместе, узнавая друг друга, разве это гарантия успешного брака? Нет. Вы сами видите болезненные разрывы и разводы вскоре после брака. Не нужно затягивать процесс до такой степени, чтобы впасть в запретное, это не поможет. А что же тогда делать?

Задавайте правильные вопросы

Когда вам официально делают предложение, и вы серьезно его обдумываете, значит, пора спрашивать о том, что действительно важно. Например:

Как он справляется с гневом, как ведет себя в конфликтной ситуации?

Как в его понимании должны быть организованы семейные расходы, кто должен за них отвечать?

Каковы, по его мнению, права и обязанности жены?

Его цели/план/смысл жизни.

Дети.

Если, скажем, вы хотите носить никаб, спросите, не будет ли он против или он одобряет ваше желание и готов поддержать?

В общем, задавайте правильные вопросы о том, что для вас действительно важно, о том, без чего вы не можете жить, и о том, что для вас неприемлемо.

Для этого необходимо понимать, кто вы и чего хотите, а потом сообщить об этом. Прямо и открыто. Все должно быть рационально, почти как в бизнесе.

Пока что действуйте без эмоций.

Услышьте нас: пока что действуйте без эмоций!

Есть и другие нежелательные вещи…

Не рассматривайте постоянно его фото, если по каким-то причинам вы можете это делать.

Не заходите на его страницу в соцсетях, не представляйте его своим мужем, партнером, защитником, отцом ваших детей.

Пока что не нужно этого делать. Пожалейте себя и свои чувства, не позволяйте разгуляться воображению. Это помешает вам принять правильное решение. Если вы дадите волю воображению и эмоционально привяжетесь, вы не сможете рационально взглянуть на его личные недостатки. А когда, наконец, выйдете за него замуж, и ваши эмоциональные потребности будут удовлетворены, недостатки, которых вы не заметили, встанут перед вами во весь рост как невыносимая реальность.

Итак, в этот период сделайте над собой усилие, чтобы выяснить его главные проблемы и обсудите, как вы вдвоем можете их решить, подумайте, будет ли вам комфортно с ними или они для вас совершенно неприемлемы.

Не ждите полного перерождения

Многие начинают испытывать влечение и в результате не обращают внимание на серьезные проблемы, надеясь, что человек изменится в будущем. Например, они мирятся тем, что их избранник не совершает намазы, но полагают, что он будет это делать в будущем. Они мирятся с его курением, но верят его обещаниям бросить. Словом, они готовы закрыть глаза на любые пороки и серьезные недостатки, если им обещают, что в будущем все будет иначе.

Не стоит испытывать судьбу.

Какие у вас доказательства того, что человек изменится в таких серьезных вопросах?

Не принимайте это судьбоносное решение на основании зыбких заверений!

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:

«Если тот, чьи религия и нрав вам по душе, спросил разрешения жениться на той, кто в вашем попечении, примите его, в противном же случае на земле воцарится фитна и большая порча» (Тирмизи).

Итак, рекомендуется вступать в брак с тем, кто уже сейчас вам нравится своим характером и религиозностью, а не с тем, от кого вы ждете положительных изменений в будущем!

Что касается братьев, то если вам нужно что-то изменить в себе и вы искренни в этом намерении, начинайте меняться уже сейчас. Изменитесь прежде всего ради Аллаха (хвала Ему), потому что вы были созданы для этого. Не рассчитывайте, что кто-то поможет вам измениться.

Конечно, вы можете помогать друг другу, если у вас уже есть фундамент отношений и общие цели. Безусловно, человек может стать лучше под влиянием другого. Но разительные перемены невозможны без упорной работы над собой. Для этого должна быть какая-то непреложная основа, например, намаз, на котором будут строиться все необходимые действия в этом направлении. Если ничего этого у вас нет, вы не преуспеете в достижении желаемого.

Не поддавайтесь давлению

Даже если кто-то – хафиз, имам или другой авторитетный человек – приводит доводы «за», но у вас не лежит душа к этому человеку, он вас отталкивает, то это достаточный повод для того, чтобы отказать.

И не мучайтесь из-за этого. Кто-то может быть идеальным, но неидеальным для вас, и наоборот. Главное искать в мужчине религиозность и хороший характер, потому что этому человеку вы доверите заботиться о вас и ваших делах, и ждете, что он будет это делать, уважая вас, ваши права и достоинство. Религиозность, как правило, свидетельствует о дисциплине и покладистом нраве – такой мужчина будет беречь и уважать женщину, и она должна быть счастлива и довольна тем, что этот человек имеет страх перед Аллахом и сознает свою ответственность перед Ним за любую причиненную ей обиду. Мягкость и милосердие к женщине – это сунна нашего Пророка (мир ему и благословение) и наша религия.

Если вы не видите в его характере религиозности, не поддавайтесь ни на какие убеждения. А если вы обнаруживаете и религиозность, и хороший нрав, но вам некомфортно, вы не можете представить свою жизнь с этим человеком, что-то вас в нем отталкивает, вы совершаете истихару и чувствуете, что это не ваш человек, то это и есть ответ, и не нужно тянуть время и давать ложную надежду.

Помните историю о том, как к Пророку (мир ему и благословение) пришла женщина, жаловавшаяся на то, что ее муж неплохой человек, но ей невыносимо с ним жить? Пророк просто разрешил ей развестись, хотя ее муж был благочестивым человеком.

Передают со слов Ибн ‘Аббаса (да будет доволен Аллах ими обоими), что (однажды) жена Сабита бин Кайса пришла к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказала: «О посланник Аллаха, я не порицаю Сабита бин Кайса ни за его характер, ни за его отношение к религии, однако, я не хочу (придерживаться обычаев) неверия в исламе! [Сабит был неприятен жене, и она не хотела продолжать жить с ним, притворяясь, так как опасалась, что это приведёт её к неверию]». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил (её): «Вернёшь ли ты ему его сад?» [брачный подарок Сабита его жене]. Она сказала: «Да». Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Сабиту: «Прими от неё свой сад и дай ей первый развод!» (Насаи).

Итак, никто не может вас уговорить или заставить. Помните слова Пророка (мир ему и благословение) о том, что не следует жениться на женщине без ее согласия (Абу Дауд).

Итак, помимо религиозности, которая должна находить отражение в характере, ваш избранник должен вызывать у вас симпатию, вы должны чувствовать совместимость, тогда вы сможете доверять этому человеку, а он – вам.

Пользуйтесь этим временем, чтобы быть ближе к Аллаху

Аллах (хвала Ему) сказал:

«Среди Его знамений - то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом - знамения для людей размышляющих» (Коран, 30:21).

Что такое знамение? Знамение – это то, что ведет к предопределенному. Если брак – это знамение Аллаха, хвала Ему, то он каждым своим шагом должен вести вас к Нему, начиная с того момента, когда вы молитесь о том, чтобы выйти замуж, размышляете над предложением, начинаете жить с этим человеком и заканчивая всей вашей совместной жизнью… И до того, как вы оба встретитесь с Аллахом, мир ему, счастливые тем, как Он устроил вашу жизнь, и Он будет доволен вами.

Вы выходите замуж за человека, но ваша главная и первая любовь – это Аллах. Он есть и всегда будет Единственным, кто был с вами с самого начала и останется с вами навечно, когда никого другого уже не будет.

Никогда не забывайте об этом.

Пусть это время станет временем вашей близости с Аллахом, усильте ваши дуа и упование на Него, пусть они будут такими искренними, как никогда раньше!

Помните об обновлении намерения!

Недавно я прочла ответ одного ученого сестре, которая спрашивала, какое намерение у нее должно быть, если она хочет выйти замуж. Он ответил:

«Ты можешь иметь намерения, наполняющие небо и землю… намерение дать мир, спокойствие и отдых душе другого человека, намерение сохранить его чистоту, заботиться о нем, помогать ему в добродетели, вместе произвести благочестивое потомство… намерение сделать его счастливым дозволенными средствами и от всего сердца благодарить за это Аллаха… Возможно, брак, в котором родится человек подобный имаму аш-Шафии или Ахмеду ибн Ханбалю, стоит больше тысячи лет поклонения».

Обновляйте ваши намерения и понимание того, что вы делаете и почему вы это делаете, это поможет вам и даст вам ясное представление о ваших целях.

Поистине, действия определяются намерениями, и каждый человек получит то, на что намеревался. Просто помните об этом и о том, что все дела верующего – благо. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:

«Удивительны дела верующего. Для него все – добро, и так происходит только с верующим. Когда с ним случается что-то хорошее, он благодарен, и в этом – благо для него. Когда с ним случается что-то плохое, он терпит, и в этом – благо для него» (Муслим).

Если по какой-либо причине помолвка не состоится, это тоже благо, а не беда. Если вы возносили истихару и все делали дозволенными средствами – значит, все это к лучшему. Не беспокойтесь, вы это переживете. Молитесь об этом человеке и о себе, Царство Аллаха велико, Аллах (хвала Ему) никогда не устанет щедро одаривать вас и всех нас, поэтому всегда будьте довольны волей Аллаха. В хадисе кудси Аллах говорит:

«О рабы Мои, если бы первые и последние из вас, люди и джинны, встали на одном месте и попросили Меня (о чём-нибудь), а Я дал бы каждому то, о чём он просил, это не уменьшило бы имеющееся у Меня кроме как настолько, насколько игла, опущенная в море, уменьшает (количество его воды)!» (Муслим).

И последнее. Да, мы не можем предотвратить возникновение проблем в браке в будущем. Но нам предписано совершать благое и делать правильные шаги, потому что для этого мы были созданы, и за это нас будет судить Аллах.

Помните, что Аллах – Тот, кто дарует и приумножает… Муж/жена – это средство, но Аллах – Податель всех благ. Поэтому продолжайте уповать на Аллаха (хвала Ему), который сказал:

«Я то, что мой раб думает обо мне…» (Бухари).

Итак, стремитесь к прекрасным, благим, чистым вещам, и, Волею Аллаха, они появятся на вашем пути.

Просите Аллаха даровать вам того, кого Он любит, и сделать вас и вашего мужа людьми, угодными Ему. Любовь Аллаха бесконечна, ваша любовь конечна. Призывая Аллаха, вы призываете то, что вечно. Просите отношений, которые начнутся здесь и будут длиться в вечности под защитой и покровительством Аллаха.

Просите Аллаха сделать ваш дом таким, на который Ему будет приятно взирать.

Просите Аллаха довольства вами и для вас.

Просите Его так, как Он учил:

«Господь наш! Даруй нам отраду глаз в наших супругах и потомках и сделай нас образцом для богобоязненных» (Коран, 25:74).

Источник: Productive Muslim