6 прав, которыми наделил жен Ислам

Жена в Исламе имеет неоспоримое право на покой в доме и мирную домашнюю обстановку

1. Право принимать брачное предложение

Прежде всего, в Исламе именно женщина решает, выйдет ли она замуж за какого-то конкретного мужчину. Сестры, ни в коем случае не думайте, что у вас нет никакого влияния, когда дело касается выбора вашего будущего супруга!

Существует распространенное заблуждение, что женщина должна просто принять любое предложение о браке, которое ей поступает. Особенно потому, что брак является Сунной, и крайне желателен по Исламу.

Многие хадисы поощряют молодежь вступать в брак, а родителей — принимать предложения от хороших кандидатов. Тем не менее, права женщины защищены и прочно коренятся в Коране и Сунне, и женщина имеет право принять или отклонить предложение о браке по своему желанию.

2. Право на махр (брачный дар)

«Даруйте женщинам их приданое от чистой души. Если же они по доброй воле отдадут вам часть его, то вкушайте это во благо и на здоровье» (Коран, 4:4).

Согласно Исламскому праву, к правам жен относится и то, что они имеют право получать махр, или брачный дар, от своих супругов, который обычно согласовывается и принимается на стадии переговоров о браке. Это символ любви, чести и намерения, и его не следует путать с идеей покупки женщины или какой-либо архаичной формы собственности — действия, которое порицается в Исламе.

Часто махр — это концепция, которая вырывается из контекста и порицается как неправильная практика, но на самом деле замужняя женщина имеет на это право.

Махр может принимать форму денежных средств или подарков и переходит непосредственно к жене, а не к ее семье или родителям. Обычно это обсуждается с невестой до вступления в брак. Так, махр в качестве активов/денег/собственности необходим для материальной поддержки жены в Исламе.

3. Право на любезное и доброе обращение

Аллах доволен, когда муж играет со своей женой; благодаря этому Он дает им саваб (награду) или наделяет их халяльным ризком (дозволенным пропитанием).

Одно простое фундаментальное право, которое имеет женщина в браке — это право на любезное и внимательное обращение.

Доброта по отношению к жене в Исламе проявляется несколькими способами. Например, муж не должен уезжать, оставляя свою жену на срок более четырех месяцев. Умар Ибн Аль-Хаттаб, один из величайших халифов Ислама, когда-то говорил о том, что приемлемое время отсутствия мужа дома, если оно связано с неизбежными делами, составляет четыре месяца.

Кроме того, обычно жена старается прихорошиться, украсить себя для мужа. А муж должен быть добрым и достаточно внимательным, чтобы дать жене время и возможность сделать это, равно как и сам приводить себя в порядок для нее.

Даже когда дело доходит до домашних дел и вступления в семью мужа, женщина как жена в Исламе имеет право на то, чтобы погрузиться в это медленно, без принуждения со стороны ее мужа.

4. Право на «приватность» во всех конфиденциальных вопросах

Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Воистину, одним из наихудших людей по своему положению пред Аллахом в День воскресения будет тот, кто вступает в интимную связь со своей супругой, а затем разглашает другим ее секреты» (Муслим).

В браке непременно должна существовать приватность. Это распространяется на секреты и тайны супругов, а также все, что связано с их интимной жизнью. В эпоху социальных сетей, супруги должны проявлять особую осторожность, не посещать общественные платформы (группы, паблики) и не вывешивать там «грязное белье» после ссор и споров.

Особенно, когда речь идет о женщине, Ислам строго запрещает раскрывать другим личные вопросы, так как такое поведение приводит к нарушению прав жены в Исламе. Вместо этого, решайте свои проблемы с супругой.

5. Право на мирную домашнюю обстановку

«Наиболее совершенной верой обладает тот из верующих, кто отличается наилучшим нравом, а лучшими из вас являются те, кто лучше всех относится к своим жёнам» (Ат-Тирмизи)

Жена в Исламе имеет неоспоримое право на покой в доме и мирную домашнюю обстановку. Она заслуживает как удовлетворения своих основных потребностей, так и того, чтобы ее грехи были покрыты, а незначительные проступки прощены.

Мужчины традиционно и по Исламу обязаны быть «амирами» (хранителями) своего дома. Ответственность мужчины в этом смысле неразрывно связана с ответственностью женщины в мусульманском браке. Этот фактор должен учитывать муж в своем обращении с женой.

6. Право на финансовую поддержку

«А тот, у кого родился ребенок, должен обеспечивать питание и одежду матери на разумных условиях» (Коран, 2: 233).

Свидетельства из Корана и Сунны ясно указывают на то, что жена в Исламе имеет право на материальное содержание и обеспечение. Это включает в себя еду, одежду, денежные средства и все то, что поможет ей не просто обеспечить себя, но и своих детей, и дом.

С другой стороны, западная идеология побуждает женщин выбирать более «независимый» подход в финансовом отношении. Хотя это может быть и благом для ее личного или карьерного развития, это также умаляет ее право пользоваться защитой и поддержкой ее супруга.

В Исламе же мужьям предписано быть защитниками и опекунами женщин.

Источник: About Islam