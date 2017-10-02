Как не оказаться обманутой брачными мошенниками

Зайнаб бинт Юнус (Zaynab bint Yunus)

Все чаще и чаще можно услышать о таком понятии, как «брачное мошенничество». Так называют мужчин, зачастую изображающих из себя «верующих», которые убедительно предлагают женщине выйти замуж, обольщают и вовлекают в отношения, больше напоминающие интрижку в стиле «халяль», а не серьезные обязательства. Очень скоро жертвы этих злодеев обнаруживают, что их попросту использовали, исковеркали судьбу, злоупотребили их правами, гарантированными исламом, а рассказав о случившемся, они рискуют испортить себе репутацию.

Хотя вина в этом преступном деянии полностью лежит на непорядочном мужчине, нельзя не согласиться, что личность пострадавшей тоже играет свою роль.

Нельзя отрицать, что женщина действительно часто оказывается в уязвимом положении, особенно это касается тех, кто в исламе недавно, или не имеет сильной поддержки единоверцев. Но при этом необходимо признать, что, в конце концов, брак не может состояться без согласия женщины. Ведь такие браки практически никогда не бывают принудительными, в том смысле, что у женщины буквально не остается никакого другого выбора.

Женщина не может вести себя так, будто действительно совершенно беспомощна в подобных ситуациях. Существуют определенные меры, которые в обязательном порядке нужно принять, чтобы обезопасить себя.

Увы, подобная проблема действительно имеет место – так же как случаи изнасилования или бытового насилия – но, в конце концов, если такова жестокая реальность, следует быть к ней готовой. Если женщина действительно хочет пользоваться правом контролировать свою жизнь, она должна быть готова нести ответственность за свои решения.

Итак, какие же предупредительные меры может предпринять женщина, чтобы не стать жертвой отвратительных планов брачных аферистов?

Бдительность и еще раз бдительность

Если вам предлагают выйти замуж — независимо от известности претендента — главным правилом должно быть «Бдительность и еще раз бдительность». Даже если это авторитетный или влиятельный в общине человек — не дайте себя ослепить, не теряйте головы. Всегда и во всем ведите себя как «профессионал»: не общайтесь один на один, обязательно пересылайте копии вашей переписки вашему вали или человеку, которому доверяете.

Не покупайтесь на лесть. Многие женщины страдают низкой самооценкой или глубоким чувством неуверенности, поэтому так легко доверяются человеку, который их похвалит или создаст чувство защищенности. Постоянно помните о том, что оценка себя, уверенность в себе не строятся на мнении других, а развиваются изнутри. Умение играть на ваших слабостях и страхах не имеет ничего общего с искренней заботой о вас.

Помните, что сам по себе факт того, что мужчина является шейхом или даи, вовсе не значит, что он идеален, сам соблюдает то, чему учит, и вообще способен быть хорошим мужем. Это такой же человек, как и все, он может быть хорошим или плохим, и даже хорошие люди имеют недостатки. Никогда не поддавайтесь на идеалистические мечты о том, как станете «женой шейха» — реальность совсем другая.

Проще говоря, не торопитесь. Если даете брачные объявления, не подчеркивайте свою неуверенность, одиночество. Изучите вопрос вместе с вали, не стесняйтесь тщательно проверить биографию соискателя, в том числе, на предмет прежних отношений, узнайте его кредитную историю. Если человек много путешествует, узнайте, где он бывает, постарайтесь проверить, какая у него репутация в этих местах.

Вали должен нести ответственность

К сожалению, понятие «вали» — опекуна или помощника — в некоторых мусульманских общинах недооценивается или даже дискредитировано. Обязанность вали — соблюдать интересы женщины, в том числе, в поисках будущего мужа.

Зачастую нынешние вали впадают в одну из двух крайностей: либо полностью пренебрегают своими обязанностями, либо ведут себя неразумно и рассматривают предложения, которые отвечают лишь их собственным культурным или личным предпочтениям.

Женщина должна знать, что ислам предписывает ей иметь вали не ради того, чтобы ее принуждали, и не ради соблюдения патриархата — пусть даже случаи того и другого встречаются не так уже редко, — и искать хорошего вали.

В идеале опекун должен быть религиозным человеком и иметь высокие нравственные качества (ведь очевидно, что не всякий, кто выглядит как верующий, обязательно порядочен в личном плане, чурается финансовых махинаций и любых других отвратительных и безнравственных вещей). При этом у вали не должно быть личной заинтересованности в конкретном браке (как, например, в случае, когда женихом является его друг). Наряду с этим он должен искренне и честно заботится об интересах женщины и понимать свою ответственность в этом деле.

Следует отметить, что роль вали не прекращается с подписанием брачного контракта: в случае возникновения в браке каких-либо трений вали должен быть готов выступить на стороне женщины.

Один из способов сделать так, чтобы вали надлежащим образом выполнил свою обязанность, — иметь возможность привлечь его к ответственности. Тогда, если вы пострадаете из-за того, что доверились вали и понадеялись на достоверность его сведений, в то время как он и не думал ничего проверять, вы сможете сообщить о его халатности тем, кто имеет над ним какую-то власть.

Конечно, в силу определенной позиции в наших общинах и отсутствия в них реального механизма привлечения к ответственности, этот совет выполнить сложно, а иногда невозможно. Тем не менее, следует серьезно подумать, прежде чем доверить такую важную роль случайному человеку.

Тревожные сигналы и ваше собственное отношение

Если брачное предложение связано с многоженством, особенно тайным, то есть определенные признаки, которые должны вас насторожить: например, то, что он настаивает на необходимости никому о вас не говорить ради своей репутации, или что его жена «пока что» ничего не знает. Если эти тревожные сигналы имеют место – можете не сомневаться, что проблемы не заставят себя ждать, так как уже сейчас видно, что он больше беспокоится о своем имидже и удовлетворении собственных интересов, чем о вашем благе или о своей жене.

Многоженство в мусульманской общине имеет отвратительную репутацию из-за того, как ужасно оно практикуется. Будьте бдительны! Скажите ему, что имеете право на официальное признание вашего брака, хотите непосредственно поговорить с его женой, убедиться, что она знает о его планах и что вы не причините ей вред своим решением стать второй женой. Если в ответ он рассердится, огорчится, начнет возражать, то этого достаточно: прекращайте всякие переговоры и забудьте об этом предложении. Ложь и уловки не приведут ни к чему хорошему, во всяком случае, для вас.

С другой стороны, обратите внимание на собственное отношение. Иногда думают, что вторая жена — это обязательно наивная жертва. Порой это так, но не всегда. Есть множество примеров, когда женщина сама имеет довольно своеобразное отношение к многоженству в духе: «выйти за него замуж — это мое право, и я не нуждаюсь в разрешении его первой жены». Если вы действительно поддерживаете такое отношение – неужели вы рассчитываете, что к вам отнесутся лучше? Придерживаясь в жизни принципа «ихсан» (совершенство), в ответ вы получите то же самое:

«Воздают ли за добро иначе, чем добром?» (Коран, 55:60).

В том, что касается махра, туманные обещания, вроде «я научу тебя тому, что знаю сам» или «я возьму тебя в хадж», — это тоже тревожные сигналы, говорящие о нежелании брать на себя обязательства. Мудрость махра заключается, в том числе, и в том, что женщина получает финансовый резерв на случай, если семейная жизнь сложится неудачно. Поэтому не торопитесь соглашаться с доводами вроде того, что лучшая жена — та, которая требует наименьший махр. Просите разумную сумму, это покажет, что вы серьезны и надеетесь на серьезность в ответ.

Никогда не будет лишним напомнить, что вы не должны торопиться и что стоит потратить какое-то время и силы на то, чтобы самой что-то узнать о своем потенциальном супруге. Если же он советует вам «поспешить», угрожает уйти и сделать предложение другой женщине — пусть уходит, вы обойдетесь без него.

Кто подумает о детях?

В определенных мусульманских общинах есть женщины с детьми, которые неоднократно выходят замуж и разводятся — с негативными последствиями для детей.

Если вы мать, то вам ни в коем случае нельзя спешить и принимать необдуманные решения, основываясь только на моментальных эмоциях. Ваш повторный брак, тем более, браки, серьезно влияют на детей и обычно не к лучшему. Каждая может ошибиться, в первый или второй раз это, возможно, простительно… но если вокруг вас уже трое или четверо детей, а вы все еще продолжаете брачную «карусель», переходя от мужчины к мужчине, то проблема в вас, и эта проблема — недальновидность.

Очень-очень-очень часто женщины с подобной проблемой обеспечивали своим детям серьезную психологическую травму, и именно среди таких наиболее часто встречаются случаи полного ухода из ислама. Дети очень уязвимы и испытывают глубокое потрясение, когда в их жизнь вдруг приходит посторонний мужчина, даже когда это вполне хороший человек. Если же избранник матери оказался социопатом, обижает семью или просто бездушен, травма от того, что их мать и они сами попали во власть такого человека, бывает исключительно тяжелой.

Если вы однажды уже пережили болезненный брак и развод, не торопитесь снова замуж. Пусть пройдет время, залечите раны, сосредоточьтесь на духовном и эмоциональном самочувствии – вашем и детей. Хотя брак может выглядеть вариантом быстро решить финансовые и другие вопросы, помните, что он может быть и неудачным. Для вас и детей будет лучше, если вы не пожалеете времени на то, чтобы вернуть свое душевное состояние в нормальное русло, получить совет, чему-то научиться, выстроить здоровую систему поддержки, начать работать над стабилизацией финансового положения и только потом строить отношения. Опять-таки, это легче сказать, чем сделать, но, в то же время, это уменьшит вероятность того, что психика и вера ваших детей будут подорваны новым поспешным браком.

Следует отметить, что эти советы применимы не ко всем ситуациям. Всегда бывают случаи, когда, несмотря на все старания и бдительность, непорядочный мужчина все равно находит способ втереться в доверие и приняться за свои манипуляции. В подобных случаях не нужно бояться отступить, как только станет ясно, что происходит, и сообщить об этом человеке властям или тем в вашей общине, кто способен потребовать от него ответа и, возможно, предотвратить повторение подобных случаев в дальнейшем.

В заключение хочется сказать, что лучший способ не стать жертвой брачных мошенников – это заниматься самообразованием, развивать самоуважение и быть очень осторожной. Не дайте себя очаровать, не поддавайтесь на лживые обещания и привлекательность славы. Помните, что брак — это серьезное предприятие, подразумевающее серьезные обязательства, которые требуют от обоих знания своих прав, гарантируемых исламом, жизненного опыта и, в первую очередь, честности.

Уповайте на Аллаха и просите у Него руководства на каждом шагу этого пути!

Источник: Aljumua.com