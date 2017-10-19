Мамам, работающим на дому: как повысить продуктивность?

Если вы – дистанционно работающая мама, то вам, как никому, известно, что такое постоянно разрываться между делом и заботами по дому. Обычно успешно справляться со всеми ролями одновременно очень трудно, от этого какая-то сторона жизни недополучает нашего внимания. Тем не менее, продуктивную работу вполне можно совмещать с гармоничной семейной жизнью. Что для этого нужно?

«Как вам удается одновременно писать статьи, воспитывать детей и находить время на себя?» Этот вопрос мне задают всякий раз, когда я представляюсь как мать двоих малышей, работающая на дому в качестве автора. Уверена, что подобные вопросы приходилось слышать любой женщине с детьми, работающей дома.

Альхамдулиллях, сегодня у матерей появилось столько возможностей зарабатывать на жизнь, не покидая уютного дома и не отрываясь от детей! Причем работа на дому, в постоянном окружении детей – это не оправдание для того, чтобы быть непродуктивной или расслабляться на деловом фронте. Мы, мусульмане, должны стремиться к совершенству во всех аспектах жизни, это касается работы с клиентами, ведения бизнеса или домашнего хозяйства. Кроме того, непродуктивность означает, что наш домашний бизнес вряд ли будет успешным!

Итак, как я балансирую между работой и домом? Что ж, это нелегко! Однако могу выделить ключевые особенности моей жизни, благодаря которым я, как мне кажется, успешно сочетаю заботу о семье и работу.

1. Прошу помощи у Аллаха (хвала Ему)!

Просто поразительно, как часто мы забываем об элементарном! Представьте: вы спешите закончить статью, так как сроки поджимают, тем временем один ребенок опрокинул тарелку с завтраком на только что вычищенный ковер, а второй занят тем, что мелко рвет оберточную бумагу и разбрасывает по всей комнате. Ваше первое побуждение – выйти из себя.

Но прежде чем это произойдет, задам вопрос: вы попросили Аллаха облегчить ваши дела?

Когда Фатима (да будет доволен ею Аллах) пожаловалась Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение) на то, что натерла мозоли на руках тяжелой работой и попросила дать ей слугу, он вместо этого посоветовал ей произнести зикр.

Передается со слов Али, да будет доволен им Аллах, что, когда к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришла его дочь Фатима с жалобой на то, что она очень сильно устает и попросила у него выделить ей слугу, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не указать ли мне вам на то, что лучше для вас чем слуга? Когда вы ложитесь спать, то скажите 34 раза "Аллаху акбар", 33 раза "субхана-Ллах" и 33 раза "альхамдули-Ллях". Это лучше для вас чем слуга» (Бухари, Муслим).

2. Порядок в доме

Одна из самых полезных привычек, которой я обзавелась, работая дистанционно, это поддержание порядка в доме. Необязательно дом должен быть вычищен от подвала до чердака, но в нем постоянно должен быть порядок, чтобы легко можно было найти нужные вещи, и чтобы маленькие ручки не добрались туда, куда не следует.

Обычно я раскладываю вещи в зависимости от частоты использования: те, которыми пользуюсь редко, прячу подальше от детей (на верхние полки шкафов, на полки в кладовой – словом, туда, где могут достать только взрослые).

Вещи, которыми мы пользуемся ежедневно, хранятся у меня в легкодоступных местах. Детям нравится исследовать и играть со всем, кроме игрушек. Поэтому, чтобы каждый день было меньше уборки, прячьте большинство вещей подальше. Все, что находится в пределах досягаемости в моем доме – это или игрушки, или безопасные предметы, с которыми дети могут играть и самостоятельно убирать, или то, что вам сегодня понадобится. Чем меньше ежедневной уборки, тем больше времени вы сможете посвятить работе, семье и себе. К тому же, беспорядок в доме способствует состоянию напряженности и тревоги, а порядок, наоборот, снимает стресс и способствует психическому раскрепощению.

3. Придерживаюсь распорядка дня

Совмещение обязанностей матери с работой требует выполнения множества дел в течение дня. Не представляю, что бы я делала без надлежащего распорядка. В начале дня я планирую, что и когда буду делать – это помогает придерживаться определенного направления и не отвлекаться от главных обязанностей.

Для меня самые продуктивные дни – это дни, когда я планирую дела заранее. Мне нравится строить свое расписание вокруг пяти намазов. Я использую их как вехи, с которыми связываю все дела. Обычно день начинается с фаджра, затем завтрак, веду детей в детский сад и пишу. Все это до зухра. Между зухром и асром забираю детей из сада. После этого у меня обычно уже нет времени заняться работой, если только дети не уснут днем. Это время лучше всего отводить делам, не требующим безраздельного внимания. Остаток дня после асра у нас посвящен всевозможным делам по дому, уборке, приготовлению пищи, играм с детьми.

У вас будет свое расписание в зависимости от потребностей вашей семьи, но главное, чтобы день был четко структурирован, и вы заранее представляли, что и когда будете делать. Очень удобно планировать день вокруг намазов, чтобы постоянно возвращаться к духовному настрою.

4. Учитываю расписание детей

Когда я начала работать на дому, это стало одним из самых продуктивных нововведений. Я вставила детское расписание в мое. Самое главное – фиксированное время сна, и если с дневным сном можно проявлять известную гибкость, то вечером все идут в кровать в одно и то же время. Для нормального состояния моей психики это принципиально!

Мама, занимающаяся бизнесом, рискует сорваться, если у нее не будет личного времени, чтобы расслабиться. Когда дети идут спать, я пользуюсь этим временем, чтобы расслабиться, составить план дел на завтра, почитать.

5. Еда по плану

Никакой пиццы и китайской еды! Заранее спланированное регулярное здоровое питание – это ваш «спасательный круг». Я готовлю как минимум три раза в день. Единственный способ уменьшить затраты времени на приготовление пищи – составлять меню заранее.

Если у вас нет четкого меню на неделю, все равно большую часть продуктов лучше закупать на выходных, заблаговременно готовить соусы и супы и замораживать. Я обязательно мысленно планирую накануне, что приготовлю завтра, иншаАллах.

Когда в холодильнике и кладовой всегда есть продукты, это существенно уменьшает время, проводимое на кухне, а значит, экономит время для других дел по дому или для работы.

6. Перепоручение определенных дел

Иногда просто нет никакой возможности все делать самой. Идеально, если в таких случаях удастся привлечь помощников. В работе есть определенные стороны, например, бухгалтерский учет, для которых можно нанять компетентных специалистов, дистанционных помощников или, наоборот, лучше нанять помощницу по дому, которая возьмет на себя хозяйство.

Иногда говорят, что женщина – это «суперчеловек». Звучит, конечно, приятно, но на деле, все брать на себя – это путь не самый практичный и полезный для здоровья и вашей семьи. Никогда не стоит чувствовать себя виноватой, если попросили помощи: вы лучше знаете себя и свою семью, поэтому решайте, в чем именно вам нужна помощь, чтобы ваша жизнь стала легче.

7. Правильное питание и физические упражнения

Я много времени провожу на одном месте, печатая за компьютером. Это не полезно для здоровья, а через какое-то время я поняла, что это и причина некой вялости, которую я постоянно испытываю.

Для продуктивности важны физические упражнения и здоровое питание. Тело должно быть здоровым, чтобы вы могли сделать все намеченное на день. На продуктивность влияет и рацион. Здоровая пища повышает физическую и умственную работоспособность и придает энергии, это гораздо лучше зависимости от кофе и сладкого.

Физическая нагрузка может заключаться в простой прогулке с детьми, но хорошо, если несколько раз в неделю есть возможность вырваться в спортзал. Забота о себе рано или поздно сказывается на выполнении обязанностей матери и работающей женщины.

8. Не перегружаю себя

Пожалуй, этот совет – из самых важных. Иногда не все идет по заранее продуманному плану. Иногда нет времени заранее приготовить обед, и вообще нет никаких сил встать совсем рано. Ничего страшного!

Приходится принять, что мы не всегда можем находиться на пике продуктивности, что-то можем не успеть, какие-то дела не закончить. Но преимущество работы дома – в случае упадка психических и физических сил есть возможность все отставить и отдохнуть. В такие дни говорите себе, что перерыв – это прекрасно, это возможность провести время с детьми, уложить их спать пораньше и устроить романтический вечер с мужем или просто посвятить время себе и Аллаху (хвала Ему). А когда почувствуете прилив сил, скажите «бисмиллях» и начинайте снова!

Источник: Productive Muslim