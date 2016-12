Книги о здоровом образе жизни из наследия мусульманской цивилизации

Тем, кто думает, что медицинские советы, касающиеся сохранения здоровья с помощью нормального питания, физических упражнений, образа жизни без стрессов – это практика исключительно современной медицины, любопытно будет открыть для себя пять медицинских книг, написанных тысячу лет назад и посвященных именно этим темам.

Забота о здоровье и благополучии человека была и остается одним из ключевых приоритетов человечества на протяжении всей истории его развития. Прогрессу в области здравоохранения и медицины содействовали многие народы, в частности, приблизительно тысячу лет назад важную роль в становлении этих дисциплин сыграла мусульманская цивилизация.

В «золотой век» мусульманской цивилизации здравоохранение было общедоступным. В городах сооружались больницы, во многих из них применялись новейшие способы лечения, например, проводились операции по удалению катаракты, вакцинации, лечение переломов, наложение швов. Стандартной практикой было получение медицинского образования на базе больниц при учебных заведениях, они же занимались распространением знаний о необходимости здорового питания и упражнений для сохранения здоровья и нормальной жизнедеятельности.

«Медицина – это наука, которая изучает состояния человеческого тела… для сохранения здоровья, если оно есть, и его восстановления, если оно отсутствует…» (Ибн Сина, Канон врачебной науки, XI в.)

Многие ученые медики понимали негативные последствия привычки к нездоровому питанию и признавали важность занятий спортом, гигиенических процедур, правильной диеты и нормального сна для поддержания крепкого здоровья. Эти их представления имеют много общего с принципами современной профилактической медицины, которая настаивает на необходимости здорового питания и регулярного движения в борьбе со многими болезнями, в частности, ожирением и диабетом.

Давайте познакомимся с сочинениями того периода, в которых описана связь между ожирением и отсутствием здоровых привычек.

1. Ибн Сина, «Канон врачебной науки», XI в.

Шейх Абу́ Али́ Хусе́йн ибн Абдулла́х ибн аль-Ха́сан ибн Али́ ибн Си́на (латинизированный вариант – Авиценна), написал ряд выдающихся трудов по философии и медицине. Одно из самых известных его сочинений – это энциклопедический труд «Аль-Канун фи аль-тибб» (Канон врачебной науки), переведенный на латынь в конце XII века и вплоть до XVII века служивший справочником по медицине для студентов европейских университетов.

Один из разделов 3 тома «Канона» посвящен негативным сторонам тучности и трактует ее как болезнь, которую рекомендуется лечить тяжелыми физическими нагрузками и постной пищей.

2. Ар-Рази, «Всеобъемлющая книга по медицине», X в.

Абу Бакр Мухаммад ибн Закария ар-Рази (латинизированный вариант имени – Разес, 841-926 гг.) в своем труде «Аль-Хави фит-тибб» (Всеобъемлющая книга по медицине) критически оценивает все доступные знания об ожирении, накопленные медициной к тому времени. Исходя из собственного опыта, он высказывает свою точку зрения на мнения ученых о лечении ожирения. При этом Ар-Рази опирается на клинические случаи успешного лечения ожирения, подробно описывает удачные методы лечения, в том числе, диету, лекарственные средства, физические упражнения, массаж, гидротерапию и изменения в образе жизни.

Кроме того, он написал отдельную книгу («Китаб манафи аль-агзия ва-дафи мазарриха») о том, как предупредить побочные эффекты питания. Этот труд является наиболее всесторонним по сравнению с более ранними сочинениями схожей тематики.

3. Ибн Хубал аль-Багдади, «Избранные произведения по медицине», XII в.

Ибн Хубал аль-Багдади (1121-1213 гг.) – арабский лекарь и ученый, известный, прежде всего, авторством медицинской энциклопедии «Китаб аль-мухатарат фи аль-тибб» (Книга избранных произведений по медицине), написанной им в 1165 году в Мосуле, Ирак.

В своем сочинении он сообщает о предрасположенности «весьма тучных людей» ко всевозможным болезням и предлагает лечить их интенсивными физическими упражнениями на пустой желудок. При этом он подчеркивает важность постепенного усиления режима, чтобы исключить риск для здоровья в случае резкого перехода к тяжелым нагрузкам.

4. Ибн аль-Нафис, «Искусство медицины», XIII в.

Врач XIII века Ала́удди́н Абу́ль-Ха́сан Али́ ибн Абу Хазм аль-Курайши́ ад-Димашки́, известный как Ибн ан-Нафи́с, родился близ Дамаска в селении аль-Карш. Изучал медицину в Дамаске под руководством выдающегося ученого Мухазаб аль-Дина аль-Дахвара в медицинской школе при больнице «аль-Нури».

Является автором ряда трудов, в том числе знаменитого «Китаб аль-шамиль филь-синаа аль-тибия» (Всеобъемлющая книга по искусству медицины). Другое его сочинение «Аль-Муджиз фит-тибб» (Краткая книга медицины) содержит сообщение о связи ожирения с сердечнососудистыми заболеваниями и инсультами, а также заболеваниями дыхательной и эндокринной систем.

«Чрезмерная тучность – это тюрьма для человека, ограничивающая его свободу действий и сжимающая его пневму (жизненную силу), которая может прийти в расстройство или даже исчезнуть из-за недостатка воздуха, потому что они часто страдают одышкой или сердцебиением. Кроме того, чрезмерно тучный человек подвергается риску смертельного разрыва кровеносных сосудов, вызывающих кровотечение в полость тела, мозга или сердца, что приводит к внезапной смерти».

5. Самарканди, «Пища и напитки для здоровых людей», XIII в.

Наджиб ад-Дин Абу Хамид Мухаммад ибн Али ибн Умар Самарканди – персидский врач из Самарканда, живший в XIII в. Плодотворный автор книг на медицинские темы и популяризатор медицинских идей, хотя подробности его жизни почти неизвестны. Наиболее значимое его сочинение «Книга причин и симптомов» – полное учебное пособие по терапии и патологии. Его труды пользовались большой известностью, на них нередко ссылались современники.

В сочинении «Книга пищи и напитков для здоровых людей» Самарканди дает определение доброкачественной питательной пище, называя таковой пищу, которая может восполнить вещества, потребляемые организмом.

Другие достижения мусульманской медицины

«Арабы повысили престиж медицинской профессии, превратив ее из низкого занятия в профессию образованного человека; они первые ввели систематическое иллюстрирование медицинских сочинений и дали нам свою систему нумерации, которая полностью вытеснила громоздкие римские цифры. Они же развили химию как прикладную науку, сопутствующую медицине, и значительно усовершенствовали искусство приготовления лекарств путем введения таких прекрасных препаратов, как розовая и флердоранжевая эссенция. Арабам мы обязаны идеей правового контроля над квалификационными экзаменами на допуск к медицинским профессиям, и хотя идея создания больниц принадлежит не им, они создали большое количество этих учреждений…»

Дональд Кэмпбелл, Арабская медицина и ее влияние на Средние века (Donald Campbell, Arabian Medicine and its Influence on the Middle Ages)

«Одной из отличительных особенностей итальянской торговли с Ближним Востоком был ввоз арабских лекарств. Мусульмане создали первые аптеки, основали первую средневековую школу фармацевтики, написали великие трактаты по фармакологии. Мусульманские врачи были горячими поборниками ванн, особенно при лихорадке и в форме паровой бани. Их предписания по лечению оспы и кори едва ли поддаются современному улучшению. Во время некоторых хирургических операций практиковалась анестезия путем ингаляции; для того, чтобы вызвать глубокий сон использовали гашиш и другие наркотики. Известно, что в этот период, мусульманами было учреждено 34 больницы, в основном по образцу персидской академии и больницы в Гондишапуре; в Багдаде первая из известных нам была создана при Харуне ар-Рашиде, в X веке здесь были открыты еще пять; к 918 году относятся сообщения о директоре багдадских больниц. Самая известная мусульманская больница – бимаристан, открытый в Дамаске в 706 году. В 978 году в нем работало 24 врача. Медицинское образование получали, преимущественно, в больницах. Законно заниматься медициной можно было, только сдав экзамен и получив государственный диплом…»

Уильям Дюрант «История цивилизации. Век веры» (Will Durant, Age of Faith: The Story of Civilization)

Источник: Muslim Heritage