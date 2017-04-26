Первый день рамадана придется на 27 мая

Париж. ─ Опираясь на Европейский совет по фатвам и исследованиям, независимый Совет мусульманских ученых Франции (CTMF) сообщил дату начала месяца рамадан в этом году и призвал мусульман прекратить ежегодные споры на этот счет, сообщает Oumma.

Напомнив, что Коран и хадисы рекомендуют держаться дозволенного и избегать запретного, Совет предложил последователям ислама во Франции целиком полагаться на современные астрономические наблюдения, позволяющие заранее определить начальную и конечную дату любого лунного месяца.

Далее Cовет уточнил, что используемый им научный метод не нарушает требование о видимости Луны, поскольку основан на астрономических данных, полученных путем применения известных научных методов, в том числе, с помощью камер на приборах с зарядовой связью, преобразующих световое изображение в цифровое.

Решение опираться на астрономические вычисления для установления факта видимости Луны, который, согласно предписаниям шариата, означает наступление и окончание месяца поста, было принято Европейским советом по фатвам и исследованиям летом 2009 года на заседании в Стамбуле. Это решение учитывает мнение большинства юридических школ, постановление Международной правовой академии в Джидде под номером 18, принятое в 1986 году, а также опирается на единогласное решение крупнейших мусульманских объединений Франции, утвержденное на съезде в Париже 9 мая 2013 года.

CTMF, в который входят более тридцати известных ученых, признанных во всем мусульманском мире и представляющих основные школы исламского права и их течения, напоминает, что французские мечети и мусульманские организации и в прошлом году следовали этому решению, разделив, таким образом, решение миллионов мусульман в Турции, Германии, Италии, Ирландии, скандинавских странах, странах Восточной Европы и т.д.

По мнению Совета, метод астрономических вычислений на сегодняшний день является наиболее точным и эффективным способом определения даты начала рамадана и заслуживает того, чтобы стать средством консолидации мусульман и разрешения любых споров по данному вопросу.

«Принимая во внимание все вышеизложенное, мы объявляем, что по самым точным научным данным относительно месяца рамадана 1438 года хиджры (2017 г.) новолуние приходится на четверг, 25 мая 2017 года, 19 ч. 44 мин. по Гринвичу (по парижскому времени). …В этом положении луна не будет видна нигде в мире. Зато на следующий день, 26 мая, будут все условия для ее прекрасной видимости в зоне Африки, Аравийского полуострова, всей Америки и Австралии и достаточной видимости во всем остальном мире…

Что касается месяца шавваля 1438 г.х., то по этим данным, новолуние приходится на субботу, 24 июня 2017 года, 2 ч. 31 мин. по Гринвичу. В этот день видимость луны будет достаточной в обоих Америках, Западной и Южной Африке…

Учитывая все это, первым днем месяца рамадана в 2017 году будет суббота, 27 мая; Ид аль-фитр приходится на воскресенье, 25 июня».