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Ислам для всех!

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С наступлением Рамадана!

2017-05-26
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Редакция сайта «Ислам для всех!» поздравляет всех с наступлением Благословенного месяца Рамадан!

Пусть благословения этого месяца щедро изольются на вас и ваши семьи, а нескончаемая милость Аллаха пребудет со всеми нами во всем, что бы мы ни делали во имя Его.

В этот священный месяц мы призываем братьев и сестер по вере усердствовать в поклонении, совершении благих дел, чтении Корана, щедро расходовать на пути Аллаха в стремлении получить Его прощение и довольство.

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