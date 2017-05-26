Новости > С наступлением Рамадана!
С наступлением Рамадана!
2017-05-26
Редакция сайта «Ислам для всех!» поздравляет всех с наступлением Благословенного месяца Рамадан!
Пусть благословения этого месяца щедро изольются на вас и ваши семьи, а нескончаемая милость Аллаха пребудет со всеми нами во всем, что бы мы ни делали во имя Его.
В этот священный месяц мы призываем братьев и сестер по вере усердствовать в поклонении, совершении благих дел, чтении Корана, щедро расходовать на пути Аллаха в стремлении получить Его прощение и довольство.
Теги: Рамадан, поздравление
Читайте также
Рамадан
2017-05-26 738
Рамадан
2017-05-25 744
Рамадан
2017-05-25 78292
Рамадан
2017-05-24 11465
Как сделать этот Рамадан самым лучшим: практические советы2017-05-25 3281
Может ли мужчина вести женщину-немахрама в молитве?2017-05-24 1451
Нужно ли как-то готовиться к Рамадану?2017-05-22 2791
Если Аллах Милостив, почему он нас наказывает?2017-05-21 1208
Можно ли поститься по пятницам?2017-05-18 1318