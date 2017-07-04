Поддержание связей с родителями-немусульманами

Природная связь между родителями и детьми занимает особое место в исламе, не случайно мусульманам предписано беречь узы, связывающие поколения одной семьи.

Действительно, ислам считает разрыв родственных отношений одним из тяжелейших грехов. Вот почему мусульмане не жалеют сил и времени на встречи с родными, стараются избегать разногласий и дурных мыслей, которые могут привести к разрыву отношений.

В этой жизни у нас нет никого ближе родителей и непосредственных родственников, и те, и другие являются нашей опорой. Поэтому так важно дорожить этими отношениями. К сожалению, в современном мире мы слишком часто слышим истории об испорченных отношениях и разрушенных семьях.

Дома престарелых переполнены стариками, которые никому не нужны, брошены и забыты эмоционально и духовно.

С другой стороны, скольким молодым людям приходится самостоятельно выживать в волнах житейского моря без совета и поддержки родителей и родных!

Принятие ислама – серьезный поступок, имеющий огромные последствия для личной жизни человека. Обычно новые мусульмане склонны к максимализму и стремятся как можно скорее сделать свою новую жизнь безупречной во всех отношениях.

Они оставляют старых друзей ради новых, рвут со старыми привычками ради более полезной деятельности. А как же родители, семья, которые по-прежнему остаются немусульманами? Их тоже нужно отбросить?

Пророк (мир ему и благословение) всегда отличался добротой к близким, был безмерно благожелателен к своей семье и родне своих жен.

Когда на Мухаммада снизошло повеление нести пророческую миссию, он был в ужасе и изумлении от того, что произошло. Но его жена Хадиджа (Да будет доволен ею Аллах) успокоила его, сказав:

«Клянусь Господом, Он никогда не обидит тебя. Ты всегда поддерживал тесные связи с родственниками, помогал бедным и неимущим, оказывал гостеприимство и выручал тех, кто попал в беду» (Бухари).

После принятия ислама новый мусульманин должен привести свою жизнь в определенное равновесие, чтобы не нарушать принципы своей новой религии, но в то же время оставаться понимающим, сочувствующим и добрым к родственникам-немусульманам, даже если они временами его критикуют, осуждают или обижают. Чтобы этого достичь, стоит помнить следующие вещи:

Пророк (мир ему и благословение) всегда отличался смирением . Очень важно, чтобы мусульманин не испытывал чувства превосходства над остальными. Ему не известно, угодны ли Аллаху его деяния. И тем более он не знает, кого еще Он приведет в ислам. Поэтому если ему удастся сохранить смирение перед родственниками-немусульманами, но при этом оставаться непреклонным в вопросах веры, возможно, рано или поздно, они смягчатся, на своем личном опыте убедившись в добродетели и великодушии последователей ислама.

. Очень важно, чтобы мусульманин не испытывал чувства превосходства над остальными. Ему не известно, угодны ли Аллаху его деяния. И тем более он не знает, кого еще Он приведет в ислам. Поэтому если ему удастся сохранить смирение перед родственниками-немусульманами, но при этом оставаться непреклонным в вопросах веры, возможно, рано или поздно, они смягчатся, на своем личном опыте убедившись в добродетели и великодушии последователей ислама. Неизменная вежливость . Пророк (мир ему и благословение) никогда не был причиной розни между людьми и никогда сам не участвовал в распрях. Он всегда принимал приглашения и подарки, даже незначительные, если только они не противоречили исламу.

. Пророк (мир ему и благословение) никогда не был причиной розни между людьми и никогда сам не участвовал в распрях. Он всегда принимал приглашения и подарки, даже незначительные, если только они не противоречили исламу. Доброжелательность и улыбка всем и каждому. Пророк всегда встречал людей улыбкой и показывал им свое расположение. Каждый, кому довелось встретиться с Пророком, считал, что именно его тот дарит своей особой благосклонностью. Мы тоже должны стараться относиться к родным с максимальным дружелюбием и не стесняться выражать это.

всем и каждому. Пророк всегда встречал людей улыбкой и показывал им свое расположение. Каждый, кому довелось встретиться с Пророком, считал, что именно его тот дарит своей особой благосклонностью. Мы тоже должны стараться относиться к родным с максимальным дружелюбием и не стесняться выражать это. Милосердие даже к обидчикам всегда оказывало положительное воздействие на человеческие сердца и вселяло надежду на смягчение даже самых жесткосердных.

Аллах щедро награждает мусульманина за терпение, выдержку и честность в трудных обстоятельствах. Новому мусульманину приходится преодолевать множество трудностей, но их нужно воспринимать как возможность для роста и получения награды от Всемилостивого.

Когда вчерашний немусульманин пытается избавиться от старых привычек и поведения и вооружиться новыми и лучшими, находясь при этом среди прежнего окружения, он неизменно сталкивается с определенным внутренним конфликтом.

Поэтому необходимо соблюдать умеренность и научиться регулировать свое поведение, не давя, не критикуя при этом близких и уважая их право на с обственные убеждения. Главное, чтобы их убеждения не ущемляли ваши права, а все остальное предоставьте Господу.

Такого рода свобода оставляет место для осмысления, диалога и действий без агрессии. Таким образом, когда, например, вы участвуете в мероприятии, которое является давней традицией в вашей семье, вы можете тактично и спокойно отказаться от спиртного, объяснить, что с радостью проведете время в кругу родных и близких, но не собираетесь участвовать в продолжении вечеринки, неизбежно связанном с недозволенным общением с противоположным полом.

Самостоятельно устанавливая себе границы и спокойно объясняя, почему данные принципы и ценности для вас так важны, вы доносите до людей послание ислама и храните семейные узы.

Не исключено, что на первых порах придется столкнуться с насмешками, возражениями или даже прямой конфронтацией. Главное – помните о принципе свободы и просто говорите, что свободны делать свой выбор, так же как они – свой.

Источник: About Islam