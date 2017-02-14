Духовный вред чрезмерного смеха

В достоверном хадисе сообщается, что наш любимый Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Не смейтесь слишком много, ибо, воистину, чрезмерный смех убивает сердце» (Бухари, Адаб аль-Муфрад; Сунан Тирмизи; Сунан ибн Маджа; Муснад Ахмад).

В другом варианте этот хадис имеет продолжение:

«…ибо, воистину, чрезмерный смех убивает сердце и уводит свет с лица»,

а в иной версии:

«ибо, воистину, чрезмерный смех портит сердце» (Байхаки, Шуаб аль-иман).

Комментарии ученых

Этот последний вариант хадиса объясняет, что подразумевается под выражением «убивает сердце»: смерть сердца означает духовную порчу. Имам Мубаракфури в своем комментарии к «Сунан ат-Тирмизи» пишет:

«Ибо, воистину, чрезмерный смех убивает сердце, т.е. он окутывает его слоями тьмы, отчего оно уподобляется сердцу покойника, которое не может ни воспользоваться полезным, ни уберечься от вреда. Поистине, этот хадис относится к категории кратких [по форме], но глубоких [по смыслу] (хадис типа “джавами аль-калим”» (Тухфат аль-ахвази).

Имам аль-Мунави дает более подробное объяснение духовной смерти сердца. Ссылаясь на разных имамов, он говорит:

«Чрезмерный смех ведет к ожесточению сердца, что, в свою очередь, ведет к беспечности [в отношении божественного], смерть сердца происходит лишь от беспечности.

Привычка к смеху отвлекает от размышлений над важными вещами… тот, кто много смеется, не обладает достойным поведением (хайба) и совсем не внушает уважения. Тот, кому присуща [эта черта], не имеет серьезных или ценных мыслей.

Чрезмерные смех и возбуждение по поводу мирских дел – это смертельный яд, который течет по жилам и убирает из сердца страх [перед божественным наказанием], печаль [за свои грехи], память о смерти и ужасах Дня воскрешения, это и есть смерть сердца. “Они радуются мирской жизни, но ведь мирская жизнь по сравнению с Последней жизнью — всего лишь преходящее удовольствие” (Коран, 13:26)».

В том же комментарии имам Мунави говорит:

«Смех, убивающий сердца, это смех, который случается от радости по поводу этой жизни и гордости за эту радость. Сердце [духовно] живет и умирает – оно живет непрерывной покорностью, и умирает, если отвечает на иной зов, чем зов Аллаха, например, на зов своего эго, капризов или шайтана».

И, наконец, имам аль-Мунави утверждает, что чрезмерный смех убивает сердце потому, что он коренится в любви к этому миру, которая есть причина любого греха, а если сердце мертво, оно не отвечает Аллаху, когда Он зовет его [к покорности] (Файд аль-кадир шарх джами аль-сагир).

А ведь действительно, трудно не заметить, что современное западное общество почти полностью вращается вокруг постоянного и безудержного развлечения, которое, как выразился имам Мунави, «отвлекает от размышления над важными вещами». Целая череда тяжелых заболеваний, поразивших современное общество – в том числе, войны, болезни, голод, преступность, экономические кризисы, истощение природных ресурсов, превосходство корпораций, упадок нравов, надвигающаяся катастрофа глобального потепления и уничтожение природы – все это постепенно отодвигается в сторону в общественном сознании и СМИ, уступая место реалити-шоу, футболу, бесконечной рекламе и т.п.

Не случайно культуролог Нейл Постман (Neil Postman) назвал свою книгу «Развлекаемся до смерти» (Amusing Ourselves to Death), т.е. до той степени, когда уже не можем ни извлекать пользу из полезного, ни узнавать вредное и остерегаться его. Пользуясь заголовком одноименной книги Криса Хеджеса (Chris Hedges), к сожалению, мы становимся «империей иллюзий», нам некогда задумываться о чем-то серьезном, о реальных проблемах, не говоря уже о том, что связано с Творцом, о жизни после смерти или духовной смерти сердца.

Умеренность в юморе – сунна Пророка (мир ему и благословение)

Необходимо помнить, что в развлечении и смехе развращает именно чрезмерность и предельная любовь к этому миру. Напротив, позитивная поддержка, разумная веселость и сдержанный юмор – это сунна нашего любимого Посланника (мир ему и благословение).

Известно, что у него было прекрасное чувство юмора, это подтверждают многие хадисы, но не было склонности к хохоту и чрезмерному веселью. Ученые упоминают, что и в этом его намерением было угодить Всевышнему Аллаху, и он это делал, чтобы подбодрить и порадовать тех, кто рядом с ним, подарить им немного счастья, и никогда – ради этой мимолетной жизни (Мухаммад ибн Алави аль-Малики, Мухаммад аль-Инсан аль-Камиль).

Когда мать правоверных Аишу (да будет доволен ею Аллах) спросили, как Пророк (мир ему и благословение) вел себя дома, она ответила:

«Это был самый мягкий человек, всегда улыбчивый, веселый» (Муснад ибн Рахавайх).

Улыбка, хорошее настроение – это подтвержденная сунна, угодная Господу настолько, что это считается милостыней. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Не относитесь презрительно ни к чему из одобряемого, даже к встрече своего брата с улыбкой на лице» (Сахих Муслим).

Передается, что Пророк (мир ему и благословение) «всегда был в приподнятом настроении и добродушным», но «не излишествовал в шутках» (Байхаки, Далаил аль-Нубувва), а когда порой его сподвижники собирались, вспоминали времена джахилии и смеялись, Посланник Аллаха (мир ему и благословение) только улыбался (Сахих Муслим).

Смех и хорошее самочувствие

Все, что мы подразумеваем под пользой юмора и смеха для здоровья – снижение гормонов стресса, увеличение эндорфинов, укрепление иммунной системы – отражено Пророком Мухаммадом (мир ему и благословение), который в свете Корана и сунны учил нас быть радостными, светлыми людьми со спокойным, умеренным чувством юмора.

То есть, всех этих благ для здоровья можно достичь, следуя сунне Пророка: это значит, в шутках и развлечениях всегда иметь благородное намерение, соблюдать умеренность, не впадать в крайности и пошлость, т.к. все это приводит к грехам.

Примеры прекрасного и сдержанного чувства юмора Пророка (мир ему и благословение)

«Однажды, один человек попросил у Пророка (мир ему и благословение) верблюда, на что Посланник Аллаха, в шутку, сказал: "Я дам тебе детеныша верблюдицы", а тот спросил: "Что я буду делать с верблюжонком?" [в том смысле, что он мал для верховой езды или перевозки поклажи], а Пророк (мир ему и благословение) ответил: "Разве каждый верблюд не является детенышем верблюдицы?"» (Сунан Абу Дауд, Сунан ат-Тирмизи, Муснад Ахмад).

Посланник Аллаха, мир ему и благословение, называл своего слугу Анаса: «О, обладатель двух ушей» (Сунан Абу Дауд, Сунан Тирмизи).

«Однажды одна старая женщина подошла к Посланнику Аллаха, мир ему и благословение, и попросила сделать дуа о том, чтобы она вошла в Рай, на что Пророк, мир ему и благословение, ответил: "В Раю не будет старух!". Женщина заплакала, а Мухаммад, мир ему, обратился к сподвижникам: "Скажите ей, что я имел в виду, что она войдет в Рай, не будучи старой", ибо Аллах сказал: “и сделаем их [обитательниц Рая] девственницами, любящими и равными по возрасту” [т.е. молодыми]» (Коран, 56:36-37) (Ат-Тирмизи).

«Однажды к Пророку, мир ему, пришла женщина по имени Умм Айман и сказала: "Мой муж хочет пригласить тебя в гости", на что он ответил: "Кто это? Тот, с белизной на глазах?" Она ответила: "О, Посланник Аллаха, что ты говоришь? Клянусь Аллахом, у него нет белизны в глазах!" [думая, что речь идет о бельмах]. Он ответил: "Нет, есть!". "Клянусь Аллахом, нет!", ответила женщина. На что он произнес: "А разве не у каждого человека есть белизна в глазах?" [т.е. обычная белизна вокруг радужки] (Ибн Баккар).

Итак, нет ничего плохого в дозволенных развлечениях и умеренном чувстве юмора, ибо оно было присуще благородному характеру Пророка (мир ему и благословение). Главное, чтобы при этом целью было порадовать ближнего ради Аллаха.

Это благородное намерение в сочетании с умеренностью и уравновешенностью позволят нашей шутке по-настоящему осветить сердца людей, как и выполнение других предписаний из благородной сунны. Однако в развлечениях следует знать меру, не предаваться чрезмерному веселью и хохоту из-за пошлых мирских вещей, так как это развращает сердце и вселяет в него беспечность, что в итоге ведет к духовному падению.

Да наполнит Всевышний Аллах наши сердца светом, радостью, счастьем от подражания нашему господину и наставнику Мухаммаду (мир ему и благословение).

Источник: Muslim Village