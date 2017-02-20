Благодеяния во имя добра

Сальман аль-Ауда

Мы всегда говорим о том, чтобы совершать благодеяния только ради Аллаха. При этом нам известно, что выставление добродетели напоказ отменяет благословения, которые мы могли бы за них получить. Известно, что наградой за доброе дело, совершенное ради мирской цели, будет только мирская награда, не более того.

Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Поистине, дела (оцениваются) по намерениям, и, поистине, каждому человеку (достанется) только то, что он намеревался (обрести). Тот, чья хиджра была к Аллаху и Его посланнику, переселится к Аллаху и Его посланнику, а тот, чья хиджра была ради обретения мирских благ или ради женитьбы на женщине, переселится (лишь) к тому, к чему он переселялся» (Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим).

Но как же добрые дела, которые делаются только во имя добра?

Как же помощь ближнему из сострадания? Как же пожертвования в силу естественной щедрости? Как же благодеяния, продиктованные исключительно бескорыстной доброжелательностью без намерения приобрести что-то взамен?

Добродетель любят многие: прощать своих обидчиков, учиться религии, быть доброжелательными, внимательными и высоконравственными. Они делают это в силу своей сути, даже не имея четкого осознанного намерения. Они любят добро, также как другие любят красоту, удобства или дружбу.

Халиф аль-Мамун говорил:

«Я так люблю прощать людей, что, боюсь, не буду вознагражден за это в будущем. Если бы люди знали, как я люблю их прощать, они бы совершали преступления перед тем, как прийти ко мне, чтобы заслужить мою благосклонность».

Иметь такие наклонности очень хорошо. Это приносит пользу их обладателям, а также окружающим. Естественная любовь к добродетели – вещь желательная в исламе, даже если она осуществляется без формулирования особого намерения сделать нечто хорошее. Такие деяния заслуживают награды сами по себе.

Наличие сознательного намерения совершить добродетельный поступок ради Аллаха лишь повышает награду за него.

Аллах говорит:

«Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей. Тому, кто поступает таким образом, стремясь к довольству Аллаха, Мы даруем великую награду» (Коран, 4:114).

Это значит, что добрые дела ради добрых дел ─ это предписание Аллаха и Его Посланника. Ислам поощряет любое благодеяние, совершенное добровольно за счет какого-то поступка, имущества, влиятельности, пожертвования. Аллах говорит:

«О те, которые уверовали! …творите добро, ─ быть может, вы преуспеете» (Коран, 22:77).

И если мы творим добро в силу своей природы – это достоинство, которое будет вознаграждено.

Совершать добродетельные поступки нужно, не задумываясь, а потом возобновлять свои намерения, напоминая себе о том, что мы сознательно и намеренно делаем их ради Аллаха, повышая таким образом свою награду.

Кто-то из благочестивых предшественников сказал:

«Мы начали искать знания не ради Аллаха, но Он захотел, чтобы это было только ради Него».

Когда Пророк (мир ему и благословение) впервые получил откровение, Хадиджа сказала ему:

«Клянусь Аллахом, Аллах никогда не покроет тебя позором, ведь ты поддерживаешь связи с родственниками, [всегда] говоришь правду, помогаешь нести бремя [слабого], оделяешь неимущего, оказываешь гостеприимство и помогаешь [им] переносить невзгоды судьбы!» (Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим).

Так Аллах оберегает Своих рабов от стыда и ошибки.

Благодеяния не останутся без награды. Истинная добродетель никогда не останется незамеченной Аллахом. Поэтому за свои добрые дела неверующие получают награду Аллаха в этом мире, хотя у них нет намерения совершать их ради Аллаха.

Источник: AlMujtama Magazine