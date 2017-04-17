4 болезни сердца, от которых нужно избавиться уже сейчас

Когда организм поражен физическим недугом, мы не можем функционировать как обычно. Болезнь все переворачивает, лишает нас нормальной жизни. День за днем мы стараемся избегать опасных ситуаций, не подвергать свое здоровье риску, чтобы не заболеть. А что мы делаем, чтобы сохранить душевное здоровье? Быть может, при физическом здоровье мы все-таки духовно больны?

Если говорить о самом важном органе человеческого тела, то большинство согласятся, что это сердце. Этот орган обеспечивает функциональность всего организма, гибель сердца ведет к гибели всего организма. Для сохранения здорового сердца врачи рекомендуют правильно питаться и заниматься спортом и еще много советов. О важности сердца часто говорят, в частности, Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) предупреждал:

«Поистине, есть в теле человека кусочек плоти, который будучи хорошим, делает хорошим и всё тело, а будучи негодным, приводит в негодность и всё тело, и, поистине, этим кусочком является сердце» (Муслим).

Этот хадис отражает распространенное мнение о важности сердца. Его традиционная интерпретация подразумевает «сердце» в духовном смысле. «Хорошее сердце» способно к различению истины, и, в соответствии с его предписаниями, остальные органы и конечности действуют в духе истины и веры. «Негодное сердце» больше не справляется со своими функциями, ему трудно различить истину. Как больной человек уязвим для инфекций, которые безопасны для здорового, так и больному сердцу с удвоенной силой угрожают всевозможные наущения и сомнения.

Но заметить болезнь сердца нелегко. Часто мы уверены, что уж в этом смысле мы абсолютно здоровы. Тем не менее, от болезней сердца страдают гораздо чаще, чем кажется, они грозят слабой продуктивностью, рассеянностью, неудачами. Без признания наличия заболевания человек не может принять меры для очищения, врачевания и излечения.

С тем или иным духовным недугом в тот или иной момент сталкивался, вероятно, каждый. Поэтому нам хотелось бы поговорить о четырех самых распространенных болезнях сердца и их преодолении, если будет на то воля Аллаха.

1. Лень

Коран дважды упоминает о лени, оба раза — в связи с одним из наиболее важных актов поклонения, намазом. Аллах говорит:

«Тому, чтобы их пожертвования были приняты, мешает только то, что они не веруют в Аллаха и Его Посланника, лениво совершают намаз и нехотя делают пожертвования» (Коран, 9:54).

Таким образом, лень в намазе – это залог беды. Человек не преуспеет, уклоняясь от своего долга молиться пять раз в день в соответствии с предписанным ритуалом. Ум и сердце, отсутствующие во время молитвы, не могут пожать плоды общения с Аллахом (хвала Ему). Это состояние продолжается и после намаза и влияет на все стороны жизни.

Лень убивает нас для этой и будущей жизни. Как же ее преодолеть?

Дуа

Как и во всем мы не можем надеяться достичь цели без помощи Аллаха (хвала Ему). Следующее дуа поможет избавиться от любой духовной ржавчины на сердце.

«О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите от беспокойства и грусти, от слабости и нерадения, от малодушия и скупости, от бремени долга и притеснения людей» (Бухари).

Своевременный намаз

Намаз – самая важная из повседневных обязанностей мусульманина, и если она занимает в нашей жизни соответствующее место, это помогает сохранить сильный иман (веру), который укрепляет сердце. Что вам мешает совершать намаз вовремя? Составьте список причин и определите, как их преодолеть.

Борьба с вредными привычками

Бесконечный просмотр телепередач, блуждание по магазинам, зависание в соцсетях – это лишь некоторые из типичных непродуктивных и вредных привычек современного человека. Хотя иногда СМИ могут быть полезными, в целом чрезмерное увлечение ими расхолаживает в том, что касается актов поклонения. А какие вредные привычки есть у вас? Поработайте над их устранением, например, установите определенный промежуток времени на посещение соцсетей. Замените бессмысленные развлекательные программы и фильмы полезными документальными и лекциями о творении Аллаха и исламе.

Здоровый образ жизни

Иногда лень объясняется не добровольной праздностью, а отражает определенное физическое состояние. Позаботьтесь о том, чтобы правильно питаться, высыпаться и регулярно обеспечивать себе физические нагрузки. При хорошем самочувствии вы вряд ли будете чувствовать усталость, разбитость, нежелание заниматься простыми каждодневными делами. Подумайте о небольших полезных привычках, которые можно было бы ввести в свою жизнь, таких как есть поменьше балластной пищи и больше фруктов.

2. Торопливость

Нетерпеливость в том, что касается воли Аллаха (хвала Ему), поспешное совершение дуа, желание немедленно иметь все, что хочется – все это признаки торопливости. От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передается, что Посланник Аллаха (мир ему и юлагословение) сказал:

«Каждому из вас будет дан ответ, если только не станет он торопить (события) и говорить: “Я обратился с мольбой (к Аллаху), а Он не ответил мне!» (Бухари, Муслим).

Тише едешь – дальше будешь, или как не торопиться

Мы торопимся, потому что стремимся во что бы то ни стало удовлетворить все свои желания. Нам кажется, что нужно спешить, чтобы не упустить ни одной возможности. Из жадности и страха не получить желаемое мы работаем локтями, проталкиваемся вперед, не обращая внимания на ближних. Тем не менее, реальность этого мира преходяща, и то, что нам предназначено, нас не минет, если таков замысел Аллаха. Одержимость мирским стяжательством разного рода сбивает нас с единственной цели существования, пребывая в этой иллюзии, мы попусту тратим бесценное время, отведенное нам Аллахом (хвала Ему).

Имейте терпение

Упражняйтесь в терпеливости. Проявлять терпение – значит, наблюдать и размышлять о ситуации, а не сразу бросаться в нее с головой. На все требуется время, и без терпения мы только погрузимся в лишние тревоги.

«Ты мстишь нам только за то, что мы уверовали в знамения нашего Господа, когда они явились к нам. Господь наш! Ниспошли нам терпение и упокой нас мусульманами» (Коран, 7:126).

Будьте благодарными

Взгляните на то, что имеете, и скажите «альхамдулиллях». Часто случается, что мы спешим, потому что хотим большего. Мы не ценим то, что есть, потому что всегда хотим еще и еще. Прежде чем стремиться к большему, остановитесь, задумайтесь над тем, что есть у вас в жизни, и искренне поблагодарите за это Аллаха.

Взвешивайте «за» и «против»

Прежде чем погрузиться в какую-то ситуацию, что-то приобретать или кого-то обвинять, подумайте о позитивных и негативных последствиях вашего действия. Принесет ли оно пользу? Не навредит ли мне или кому-то еще? Что я получу в результате? Можно ли его считать полностью дозволенным? Нет ли в нем чего-нибудь греховного?

Это случай, когда необходимо использовать акль (разум), данный нам Аллахом (хвала Ему). Сначала взвесьте ситуацию, прочтите дуа истихара и будьте терпеливы, предоставьте это дело воле Аллаха. Это самый разумный путь к тому, чтобы, поторопившись, не оказаться в ситуации, о которой потом будете жалеть.

3. Неуместная любовь

Ибн Таймия описывает «ишк», или страстную любовь, как «психологическое заболевание, его последствия проявляются телесно, но оно становится болезнью, причиняющей страдание рассудку. Оно причиняет страдания рассудку через меланхолию и подобные ей недуги, а телу – посредством слабости и истощения».

Сильная любовь к кому-нибудь, кроме Аллаха (хвала Ему), ведет к отвращению сердца от Его поминания и подвергает риску причинения вреда от объекта любви, если только это не Аллах. Человеческое сердце тоскует о привязанности; страстная любовь заставляет нас привязаться к некому объекту, которому не место в нашем сердце. Это может быть человек, работа, страна, даже футбольная команда! Это толкает человека к поиску счастья не в Аллахе, а в других вещах: многие надеются его обрести в браке или заполучив работу своей мечты. Между тем, истинное удовлетворение и умиротворенность приходят от познания Аллаха и любви к Нему, человека, познавшего их, уже ничто не разочарует.

Иррациональная любовь опасна – как правильно любить?

Бойтесь Аллаха

Пусть в вашем сердце царит Аллах. Поминайте и познавайте Его, любите и бойтесь Его. Суть в том, чтобы понимать, какое место Он должен занимать в вашей жизни. Понимание таухида и положения Аллаха (хвала Ему) по отношению к человеку принципиально важны, чтобы он не попал в ловушку страстной любви. Зная Аллаха, Его Имена, Его Могущество и Милосердие, человек благоговеет перед Ним, и это придает ему особую силу и умиротворенность.

Отмечайте несовершенство творения

Любя кого-то или что-то, помимо Аллаха, постоянно напоминайте себе о несовершенствах объекта любви. Тогда вы не забудете, что творение не идеально, в отличие от Творца. Это препятствует безрассудной страсти и слепому поклонению, присущим человеку, испытывающему непомерную любовь, и возвращает к действительности!

4. Гнев

Аллах (хвала Ему) говорит:

«…Он исцелит груди верующих людей и удалит гнев из их сердец. Аллах прощает, кого пожелает, ибо Он — Знающий, Мудрый» (Коран, 9:14-15).

Гнев — это одна из опаснейших эмоций, под ее влиянием человек может совершить действия, о которых потом будет глубоко сожалеть. Гнев порождает сердце слабое и отделенное от Аллаха (хвала Ему). Слова и поступки человека в гневе способны навредить ему самому и другим. Под влиянием наущений шайтана гнев вспыхивает в человеке как пожар, несущий разрушения и страдания.

Как погасить пожар гнева

Сядьте

Первый совет, который Посланник Аллаха (мир ему и благословение) дает нам на случай гнева, это присесть. Передается от Абу Зарра (да будет доволен им Аллах), что Пророк сказал:

«Если кто-нибудь из вас разгневается, когда будет стоять, пусть сядет, а если гнев его не пройдёт (и тогда), пусть ляжет» (Абу Дауд).

Если вас одолевает гнев, последуйте совету Пророка Мухаммада (мир ему и благословение). Это остудит ваш гнев и поможет успокоиться.

Спросите себя «почему»

Подумайте, почему в той или иной ситуации вы испытываете гнев – это поможет вам отследить свое состояние и понять, как предотвратить свой гнев в будущем. Если вы обнаружили причину, старайтесь держаться подальше от ситуаций и факторов, которые запускают механизм вашего гнева.

Найдите альтернативу

Гнев – это эмоция, проявленная в своем истинном виде, она может иметь катастрофические последствия. Однако любую эмоцию можно перенаправить в правильное русло, на решение нужных задач. Если что-то вызывает у вас гнев, например, положение в вашей общине или трудности в отношениях, используйте эмоции, чтобы исправить эти проблемы, и, иншаАллах, вы обнаружите, что вас гнев пошел на убыль.

Это лишь несколько болезней сердца, выделяемых учеными. Здоровое сердце – источник благополучия, довольства и продуктивности, поэтому мы должны работать над своим духовным здоровьем не меньше, чем над физическим.

Источник: Productive Muslim