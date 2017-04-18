Таква: уйти от мира?

Иногда таква (богобоязненность) человека объясняется его уходом от мира, подавлением в себе плотских влечений путем избегания искушений. Естественно, что человек, изолирующий себя от среды, провоцирующей плотские влечения, сохраняет чистоту: он не подвергается испытаниям и не делает ошибок.

Однако чистоту, проистекающую из такой изоляции, нельзя назвать результатом напряжения внутреннего духа и упорной борьбы с соблазнами. Такого рода такву часто предписывают как средство сохранения себя в чистоте путем воздержания от таких вещей, как власть, слава, богатство, ибо они могут толкать ко греху.

Джалал ад-Дин Руми в своем поэтическом произведении «Китаб аль-маснави» (Книга двустиший) говорит именно о такой такве – такве, которую Муртаза Мутаххари в своей книге «Дах гофтар» (Десять речей) называет «таквой слабости»:

«…Однажды в горы некий змеелов

Пошел, надеясь обрести улов...

Охотник змей искал, как ищут клад,

В ту пору был обильный снегопад.

И вот во впадине крутого склона

Ловец увидел мертвого дракона...

Ловец дракона притащил в Багдад,

и каждый был взглянуть на чудо рад…

Чтоб зреть диковинку, валил народ

И змеелову приносил доход….

Дракон лежал недвижный и слепой,

Меж тем вставало солнце над толпой.

Оно взошло на небе и пригрело

Огромное диковинное тело.

И шевельнулась, злость в себе тая,

Казавшаяся мертвою змея.

Тут люди, видя, что пришла беда,

Стеная, побежали кто куда.

Все на пути сметали с перепуга,

Топтали и калечили друг друга.

И думал сам охотник, сбитый с ног:

"Что я себе на горе приволок?"…

И проглотил дракон живую плоть,

Что так искусно сотворил Господь.

И кости всех, которых проглотил,

Змей, вкруг столба обвившись, измельчил…»

Далее Руми подводит итог своей притчи:

«…Во льду несчастий, как дракона тело,

Тщета души твоей окаменела.

Лед горестей или иное зло

Твоим страстям полезней, чем тепло.

Дракон страстей не страшен, спит покуда,

Покуда спит он, нам не будет худа.

И ты не пробуждай его теплом,

Чтобы весь век не каяться потом».

Как видим, эта притча говорит о том, как сложно человеку контролировать свою душу (нафс). У Руми солнце символизирует соблазны, которым подвергается душа, а дракон символизирует нафс: достаточно малейшего искушения, и приходит в действие его разрушительная сила.

Пока душа изолирована от соблазнов (славы, денег, плотских наслаждений, вожделения и т.п.), ее жизнь тиха и беспечна. Но как только под воздействием власти, похоти, славы, богатства, животное начало в человеке пробуждается, оно всей своей губительной мощью обрушивается, в первую очередь, на своего обладателя, а затем на окружающих.

Так, очень многие из самых чистых побуждений ошибочно выбирают полное затворничество, тогда как животное начало продолжает стремиться к греху, а значит, всегда представляет собой потенциальную угрозу.

Очень часто обязанности мусульманина перед обществом, общиной, семьей и пр. не позволяют ему уходить в полное затворничество. Если такая форма таквы и может быть рекомендована, то только тому, кто находится в самом начале пути духовного продвижения к Возлюбленному.

Удаление от внешнего мира ради самоанализа, поиска себя, оценки своего нынешнего образа жизни и его пересмотра в соответствии с принципами ислама можно порекомендовать в начале пути, при этом следует помнить, что это может быть только временным этапом.

К духовному уединению и уходу от общества прибегали многие пророки до начала своей пророческой миссии. Тому, кто стал заметной и авторитетной фигурой, особенно в духовной сфере, невозможно обойтись без периода самоанализа и размышлений, с помощью которых он проходит этап духовного роста и только после этого шагает в этот мир, где на каждом шагу подстерегают ловушки заблуждений и ослепляет мишурный блеск порока.

Но ни в коем случае не следует пренебрегать важностью этой фазы из-за ее временного характера. По сути, успех в мирских делах напрямую связан с качеством этой первой внутренней фазы. Проведем параллель, чтобы было яснее. Цель будущего медика – поступить в медицинское училище, что невозможно без доскональной и всесторонней подготовки для успешной сдачи экзамена. Если он не будет готовиться, то просто не сдаст экзамен. Подобно тому, как мы готовимся к экзаменам в вуз, нам необходима духовная подготовка для последующих мирских испытаний. Сядьте у ворот вашего нафса, охраняйте все прекрасное в нем, берегите его чистоту, ибо в нем заключено средство движения ко Всевышнему и обретения близости с Ним, сохраняйте чистоту любой ценой. О том, кто не знает заключенного в нем потенциала, Господь сказал:

«Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха и которых Он заставил забыть самих себя. Они являются нечестивцами» (Коран, 59:19).

Аллах создал наши сердца со способностью к Его постижению. Но может ли ощутить проявления Господа тот, кто ослеплен обманчивым блеском этого мира? Невозможно ожидать никакого успеха без того, чтобы сначала не привести свои наклонности и желания в соответствие с принципами ислама. В этом смысле уединение играет подготовительную роль в познании себя, своих истоков и целей. До тех пор пока плотские влечения превосходят духовные, человек остается в силках иллюзий этого мира!

При этом самоанализ не является неким однократным упражнением, которое нужно выполнить, прежде чем перейти к мирским делам: его необходимо повторять на протяжении всего духовного пути, снова и снова, каждый раз на более высоком уровне сложности.

В статье «Величайший джихад – борьба с собой» имам Хомейни пишет:

«Старайтесь меняться и совершенствоваться, прежде чем окажетесь среди людей. Если не работать над собой сейчас, когда на вас еще нет бремени, то тогда, когда на вас будут смотреть люди, вы не сможете себя изменить.

Многие вещи разрушают, мешают учиться и очищаться, и иногда это именно борода и тюрбан! Когда тюрбан становится больше, а борода длиннее, а вы не занимались своим духовным ростом, они могут мешать, ограничивать. Трудно наступать на свое владычествующее эго и одновременно сидеть у чьих-то ног и учиться».

Источник: AIMislam