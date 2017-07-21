Зависть – быстрый путь к разрушению

Человек не может быть счастливым и при этом кому-то завидовать

На протяжении всей истории человечества зависть — по-арабски «хасад» — всегда была главной причиной человеческих поражений. Если человек испытывает недовольство и неудовлетворенность, рано или поздно это чувство приводит к ненависти и зависти по отношению к тем, кого он считает лучше себя в чем бы то ни было: жизненных достижениях, красоте, положении в обществе, богатстве, даже количестве детей.

Завистливость – наихудшая черта, потому что она порождает другие болезни сердца.

Зависть Иблиса к Адаму (мир ему) затмила его рассудок и привела к падению. Завить к более высокому положению Адама настолько поглотила Иблиса, что он исполнился решимости уничтожить Адама (мир ему), даже если бы это значило его собственное уничтожение.

Известно, что зависть была причиной первого убийства в истории человечества, когда сын Адама (мир ему), Кабиль, убил своего брата Хабиля.

Зависть оправдана только при следующих обстоятельствах:

К человеку, которому Аллах даровал знание Корана и который читает его днем и ночью;

К человеку, которому Аллах даровал богатство и который расходует его днем и ночью [на благое дело] (Бухари, Муслим).

Во всех прочих случаях завидовать запрещено.

Завистливого человека всегда легко узнать: он привычно сравнивает себя с другими, постоянно хочет оказаться на их месте, втайне или открыто испытывает неприязнь к людям, более успешным в личной жизни, денежных делах и даже в приближении к Аллаху!

Завистник всегда мерит себя успехами и достижениями других. Завистливому человеку не хватает целеустремленности, потому что вместо того, чтобы стремиться к своей мечте и ставить собственные цели, он снова и снова пытается заполучить то, что имеют другие, и в итоге каждый раз убеждается, что это не приносит ему счастья. Он без конца усовершенствует свою машину, меняет мебель в доме, покупает все новые электронные устройства – и все это только из-за зависти к тем, у кого все это есть!

Зависть как раковая опухоль: если ее не лечить, она растет и распространяется и очень быстро убивает душу.

По-настоящему счастливый человек никогда не чувствует необходимости сравнивать себя с кем-то, потому что умеет быть счастливым с тем, что у него есть. И наоборот, завистливый человек часто неуверен в себе, поэтому ему нужно какое-то мерило счастья и успеха, которое он находит у других людей.

И опять, причиной этого является отсутствие удовлетворенности, которое сигнализирует о более серьезной проблеме: недостаточном уважении к выбору Аллаха в отношении него и в отношении других. В таком состоянии завистник уязвим к внушениям Иблиса, которые еще больше распаляют в нем ненависть и еще больше заставляют чувствовать себя несчастным.

На самом деле в большинстве случаев для зависти нет никаких оснований! Кроме того, нередко завистнику кажется, что у него просто есть на все это право, хотя он палец о палец не ударил для того, чтобы самому чего-то добиться. Очень часто, завидуя кому-то, мы и понятия не имеем, какими трудами и жертвами все это получено. Например, женщина завидует счастливому браку подруги, но даже не задумывается, сколько жертв и уступок, какой ежедневной работы требует этот самый «счастливый брак».

В притче о Хабиле и Кабиле Хабиль принес в жертву Аллаху лучшую овцу из своего стада, тогда как Кабиль принес в жертву худшую часть своего урожая, а потом разозлился на Хабиля и позавидовал тому, что жертва брата была принята, а его собственная нет!

Зависть – одно из главных качеств Иблиса. Можно сказать, что зависть – настоящий яд, ибо она отравляет сердце и разум. Так же как Иблис, человек, испытывающий зависть, неблагодарен Аллаху и не хочет признавать мудрость и предопределение Аллаха, а это значит, что поврежден сам фундамент его веры.

Человек не может быть счастливым и при этом кому-то завидовать. Счастье и зависть – два взаимоисключающих чувства. Одно всегда уничтожает другое. Поэтому, чтобы быть счастливым в этой и будущей жизни, необходимо избавиться от зависти.

Необходимо вернуться к фундаментальным основам ислама, думать о себе, а не о других, всегда быть благодарным Аллаху, никогда не сравнивать себя с другими и не стремиться жить так, как живут они. Необходимо вверить себя мудрости Аллаха, ибо Он дает и отнимает по причинам, ведомым только Ему. Необходимо благодарить Его за все, что Он дал вам и не обращать внимания на то, что Он дал другим.

Помните, Аллах справедлив, и жизнь тоже справедлива, хотя с нашим ограниченным пониманием в первую очередь бросаются в глаза примеры дисгармонии и дисбаланса. На самом деле, это оттого, что мы смотрим только под своим углом зрения.

Чем меньше человек сравнивает себя с другими и чем меньше думает о том, что у них есть, тем легче ему жить. Помните, что Аллах спросит с вас за то, что имели вы, а не другие!

В тот день, когда человек по-настоящему почувствует благодарность за то, чем его наделил Аллах, и освободится от зависти, он по-настоящему узнает, что значит быть счастливым.

И Всемогущий Аллах знает лучше.

Источник: Muslim Village