Как праздные разговоры убивают продуктивность и что с этим делать

Много дел, но мало времени… И как только некоторым удается так много успевать за день?

У каждого в сутках есть только 24 часа: так было и у Посланника Аллаха (мир ему и благословение), и у праведных предшественников, ученых и предпринимателей. И точно так же у нас. Однако за то же самое время они успевали сделать так много, потому что дорожили каждой минутой, ниспосланной им Аллахом (хвала Ему).

Одна из главных причин нашей низкой продуктивности – это трата времени на пустые разговоры, на праздное общение, бесполезное и даже предосудительное. Подумайте, сколько времени мы тратим на разговоры «о людях»: знаменитостях, соседях, знакомых, обсуждение их личной жизни или постов в соцсетях. Раньше такого рода речи велись только при непосредственном общении, но теперь праздные разговоры, или «лахв» по-арабски, – это настоящий бич среди пользователей мобильных телефонов и всевозможных соцсетей.

Почему это плохо

Праздная болтовня отнимает гораздо больше времени, чем кажется, отвлекает нас от занятий тем, что действительно важно, от выполнения жизненного предназначения. Коран и сунна неоднократно напоминают о необходимости следить за речью. Аллах говорит:

«Воистину, преуспели верующие, которые смиренны во время своих намазов, которые отворачиваются от всего праздного…» (Коран, 23:1-3).

«Они не свидетельствуют лживо (или не присутствуют при лживых разговорах), а когда проходят мимо праздного, то проходят с достоинством… Они получат Наивысшее место в воздаяние за то, что были терпеливы, и их встретят там приветствием и миром» (Коран, 25:72,75).

Язык – это уникальный орган, он проговаривает то, что у человека на сердце и в уме. И при всей своей кажущейся незначительности, язык может оказаться виновником больших бед. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Кто верит в Аллаха и в Судный день – пусть говорит благое или молчит» (Сахих Муслим).

Абу Муса аль-Ашари (да будет доволен им Аллах) рассказывал:

«Я спросил Посланника Аллаха, мир ему: "Кто лучший из мусульман?" Он ответил: "Тот, от языка и рук которого другие мусульмане находятся в безопасности"» (Сахих Муслим).

Почему молчание является такой добродетелью? Потому что язык легко может привести ко множеству грехов.

Что считается праздными речами?

Есть два типа пустых разговоров: те, которые не вредны, но и не полезны, и те, которые вредны и греховны. И те, и другие бесплодны и резко снижают жизненную продуктивность человека.

К сожалению, в наши дни появилось огромное множество возможностей для таких пустых разговоров, в частности, в сетях, поэтому нужно всегда быть настороже, чтобы незаметно не увлечься одной из таких бесед. К праздным речам можно отнести:

Сплетни и злословие, т.е. упоминание чьих-то недостатков, клевету, т.е. выдумки о людях. Это может происходить при личной беседе, при общении в группе, написании сообщений в соцсетях и т.п.

Излишне негативные комментарии по поводу чьего-нибудь поста в соцсетях.

Вообще, любые ненужные и бессмысленные комментарии к постам, в частности, знаменитостей.

Участие в спорах и пререканиях, ведущих к конфликтам.

Публикация в соцсетях личной информации о ком-нибудь.

При непосредственном общении или в соцсетях трудно удержаться от того, чтобы не присоединиться к обсуждению чьей-то жизни и поступков. Как только упоминается имя некоего человека, так и хочется сразу включиться в разговор с собственными фактами и соображениями насчет соответствующей персоны. Остановитесь и задумайтесь. Может быть, это как раз та самая бесполезная болтовня?

Давайте посмотрим, как же можно победить этого «убийцу продуктивности»?

1. Прежде всего, вспомните об Аллахе

Сегодня повсеместно можно увидеть, как люди оживленно обсуждают недостатки других, их поступки и что из них выйдет и т.п., совершенно не думая о себе и не осознавая собственных намерений. Между тем, это полностью преодолимо одной лишь сменой темы для разговора. В мире много загадок, чудес, красот и удивительных вещей. Давайте лучше посвящать время обсуждению творения Аллаха и Его Восхвалению. Пусть каждый наш поступок будет Его поминанием, еще одним шагом на пути духовного приобщения к божественному. Давайте тратить свое время на необходимое и полезное!

Время бесценно, каждому отведено на земле определенное количество времени, которое записывается в Книгах в момент нашего рождения. Поэтому давайте беречься от соблазна праздных разговоров. Ключ к продуктивности – полностью отказаться от них.

Как победить в себе эту склонность нафса? Как сопротивляться соблазну злословить о других?

Ответ заключается в том, что, прежде всего, нужно иметь такву. Помнить слова Аллаха и размышлять над ними. Аллах говорит:

«О те, которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение? Бойтесь Аллаха! Воистину, Аллах — Принимающий покаяния, Милосердный» (Коран, 49:12).

«Вы распространяете ложь своими языками и говорите своими устами то, о чем у вас нет никакого знания, и полагаете, что этот поступок незначителен, хотя перед Аллахом это — великий грех» (Коран, 24:15).

Нам кажется, что плохого в сплетнях, т.е. в том, чтобы говорить о других, на самом деле, ничего о них не зная? Как часто в поверхностном разговоре мы неосознанно сплетничаем (совершаем «гыба»). Но на суде Аллаха (хвала Ему) это серьезное прегрешение.

2. Не обращайте внимания

«Почему, когда вы услышали это, вы не сказали: "Нам не подобает говорить такое. Пречист Ты! А это – великая клевета"?» (Коран, 24:16).

Слушая сплетни или наговор на какого-нибудь человека, мы задаемся вопросом: а правда ли это? Тем не менее, чаще всего, передаем сплетню дальше, вместо того, чтобы вырвать ее с корнем. Например, когда нам рассказывают что-то о человеке, нужно спросить себя:

Хорошо ли так говорить?

Полезны/нужны ли такие разговоры?

И вообще, правда ли это?

Если как минимум на два вопроса вы отвечаете «нет», значит, прекращайте этот разговор и попробуйте перевести его на другую тему. Если в разговоре вдруг упоминается что-то плохое о третьем человеке – не обращайте внимания и, наоборот, думайте о позитивном.

3. Храните молчание

Аллах говорит:

«Скажи Моим рабам, чтобы они говорили наилучшие слова, ибо сатана вносит между ними раздор. Воистину, сатана для человека — явный враг» (Коран, 17:53).

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) говорил:

«Кто верит в Аллаха и в Судный день – пусть говорит благое или молчит» (Сахих Бухари)

Нужно говорить о людях хорошее. Мы злословим о людях по наущению сатаны. Поэтому, если слышите злословие или негативные отзывы о ком-то, скажите на это что-то хорошее, что вам известно об этом человеке. Если же не можете сказать ничего хорошего, просто промолчите, не высказывайте свое мнение и не поддерживайте этот разговор. Если можно как-нибудь его закончить, лучше так и сделать, и это будет самое лучшее. Так вы прекратите сплетни и не будете тратить время на участие в пустом времяпровождении.

4. Круг общения

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Человек исповедует ту же религию, что и его друг. Так пусть же посмотрит каждый из вас, кто является вашим близким другом!» (Тирмизи).

Старайтесь не общаться с теми, кто склонен к праздным разговорам. Если такое общение неизбежно, так как происходит на семейных мероприятиях или на работе, помните о предыдущих трех советах. Если видите, что вокруг все перешли к сплетням и досужим разговорам, можно вежливо извиниться и уйти пораньше.

Если подобные разговоры возникают в вашей семье, то ваш долг напоминать родным о правильном отношении к другим мусульманам, о необходимости даже словесно оберегать их честь и достоинство, а не сплетничать о них. Вы сами должны быть примером благожелательной речи, словесно демонстрировать приязнь к людям дома и в коллективе.

Лучший способ избежать пустословия, особенно в семье – это предотвращать их возникновение. Необходимо позаботиться о том, чтобы семейные собрания были достаточно интересными и продуктивными, чтобы все были вовлечены в интересную и полезную беседу. Например, можно поговорить о новостях в интересующей области (в науке, технике, финансах), послушать и обсудить лекцию авторитетного ученого, в конце концов, организовать игры и конкурсы для детей и взрослых.

Нужно сказать, что детей нужно удерживать от праздных разговоров, начиная с детства. Негативное общение сказывается на психике ребенка, его отношении к людям, толкает на преждевременные неверные суждения о людях. Вместо этого необходимо на собственном примере учить их не судить других и всегда думать о знакомых и незнакомых людях положительно.

5. Разумно планируйте день

Планируйте день с момента пробуждения и до самого вечера. Уделите время намазам, работе, приготовлению пищи, чтению, играм и занятиям с детьми, изучению ислама. В этом случае в вашем доме просто не останется места для пустых разговоров, культивируйте в доме продуктивность, приучайте к ней детей.

Мы обязаны следовать примеру нашего любимого Пророка (мир ему и благословение), ведь он лучший образец продуктивности. Его сунна касается не только поклонения, но и человеческих отношений, повседневной жизни. Она посвящена не только построению имана, но и формированию хорошего характера. Об этом нельзя забывать.

Источник: Productive Muslim