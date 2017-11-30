Азима — решительность пророков

Ахсан Ханиф (Ahsan Hanif)

Мы живем в непростое время стремительного развития и постоянных перемен. И перед нами стоит огромное количество вопросов, с которыми мы должны уметь справляться так, как угодно Аллаху.

Личная жизнь, семья, социальный круг и общество в целом – все это поле для наших испытаний. При этом вещи, происходящие где-то в мире, или скандалы где-то неподалеку могут оказаться глубочайшим потрясением для слабого, неподготовленного человека. Поэтому необходимо каким-то образом укреплять в себе решительность и отвагу, чтобы всегда твердо стоять на ногах, независимо от того, какие ветра пытаются сбить нас с пути.

В Коране Аллах (хвала Ему) упоминает истории нескольких пророков и посланников. Наша задача – извлечь из них уроки и применять в различных ситуациях. Аллах особо выделяет пять пророков, которых Он называет «улю-ль азм», или обладающие твердостью, решительностью. Это Нух, Ибрагим, Муса, Иса и Мухаммад (мир всем им).

В последнем аяте суры «аль-Ахкаф» Аллах говорит Мухаммаду (мир ему и благословение):

«Терпи же, как терпели твердые духом посланники…» (Коран, 46:35)

Эти пророки удостоились возвышенного титула за то, что претерпели множество испытаний, с достоинством вышли из каждого, став еще ближе к Аллаху. Как же нам развить такую же решимость и смелость перед испытаниями? Какие качества для этого нужны?

В суре «аль-Имран» Аллах сообщает о том, откуда человек черпает решимость и силу. В конце суры, рассказывая об уроках битв при Бадре и Ухуде, Он говорит:

«Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то ведь в этих делах надлежит проявлять решимость» (Коран, 3:186).

Итак, мы должны быть терпеливыми и богобоязненными. Причем терпение названо первым, потому что без него не обойтись при любых испытаниях. Терпение в беде означает присутствие надежды, а терпение в радости – отсутствие гордыни и самодовольства. В начале этого аята Аллах объясняет, почему мы должны быть терпеливыми:

«Вы непременно будете испытаны своим имуществом и самими собой, и вы непременно услышите от тех, кому было даровано Писание до вас, и от многобожников много неприятных слов»,

и далее Аллах заключает:

«Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то ведь в этих делах надлежит проявлять решимость [азм]» (Коран, 3:186).

«Вы непременно будете испытаны»… Сын Нуха (мир ему) был неверным. Отец Ибрагима (мир ему) был неверным. Муса (мир ему) бежал из Египта, спасая свою жизнь. Мать Исы (мир ему) обвиняли в распутстве. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) потерял жену и детей. Каждому из нас выпадают свои испытания. У кого-то не идет бизнес, у кого-то проблемы в браке, с детьми, со здоровьем и так далее.

Но речь не только о жизненных испытаниях – проверкой на прочность оказываются поведение и слова других людей: слухи, сплетни, пренебрежительные замечания. Нуха (мир ему) высмеивали за то, что он построил посреди пустыни ковчег. Мусу (мир ему) – за то, что у него был дефект речи. Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) называли сумасшедшим, колдуном, прорицателем. Его последователей называли слабыми, жалкими, считали отщепенцами. Но, несмотря ни на что, эти великие пророки терпели, верили в Аллахаи Его предопределение. Они никогда не теряли надежду на Его милосердие и помнили о конечной награде. И о том, о чем позднее скажет Пророк Мухаммад (мир ему и благословение):

«Что бы ни постигло мусульманина, будь то утомление, болезнь, тревога, печаль, неприятность, скорбь (или) даже укол колючки, Аллах непременно простит ему за это (что-нибудь) из его грехов» (Бухари).

Терпение делает нас стойкими, уравновешенными, удерживает от непроизвольной реакции на малейший поворот событий. Терпение позволяет помнить о том, что перед нами долгий путь, и лучше понимать, как нам угодить Аллаху. Оно помогает смотреть на вещи со стороны, не отвлекаться на мелочи и думать только о том, что полезно лично нам. Оно дает время и место обратиться к Аллаху, помянуть Его Имя и поднять руки в мольбе к Нему.

Богобоязненность, или страх перед Аллахом, – это второе слагаемое формулы успеха для верующего. Это значит постоянно помнить о Всевышнем, осознавать Его близкое присутствие и то, что Он все видит и слышит. Это значит жить так, чтобы максимально увеличить свою награду и как можно дальше удалиться от Огня. Это значит помнить, что жизнь коротка и быстротечна, и подлинная жизнь – это жизнь, наступающая после ухода из этого мира. Но до того как придет вечное блаженство, нам предстоит отчитаться за свои дела и подвергнуться суду Аллаха.

О богобоязненности говорится в предыдущем, 185-м, аяте. Аллах говорит:

«Каждая душа вкусит смерть, но только в День воскресения вы получите вашу плату сполна. Кто будет удален от Огня и введен в Рай, тот обретет успех, а земная жизнь — всего лишь наслаждение обольщением» (Коран, 3:185)

Если все время не спускать мысленного взора с главной награды, то беды и испытания только приближают к Аллаху, оттачивают характер и закаляют волю. Пройденные с терпением, богобоязненностью и достоинством, они делают нас сильнее. При этом мы не только становимся ближе к Аллаху, возвышаемся и очищаемся от каких-то грехов, но и приобретаем уважение окружающих.

Нух (мир ему) хранил терпение и богобоязненность все девятьсот пятьдесят лет даавата, найдя лишь нескольких последователей. Ибрагим (мир ему) проявлял терпение и богобоязненность, когда был отвергнут собственным отцом, изгнан с родины и оставил младенца-сына в пустыне. Муса (мир ему) терпел и боялся Аллаха, имея дело с величайшим из тиранов — фараоном. Иса (мир ему) терпеливо и богобоязненно сносил свою отверженность и презрение тех, кто не хотел ему верить, а Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) проявлял чудеса терпения и богобоязненности все двадцать три года своей пророческой миссии.

Этим они не только обрели милость Аллаха и были увековечены в Коране, но и заслужили уважение потомков. В День Воскресения, когда все люди в ужасе предстанут перед Судьей, они будут умолять этих пятерых пророков заступиться за них перед Аллахом. Вот когда все человечество признает их твердость, решимость и смелость.

Таким образом, терпение и богобоязненность в радости и в горе позволяют заслужить награду Создателя и уважение людей.

Источник: Muslim Matters