3 вещи, которые сделают вашу веру совершенной

В Судный день верующий будет пользоваться плодами своей веры

Мухсин Хариди

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:

«Пусть тот, кто верит в Аллаха и Судный день, говорит благое или молчит. Пусть тот, кто верит в Аллаха и Судный день, почитает своего соседа. Пусть тот, кто верит в Аллаха и Судный день, хорошо принимает своего гостя» (Аль-Бухари 6018 и Муслим 47).

В этом хадисе Пророк (мир ему и благословение) описывает три условия совершенной веры. Так, он связывает веру в Бога и веру в Судный день. Это потому, что именно в Судный день верующий будет пользоваться плодами своей веры. Именно в этот день он получит вознаграждение за выполнение условий, оговоренных в этом хадисе.

Говорите благое или молчите

Ваш язык — это то, что Вам дал в распоряжение Господь, и поэтому его необходимо использовать в благих целях. Хадис предлагает два хороших способа использовать язык. «Говорить благое» означает давать людям хорошие советы, обучать людей, призывать к добру, запрещать зло, читать Коран, поминать Всевышнего и т.д..

В другом хадисе Пророк (мир ему и благословение) показывает, что язык может стать важным инструментом для перемен в обществе:

«Если кто-то из вас увидит порицаемое, пусть изменит это своей рукой. А если не может сделать этого рукой, то тогда языком. А если не может и языком, то сердцем, и это будет самым слабым проявлением веры» (Муслим 49).

С другой стороны, необходимо прояснить, что тот, кто говорит дурное или не молчит, не является неверующим, но его вера не совершенна; он — верующий, который не поднимается до уровня совершенства.

Кроме того, молчание не будет оправданием тому, кто при этом скрывает правду и не устраняет несправедливость и угнетение. В некоторых случаях крайне необходимо, чтобы человек говорил. Однажды Пророка (мир ему и благословение) спросили, какой джихад лучший? Он ответил:

«Истина, которую сказали в лицо несправедливому правителю» (Ан-Насаи).

Таким образом, исходное положение – это молчание. Говорить следует только тогда, когда это следует делать. Пророка (мир ему и благословение) однажды спросили, не будем ли мы спрошены за то, что мы произносим. Он ответил:

«Разве что-то еще низвергает людей в адский огонь больше, чем урожай их языков?»

Поэтому мы должны воздерживаться от дурных разговоров, таких как злословие, сплетни и т.д.

Почитайте своих соседей

Второе условие наличия совершенной веры состоит в проявлении доброты и гостеприимства по отношению к соседям, поскольку мусульманам настоятельно рекомендуется заботиться о своих соседях. Так, Всевышний говорит:

«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не являются вашими родственниками, находящимся рядом спутникам, странникам и невольникам, которыми овладели ваши десницы. Воистину, Аллах не любит гордецов и бахвалов» (Коран, 4: 36).

Пророческий хадис также свидетельствует о важности проявления доброты по отношению к соседям:

«Джибриль так часто говорил мне о хорошем отношении к соседям, что мне стало казаться, будто он прикажет мне сделать их моими наследниками» (Аль-Бухари).

Такая доброта по отношению к соседям включает в себя разделение с ними счастья и печали, помощь им в трудные времена, посещение их, приглашение их в гости, прием их приглашений, обмен подарками и т. д. Аиша (да будет доволен ею Аллах) рассказала:

«Я спросила: "О, посланник Аллаха! У меня две соседки, и я хотела бы знать, которой из них мне стоит дарить подарки?" Он ответил: "Той, чья дверь ближе к твоей двери"» (Аль-Бухари).

В другом хадисе сказано о недопущении причинения вреда соседям:

«Не войдет в Рай тот, чей сосед не чувствует себя в безопасности от его вреда».

Защита соседей и сохранение их чести и достоинства — еще один аспект проявления доброты.

Абдуллах ибн Масуд спросил Пророка (мир ему и благословение): «О, посланник Аллаха! Каков самый большой грех?» Он ответил: «Придавать Аллаху сотоварищей, поклоняясь им, в то время как Он тебя создал». Он спросил: «А затем?» Пророк ответил: «Убивать своего ребенка, чтобы не делиться с ним едой». Он спросил: «А затем?» Пророк (мир ему и благословение) ответил: «Совершать прелюбодеяние с женой твоего соседа» (Аль-Бухари).

Хорошо принимайте гостей

Третьим и последним условием совершенства веры в Бога и Последний день является почитание гостя, поскольку истинный мусульманин — это тот, кто проявляет гостеприимство к тем, кто навещает его, проявляя уважение, щедрость и признательность гостю.

И гостеприимство это не ограничивается лишь угощением; это нечто большее: они должны чувствовать, что являются желанными гостями, а не источником неприятностей или неудобств.

Так, Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«... ваш гость имеет право на вас… » (Аль-Бухари).

И в тот момент, когда, получив первое откровение, Пророк (мир ему и благословение) пришел домой и сказал своей жене Хадидже (да будет доволен ею Аллах): «Я боюсь за себя», она ответила:

«Нет! Клянусь Аллахом, что Он никогда не лишит тебя милости, ведь ты добр к своим родным и близким; ты говоришь только правду, ты терпелив, ты заботишься о своих гостях и помогаешь другим в правде» (Бухари и Муслим).

Проявление заботы о гостях было одним из многих благородных качеств Пророка (мир ему и благословение).

Источник: About Islam