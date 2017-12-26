Научиться прощать обидчиков

К сожалению, нередко бывает, что человек, которому мы доверяли, нас обидел. Но следует ли за это злиться на него всю оставшуюся жизнь? Как перестать об этом думать и жить дальше?

Никого нельзя изменить, тем более за одну ночь. Но можно измениться самому, изменить свое мышление и поведение, научиться справляться с неприятными ситуациями, случающимися в жизни.

На самом деле, у каждого из нас есть идеальный пример поведения в любой жизненной ситуации – этим примером для нас является благородный Посланник Аллаха (мир ему и благословение).

В жизни бывают ситуации, которые выводят из себя, злят, но Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) учил, что истинная сила у того, кто способен преодолеть свой гнев. Он сказал:

«Не тот силён, кто побеждает многих, силён лишь тот, кто владеет собой в гневе» (Сахих Бухари).

Но чтобы сознательно простить человека, даже если не хочется, нужно пойти еще дальше. Способность прощать и жить дальше — это залог душевного спокойствия и благополучия, избавления от отрицательных эмоций и чувства недовольства, отравляющих сердце. Давайте узнаем, как можно научиться прощать.

Сочувствие и понимание

Понимание того, почему человек сделал то, что сделал, дает спокойствие и силы для того, чтобы сочувствие возобладало над гневом. Прекрасный пример показал наш Пророк (мир ему и благословение), пожалев жителей Таифа, которые оскорбили и ранили его, когда он пытался рассказать им об Аллахе и цели их существования.

Аиша (да будет доволен ею Аллах) спросила Пророка (мир ему и благословение): «Был ли какой-нибудь день для тебя более тяжким, чем день (битвы при) Ухуде?» В ответ ей Пророк сказал: «Мне пришлось претерпеть от твоих соплеменников многое, но самым тяжким из всех был день ‘Акабы, когда я предложил Ибн ‘Абд Йаляйлю бин ‘Абд Кулялю последовать за мной, но он не дал мне того ответа, которого я от него ожидал. Тогда я ушёл, испытывая огорчение, и пришёл в себя, только когда добрался до Карн ас-Са‘алиб. Там я поднял голову, и оказалось, что я стою в тени облака, взглянув на которое, я увидел в нём Джибрила. Он обратился ко мне и сказал: "Поистине, Аллах слышал, что сказали тебе твои соплеменники и какой ответ они тебе дали, и Аллах направил к тебе ангела гор, чтобы ты приказал ему сделать с ними, что пожелаешь". А потом ко мне обратился ангел гор, который поприветствовал меня и сказал: "О Мухаммад, приказывай, что пожелаешь! Если хочешь, я обрушу на них две горы!"». На это Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Нет, я прошу лишь о том, чтобы Аллах произвёл от них тех, кто станет поклоняться одному лишь Аллаху и ничему более наряду с Ним!» (Сухих Бухари)

Этот хадис свидетельствует о невероятной сострадательности Пророка (мир ему и благословение). Он прощал обидчиков и молился за них, даже если тяжко страдал от причиненных обид. Он жалел их и хотел, чтобы они рано или поздно все-таки утвердились в исламе.

Итак, когда в следующий раз кто-то вас обидит и разозлит, задумайтесь на минуту и спросите себя, почему это произошло. Возможно, у человека есть на это своя, более глубокая причина.

Осознание собственных ошибок

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) сообщил, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Все сыны Адама ошибаются, а лучшими из ошибающихся являются кающиеся» (Джами ат-Тирмизи).

Признаю, что сам часто совершаю ошибки. Например, бываю рассеянным, ненадежным, во многих ситуациях веду себя апатично. Прошли годы, прежде чем я понял, что мне необходимо стать лучше. И потребовалось еще много лет, чтобы понять, что, как я ни стараюсь, не могу избавиться от таких черт, как безответственность и нерешительность.

Зная об этом, я не имею права кого-то осуждать или злиться, так как мне самому есть, в чем каяться. Поэтому я всегда как-то пытаюсь загладить свою вину перед теми, кому доставил неприятности. И изо всех сил стараюсь ценить любые отношения с семьей и знакомыми людьми.

Возможность получить прощение за собственные грехи

Представьте, что вы богатый и щедрый человек и много лет помогаете своим менее удачливым родственникам. Но однажды до вас доходят сплетни о вашей дочери, затрагивающие ее честь. И вместо того, чтобы заступиться за нее, ваши родственники, столь многим вам обязанные, тоже присоединяются к хулителям. Как бы вы себя чувствовали?

Именно это произошло с Абу Бакром ас-Сиддиком (да будет доволен им Аллах). В такой ситуации он мог бы просто прекратить помогать неблагодарным родственникам. Но Аллах ниспослал аят:

«Пусть обладающие достоинствами и достатком среди вас не клянутся, что не будут помогать родственникам, беднякам и переселенцам на пути Аллаха. Пусть они простят и будут снисходительны. Разве вы не желаете, чтобы Аллах простил вас? Аллах — Прощающий, Милосердный» (Коран, 24:22).

Аллах велел ему не только простить, но и продолжать помогать, надеясь только на награду Аллаха. В этом все дело. Добрым нужно быть не только к тем, кто этого заслуживает, а ко всем, потому что любые благодеяния мы должны делать только ради Аллаха.

Аллах (хвала Ему) говорит:

«Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных, которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро» (Коран, 3:133-134).

Эти строки Корана всегда глубоко трогают меня. Аллах говорит, что любит тех, кто делает пожертвования и в радости, и в горе. Он любит тех, кто удерживается от выражения гнева словами и делами. А если дополнять это еще и милостыней? Ведь это будет прекрасно, ибо это верный шанс попасть в Рай, иншаАллах.

Сохраняйте отношения, но не рискуйте доверием

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Я Милостив и Я создал родственные узы от Моего имени. Я буду благосклонен к тем, кто будет оберегать родственные связи, и наоборот, отвернусь от того, кто порвет их!» (Аль-Адаб иль-Муфрад).

Многие ученые подчеркивают, что мы должны делать все возможное, чтобы отвечать на обиду добротой и милостью, особенно, когда дело касается родственников. Наименьшее, что мы можем делать для них:

Относиться с уважением и говорить по-доброму

Оказывать материальную и моральную помощь

Оказывать всяческие услуги пределах возможного

Регулярно навещать

Молиться об их благополучии

Если все это делать, Аллах будет с нами и тоже простит нам грехи. В конце концов, следует помнить, что все в этой жизни – испытание, ведь Аллах предупредил:

«Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых» (Коран, 2:155).

Плохое и хорошее вокруг нас должно служить для нас уроком и проверкой. Плохие вещи и плохие люди рано или поздно встречаются в жизни, и дело не в том, чтобы их полностью избегать, а в том, чтобы научиться правильно к ним относиться. Необходимо иметь терпение и выдержку при любых обстоятельствах. При этом нужно думать только об Аллахе и просить Его Милости и Прощения и вечного вознаграждения, потому что мы на земле ненадолго, впереди нас ждет вечная жизнь. И любые испытания в жизни нужно проходить, помня об этом.

Источник: Productive Muslim