Сакина – спокойствие через тяготы

Ахсан Ханиф (Ahsan Hanif)

Обрести мир и спокойствие в жизни – одно из главных стремлений человека. Об обретении состояния мира и счастья говорили еще древние философы, а сегодня индустрия самосовершенствования приносит миллионы долларов. Все это объясняется человеческой потребностью в обретении спокойствия.

Духовность тоже является отражением этого человеческого желания. Но по достижении какого-то уровня человек понимает, что деньги, власть и слава сами по себе не приносят внутреннего мира. Нужно нечто большее.

На поиск этого «большего» тратят деньги, в том числе и мусульмане. Часто кажется, что для достижения внутреннего мира и спокойствия необходимы некие идиллические обстоятельства: чтобы все было в порядке в личной жизни, на работе, в финансовом положении, чтобы все складывалось, как нам хочется. Но если проанализировать учение Корана, приходим совсем к иному выводу.

Слово «сакина», обозначающее спокойствие, упоминается в Коране шесть раз в четырех историях, и каждый раз – в контексте каких-то бедствий и тягот.

Коран как будто говорит, что спокойствие не является спутником беззаботности, легкости и безмятежности, а наоборот, идет рука об руку с испытаниями и невзгодами. Именно в бурные и сложнные времена, если человек сохраняет крепость веры и близость к Аллаху, то Он посылает в его сердце внутренний мир и спокойствие. Давайте рассмотрим эти пять примеров, приведенных в Коране.

В первый раз сакина упоминается в суре «аль-Бакара», в истории Давида и Голиафа. События этой истории пришлись на трудную пору для детей Израиля, когда они подвергались гонениям и убийствам. Им постоянно приходилось обороняться от тирании Джалута (Голиафа). В эти тяжелые времена дети Израиля попросили своего пророка назначить одного из них царем. Он выбрал царем Талута (Саула). Саул не принадлежал к знати, а был простым человеком из их среды. И они были разочарованы таким выбором.

Но им нужно было сделать над собой усилие и, подавив гордость, принять решение Аллаха – именно к этому их поступку относится слово «сакина». Аллах (хвала Ему) говорит:

«Знамением его царствия станет то, что к вам явится сундук с миром от вашего Господа...» (Коран, 2:248).

Те, кто подчинился и последовал за Саулом, среди них молодой человек по имени Давуд (Давид), были вознаграждены победой над Голиафом.

Вторая история об обретении такого рода спокойствия – это повествование о переселении Пророка (мир ему и благословение) из Мекки в Медину. Эта история хорошо известна каждому мусульманину. Пророк (мир ему и благословение) и Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) бежали от своих преследователей в Мекке и спрятались в пещере, где им пришлось пробыть много ночей. Мекканцы вели розыски в горах и подошли совсем близко к пещере. Абу Бакр заметил, что преследователям достаточно было просто взглянуть под ноги, чтобы ее увидеть.

На это Пророк (мир ему и благословение) ответил, что они не одни – с ними Аллах. В данном случае сакина означает спокойное понимание того, в чем заключается воля Аллаха, особенно в самые тяжелые времена, когда люди часто перестают соблюдать нормы морали и приличия. Но сердце, в котором есть умиротворение, не поддается давлению событий, не колеблется в вере и не уклоняется от своей миссии хранить покорность Аллаху. Всевышний говорит:

«Если вы не окажете ему (Мухаммаду) поддержки, то ведь Аллах уже оказал ему поддержку, когда неверующие изгнали его. Он был одним из тех двоих, которые находились в пещере, и сказал своему спутнику (Абу Бакру): "Не скорби, ибо Аллах — с нами". Тогда Аллах ниспослал ему спокойствие…» (Коран, 9:40).

Третья история так важна и поучительна, что слово «сакина» употребляется в ней трижды в одной главе. В суре «аль-Фатх» Аллах говорит о Худайбийском мирном договоре. В 6 году хиджры Пророк (мир ему и благословение) вместе с 1400 сподвижниками решили совершить хадж в Мекку. Они вошли в состояние ритуальной чистоты – ихрама – и не готовились к войне и не взяли с собой оружия. На территории противника им нечем было обороняться, и они не могли препятствовать мекканцам напасть первыми.

То, что сподвижники (да будет доволен ими Аллах) с такой готовностью согласились с приказанием Пророка (мир ему и благословение), показывает их любовь и послушание. Кроме того, делегацию сопровождали женщины и дети. Об этом упоминает Аллах:

«Он — Тот, Кто ниспослал покой в сердца верующих, чтобы их вера увеличилась» (Коран, 48:4).

Мусульмане остановились в месте под названием Худайбийя и Пророк (мир ему и благословение) отправил Усмана (да будет доволен им Аллах) в Мекку, чтобы он поговорил с предводителями мекканцев. Пока его не было, до мусульман дошел слух о том, что Усмана убили. Остальные сподвижники присягнули Пророку (мир ему и благословение) в том, что они отомстят за Усмана. Не будем забывать, что они не готовились к бою. Но настолько сильной была их преданность Пророку, что они готовы были сражаться даже при таких неблагоприятных обстоятельствах. В Коране говорится:

«Аллах остался доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом в Худейбии. Он знал, что у них в сердцах, и ниспослал им покой и вознаградил их близкой победой» (Коран, 48:18).

В конце концов, был заключен договор – далеко не в пользу мусульман. Но даже когда дело дошло до подписания, посланцы курайшитов возражали против того, чтобы Аллах был назван «Ар-Рахман» и «Ар-Рахим». Они также возражали против того, чтобы Мухаммад (мир ему и благословение) назывался «Посланником Аллаха». Аллах говорит:

«Вот неверующие поместили в своих сердцах заносчивость — заносчивость времен невежества, а Аллах ниспослал Своему Посланнику и верующим покой…» (Коран, 48:26).

Условия договора были крайне невыгодны мусульманам, но они все равно его заключили. В итоге Аллах (хвала Ему) назвал этот договор победой.

В последний раз «сакина» упоминается в связи с битвой при Хунейне. Она произошла после завоевания Мекки, и это был первый раз, когда мусульмане превосходили числом противника. Некоторые сподвижники потом рассказывали, что в тот день мусульмане не сомневались в своей победе, но начало оказалось для них неудачным – их войско рассеялось по полю, ряды смешались.

И только когда Посланник Аллаха (мир ему и благословение) скомандовал перегруппироваться вокруг него, мусульманам удалось переломить ход битвы и, в итоге, одержать победу. Аллах говорит:

«Аллах одарил вас победой во многих местах и в день Хунейна, когда вы радовались своей многочисленности, которая ничем вам не помогла. Земля стала тесной для вас, несмотря на ее просторы, и вы повернули вспять. Потом Аллах ниспослал спокойствие Своему Посланнику и верующим…» (Коран, 9:25-26).

Примечательно, что в Коране Аллах всегда связывает спокойствие с каким-то бедствием, как будто последние являются условием обретения спокойствия. Таким образом, испытания не противопоставляются внутреннему миру и счастью, а являются краеугольным камнем для самореализации и, как следствие, достижения состояния внутреннего мира.

Итак, проходя через свои испытания, поминайте Аллаха (хвала Ему), стремитесь к Его довольству и близости к Нему, и тогда Аллах ниспошлет вам спокойствие.

Источник: Muslim Matters