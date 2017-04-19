«Разделенный Ислам»: Как возникли современные границы мусульманских государств

Александр Степанченко

В результате распространения Ислама в 632 году возник Арабский халифат. В ходе последующих мусульманских завоеваний его территория простиралась от южных границ Франции до Китая. В 1258 году монгольские завоеватели взяли штурмом столицу халифата город Багдад, разграбив и уничтожив самую большую библиотеку мусульманского мира.

Вскоре после падения халифата, анатолийский султан Осман заложил основы нового могущественного государства – Османской империи. Новая держава была не только державой тюрок, но в первую очередь она заботилась о том, чтобы собрать воедино все земли, населенные мусульманами. К концу XV века османы установили контроль и над югом нынешней Украины, включая Крым.

Пика своего могущества Османская империя достигла во второй половине XVII столетия, когда ей принадлежала вся территория Северной Африки (за исключением Марокко), весь Ближний Восток, большая часть Аравийского полуострова (включая священные города Мекку и Медину), территория современного Азербайджана, Грузии и западное побережье Черного моря.

В этот период времени османы объединили в своем государстве значительную часть земель, населенных мусульманами. В 1517 году, после падения государства мамлюков в Египте, титул халифа перешел к османскому султану. Одновременно с этим завоевавший Египет султан Селим I объявил себя «Слугой Двух Священных Мечетей» (в Мекке и Медине). Тем самым он принял на себя, помимо светской власти, власть религиозную. Это значительно укрепило авторитет падишаха в глазах правоверных.

В 1683 году османская армия потерпела поражение под стенами Вены. Тем самым был положен конец экспансии Стамбула. Империя перешла к круговой обороне. К этому времени ее экономические и военные возможности уже были ограничены.

XVIII век стал веком русско-турецких войн, которые окончательно подорвали силу Османской империи. В ходе этих войн османы не только потеряли Северное Причерноморье, на этих территориях, в результате колонизаторской политики царского правительства, резко сократилась численность мусульманского населения.

В 1798 году французский консул Наполеон Бонапарт высадился с тридцатитысячной армией в Египте, который на тот момент был вассалом Османской империи. Впервые после окончания эпохи крестовых походов европейцы вторглись в самое сердце исламского мира. Хорошо вооруженная и дисциплинированная армия французов без труда заняла Египет и начала продвижение в Палестину и Сирию. Но там она потерпела неудачу вследствие того, что местное население враждебно относилось к европейцам.

В Египте начались восстания против колонизаторов, армия Франции оказалась со всех сторон окружена врагами. Война все более становилась конфликтом между христианами и мусульманами. В 1801 году остатки наполеоновской армии эвакуировались во Францию. Но на их место пришли британские войска. Египет, формально оставаясь в вассальных отношениях со Стамбулом, по факту превратился в британскую колонию. Окончательно армия Великобритании покинула Египет только в 1956 году.

В 1830 году Франция начала военное вторжение в Алжир, который был частью Османской империи. Военные действия велись с крайним ожесточением. Французы организовали настоящий террор против местного мусульманского населения. В ответ началась национально-освободительная война в форме религиозной войны. Восставших возглавил эмир Абд аль-Кадир. На завоевание Алжира французам понадобилось целых 17 лет.

В 1881 году французы захватили Тунис, а в 1912 году Франция и Испания поделили между собой независимое марокканское государство. В 1911 году Италия атаковала турецкие войска в Ливии. После года боевых действий эта страна стала частью итальянской колониальной империи (ранее итальянскими колониями стали населенные преимущественно мусульманами Эритрея и Сомали).

Первая мировая война полностью перекроила карту Ближнего Востока. Еще в разгар боевых действий, в 1915 году, Франция и Россия заключили тайное соглашение, согласно которому турецкие территории в районе проливов Босфор и Дарданеллы, включая Стамбул, отходили к Российской империи. Спустя год страны Антанты (Великобритания, Франция, Россия, Италия) подписали новый секретный пакт о разделе Османской империи.

Согласно этому соглашению, на территории Анатолии создавалось крошечное турецкое государство. Сирия становилась французским протекторатом, Ирак отходил под британскую протекцию, восточная Анатолия (Эрзерум, Трабзон) передавалась России. Большая часть Палестины и Иордании становились подмандатной территорией Британской империи. Этот договор получил название Соглашение Сайкса-Пико (по именам причастных к его созданию французского и британского дипломатов).

В ходе Первой мировой войны Великобритания активно поддерживала арабских сепаратистов на Аравийском полуострове. В этот регион был послан английский офицер Томас Эдвард Лоуренс, известный как Лоуренс Аравийский. Он организовал наступление арабских племен против турецких войск. От имени английского правительства арабам было обещано создание независимого государства не только в Аравии, но и в Сирии. Большинство данных обещаний так и осталось невыполненными.

После капитуляции Османской империи (1918 год) был заключен Севрский мирный договор, предусматривавший передачу Греции части турецкой территории в Анатолии (район Измира). В 1917 году Британия огласила так называемую Декларацию Бельфура, согласно которой в Палестине должно было быть создано еврейское государство. Это открыло дорогу неконтролируемой миграции еврейского населения в Палестину, тем самым заложив основу для ближневосточного конфликта, который не разрешен по настоящее время.

После окончания Второй мировой войны Алжир, Марокко, Тунис, Ливия, Сирия, Ирак, Иордания и Ливан стали независимыми государствами. Но границы, проведенные колонизаторами, разделившими мусульманские народы, сохранились до нашего времени. Точно так же, как и конфликты, зарождавшиеся в начале ХХ века, оказались минами замедленного действия, продолжающими взрываться и в ХХІ веке.