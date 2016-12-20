Благородный герой Хасан ибн Али

Он отвернулся от мирской суеты, и главное место в его помыслах занимала вечная жизнь

Ранняя история ислама чрезвычайно богата примерами благочестия в лице лучших из мусульман, т.е. современников Пророка Мухаммада (мир емуи благословение) и первых поколений, живших после него.

Когда речь идет о пророках, то большинство людей думают: «Могу ли я, обычный человек, помышлять о сходстве с пророками? Это невозможно». Но в первом поколении мусульман было много обычных людей, являющихся образцами праведности и благочестия. И их жизнь может послужить для нас примером и источником вдохновения.

Одним из таких людей был первый внук Пророка Хасан ибн Али (да будет доволен им Аллах).

Рождение «господина»

Хасан ибн Али был первым ребенком Фатимы, дочери Пророка Мухаммада и Хадиджи бин Хувайлид, и двоюродного брата Пророка Али ибн Абу Талиба. Пророк (мир ему и благословение) был несказанно рад рождению первого внука, он совершил над ним обряд тахник и назвал Хасан.

Взрослым Хасан (да будет доволен им Аллах) стал очень похож на деда, Пророка Мухаммада. Пророк (мир ему и благословение) очень любил его и его брата Хусейна (да будет доволен им Аллах), который был на год младше Хасана.

Испытание расколом мусульман

После смерти Пророка (мир ему и благословение) умма подверглась испытанию политической смутой и разобщенностью, которые предсказывал Посланник Аллаха. До прихода к власти третьего халифа Усмана ибн Аффана (да будет доволен им Аллах) политические распри, в первую очередь, по вопросу наследования власти халифа, удавалось более-менее улаживать без кровопролития.

Отец Хасана Али ибн Абу Талиб был четвертым халифом мусульман. К моменту его прихода к власти ситуация серьезно дестабилизировалась из-за убийства его предшественника группой мусульман, недовольных его политикой. Таким образом, правление Али ибн Абу Талиба было омрачено войной между мусульманами.

В книгах, являющихся источником достоверных сведений об истории ислама, содержится подробное описание невзгод, выпавших в этот период на долю благочестивых мусульман, в частности, отца Хасана Али. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) еще при жизни предрекал, что Хасану суждено стать вестником мира во время надвигающихся испытаний:

«Сказал Посланник Аллаха, мир ему и милость Аллаха, в момент когда Хасан Ибн Али, да будет доволен им Аллах, находился рядом с ним: "Воистину, этот мой сынок — господин (саид), и случится, что Аллах приведет к согласию через него две огромные группы из мусульман"» (Бухари).

Так и случилось. После смерти своего отца Хасан, провозглашенный халифом, договорился о передаче власти Муавии ибн Абу Суфьяну, чем примирил противоборствующие стороны.

Стремление к примирению

Несмотря на то что он, как никто другой, заслуживал звания халифа, Хасан мужественно пожертвовал личным престижем и продемонстрировал высокие нравственные качества, отказавшись от политической власти ради мира и единства мусульман. Он сделал это, чтобы прекратить вражду между мусульманами, несмотря на огромную поддержку значительной группы сторонников, желавших видеть его халифом после смерти Али.

Он благородно согласился заключить мир с Муавией, который продлился до смерти последнего и на время положил конец распрям между мусульманами.

Безразличие к мирской власти

Каждый, кто хотя бы поверхностно знаком с историей Аравии, понимает великодушие, смирение и жертвенность Хасана, сознательно уступившего лидерство в политической борьбе.

Он не только принадлежал к одному из благороднейших кланов Аравии – Хашимитам – но и был первым внуком Посланника Аллаха (мир ему и благословение). Тем не менее, его сердцу была чужда гордыня, хотя сам Пророк назвал его «господином». Его высшим интересом было благо мусульман, а не удовлетворение собственного тщеславия.

С незапамятных времен принадлежность к знатному роду, «голубая кровь» были первостепенным критерием наследования единоличной власти. Преемниками монархов почти всегда становятся их сыновья или ближайшие кровные родственники. Исторически, передача власти всегда происходила без учета личных достоинств кандидата.

Неудивительно поэтому, что оба внука Пророка подверглись испытанию властью и оба отказались от нее, отдав предпочтение высшему пути: стяжанию довольства Аллаха ради своего спасения в вечной жизни.

Отказ от почестей ради безвестности

Согласившись отдать власть Муавии, который стал пятым халифом, Хасан (да будет доволен им Аллах) вел тихую жизнь в Медине. По воле Аллаха, он пользовался огромным уважением и любовью людей, тем не менее, стеснялся похвал своих приверженцев и не поддавался на манипуляции критиков. Ему было даровано глубокое знание религии и огромное благочестие. Он отвернулся от мирской суеты, и главное место в его помыслах занимала вечная жизнь.

Внук Пророка отличался исключительной щедростью и сострадательностью. Когда халиф Муавия посылал Хасану денежные подарки, он раздаривал их окружающим.

Да будет доволен им Аллах и да научит нас следовать его примеру!

Источник: About Islam