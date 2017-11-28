Генри Стабб и пророк Мухаммад (мир ему и благословение)

Теймур Атаев

Наверняка, имя жившего в XVII веке Генри Стабба мало о чем говорит читателям. А как может быть по-другому, если в интернете практически нет подробной информации об этой личности? Да, в сети о нем можно почерпнуть такие данные, что этот уроженец Великобритании являлся ученым, врачом и знатоком ряда языков. Можно даже на основе минимальной информации, пусть совсем не намного, попытаться как-то приблизиться к его политико-религиозным пристрастиям. Но не более.

Поэтому совершенно неизвестной остается подоплека его произведения «О возникновении и развитии Магометанства, оправдании [пророка Мухаммада, да благословит и приветствует его Аллах] и его религии от клеветы христиан», о котором лишь известно, что с ним знакомились в частном порядке, т. к. оно не было опубликовано [1].

Однако есть книга профессора английского языка, сотрудника отдела истории и программ религиозных исследований Университета Миннесоты (США) Набиля Матара (Nabil Matar) «Генри Стабб и пророк Мухаммад: Разоблачение заблуждений» (доступна на русском языке), в основу которой легли исследования Матара, озвученные им в его лекции Кембриджском университете (Великобритания) в 2012 году.

В редакторском введении к этому труду Г. Стабб именуется известнейшим человеком своей эпохи, первым европейским христианином, «благосклонно» написавшим об Исламе (в начале 1670-х гг.). Он впервые термины «магометанство», «магометане» в английском тексте заменил на «ислам», «исламизм», «мусульмане» — задолго до выхода Оксфордского английского словаря, задокументировавшего их только в первой половине XIX века. По словам Н. Матара, подход Генри Стабба сродни «коперниканианскому перевороту» в европейской науке.

Английский ученый перелопатил массу литературы, но основой для его взглядов стали изыскания трех средневековых историков, писавших на арабском и чьи тексты к тому времени были переведены в Европе. Один из них — Ибн ал-Батрик (также известный как Евтихий, патриарх Александрийский), автор Краткой всемирной истории под названием «Нанизанные драгоценности». В арабоязычной исторической литературе он представлял православную христианскую традицию. Другими важными источниками для Г. Стабба стали проживавшие в XIII веке в Сирии ал-Макин — христианско-арабский историк, перу которого принадлежит Всеобщая история, озаглавленная «Благословенный Сборник» (опирался на знаменитого мусульманского ученого IX века Ат-Табари), и Абу-л-Фарадж (сирийский церковный деятель, писатель и учёный-энциклопедист, использовавший, в т. ч., авторитетнейшую биографию пророка Мухаммада Ибн Хишама). В целом, ко второй половине XVII века эти труды были единственными историческими источниками на европейском континенте, касающимися истории жизни пророка Мухаммада (мир ему и благословение), переведенными непосредственно с арабского языка.

Н. Матар пишет, что каждый раз, ссылаясь на конкретную главу и страницу из этих книг, сопоставляя сказанное в них, Г. Стабб демонстрировал, насколько созданные внутри исламской цивилизации источники могут помочь увидеть образ Пророка совершенно по-новому, нежели в предшествующий период, когда он неимоверно искажался.

Для Г. Стабба история Мухаммада не была «географически» самостоятельной. Она являлась «континуумом от иудаизма в христианство и затем в Ислам». В его восприятии, ниспосылаемые посланнику откровения становились не результатом помрачения ума, как на том «настаивали» европейские современники британского ученого. Согласно Стаббу, история возникновения пророчества Мухаммада (мир ему и благословение) следовала важному правилу: всегда наличествует «серия следующих друг за другом причин», которые могут поспособствовать определенным изменениям в жизни общества.

Н. Матар считает, что благодаря труду Ал-Макина Г. Стабб увидел и преподнес соотечественникам новый образ основателя мусульманской религии — в качестве человека хорошо воспитанного, мягкого и спокойного в речах. В отображении Г. Стабба Мухаммад (мир ему и благословение) представал сострадательным к беднякам, отвечал на просьбы о помощи. Каждый из обращавшихся к нему получал то, что Пророк мог дать «словом и делом». Тем самым, британец «разрушил сложившиеся стереотипы» в Европе в аспекте восприятия личности Мухаммада (мир ему и благословение).

При работе над книгой отдельным пунктом для Г. Стабба высветилась позитивная картина жизни христианского сообщества внутри исламского государства на этапе его расширения. Не случайно, автор неоднократно проводил мысль о лояльном отношении Ислама к иным конфессиональным сообществам, без преследования цели их насильного обращения в ислам.

Из исследований ал-Батрика Г. Стабб почерпнул информацию о взаимодействии христиан с ранними мусульманскими завоевателями. И хотя в некоторых случаях имела место конфронтация, отношения между ними были «куда более миролюбивы», нежели «битвы и враждебность», наблюдавшиеся английским ученым «в военном противостоянии середины XVII века между соотечественниками».

Параллельно Стабб подчеркивает, что Пророк (мир ему и благословение), несмотря на яростное сопротивление, сумел преуспеть в деле трансформации «арабов из племени в империю» силой Откровения. По Стаббу, Пророк, увидевший немало земель благодаря сопровождению торговых караванов (по роду своей деятельности в начальный период), являлся «разносторонней личностью».

Кроме того, Г. Стабб стал первым европейским автором, детально описавшим роль двоюродного брата и зятя Мухаммада — Али (да будет доволен им Аллах) — в распространении Ислама. Что касается вероучения мусульманской религии, английский писатель раскрывает его явно на основе трудов знаменитого исламского богослова, правоведа, философа XII века аль-Газали.

Вместе с тем, со слов Н. Матара, при знакомстве с книгой Г. Стабба явно усматривается его интерес не только к арабским источникам. Он изучал записи европейских путешественников, в частности, Адама Олеария, посетивших мусульманские страны, и это помогло ему провести параллель между отношением Мухаммада (и Исламского государства после него) и современных мусульманских стран к христианским подданным. Стабб был «глубоко впечатлен» состоянием дел как при Мухаммаде (мир ему и благословение), так и в последующий период.

Важнейшей заслугой Г. Стабба Н. Матар считает тот факт, что на основе имеющейся литературы он предпринял реальнейшие усилия для демонстрации истинного Ислама, как минимум, в преломлении взаимоотношений мусульман с христианами. То, что английский ученый обращает внимание на тонкости этих взаимоотношений на этапе расширения могущества Ислама, было фактическим новым словом в историографии вопроса. И это позволяет видеть в Г. Стаббе новатора. Кроме того, британец постарался показать «живой», приближенный к действительности, образ пророка Мухаммада (мир ему и благословение) как личности, стоявшей у истоков переформатирования мирового пространства.

Г. Стабб в буквальном смысле слова настаивал на изучении исторического контекста, что могло привести к рождению свежего, нешаблонного взгляда на Ислам.

P.S. В преломлении к рассматриваемой книге также целесообразно обратить внимание на выдвигаемый в ней «интригующий вопрос» (терминология Н. Матара): «Не оказал ли Стабб некоего влияния на Джона Локка, отца современного либерализма, своим уникальным взглядом на восприятие другой религии?». Как пишет Н. Матар, они были рождены в 1632 году, оба «находились в лоне христианской церкви в одно и то же время», переписывались в 1659 году. Дж. Локк «был заинтересован в изучении Ислама и вопросов различных религиозных обществ, а также роли, которую они могли бы играть в христианском содружестве». Приводя высказывания ученого на этот счет, Н. Матар пишет об отстаивании им интеграции «мусульман в британское общество», т. к. он верил, «что им принадлежит божественный закон через откровение». Действительно, вопрос интригующий. Но об этом речь пойдет в следующей статье.

1. Henry Stubbe

Источник: Idrak

