Польза расходования средств ради Аллаха

«Это Писание, в котором нет сомнения, является верным руководством для богобоязненных, которые веруют в сокровенное, совершают намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили, которые веруют в ниспосланное тебе и ниспосланное до тебя и убеждены в Последней жизни» (Коран, 2:2-4).

Расходование на пути Аллаха – это великая добродетель, и она имеет первостепенное значение во всех монотеистических религиях. Все пророки Аллаха красноречиво призывали своих последователей жертвовать ради Аллаха. Давайте рассмотрим, какие блага это в себе заключает.

Привязанность к Богу

Величайшее благо расходования ради Аллаха заключается в том, что оно устанавливает сильную связь человека и Создателя. Сердце человека обычно находится там, где находятся его деньги. Если накопления спрятаны в каком-то укромном месте, то предметом его неусыпных размышлений становится это место. Если деньги вложены в бизнес, он волей-неволей постоянно озабочен рентабельностью своих инвестиций.

Одним словом, практика показывает, что сердцем человек всегда пребывает со своим имуществом. Учитывая это, можно предположить, что всякий, кто расходует на пути Аллаха, пребывает с Ним в непрекращающемся союзе, ибо свое достояние он вверил Аллаху. Библия приводит следующие слова пророка Исы (мир ему):

«…Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Матфея, 6:20-21).

Прочная связь с обществом

Второе преимущество расходования на пути Аллаха означает нерушимую связь жертвователя с обществом. Если задуматься, это благо имеет не меньшее значение. На самом деле, обязательное пожертвование (закят) – это один из столпов Ислама, наряду с молитвой (намазом). Соблюдение этих столпов является обязательным условием для всякого истинного раба Аллаха.

Намаз играет роль в построении подлинно близких отношений со Всевышним, тогда как закят обеспечивает глубинную связь между членами общества. Таким образом, оба они имеют непревзойденное значение для воспитания и развития личности в кораническом понимании. Именно по этой причине намаз и закят упоминаются в Коране одновременно. Например, в начальных аятах суры «Бакара», вслед за упоминанием о намазе говорится о расходовании на пути Аллаха.

Во всех древних семитских религиях намаз и закят считаются источником благочестия.

Так же как намаз – это единственный подобающий способ, которым человек может выразить свою любовь ко Всемогущему, единственное действенное выражение любви к ближнему – это расходование на него в случае нужды.

Хотя на первый взгляд между ними мало общего, с точки зрения метафизической целостности, любовь к ближнему является прямым следствием любви к Богу. Всякий, кто любит Бога, несомненно, будет заботиться о Его созданиях, потому что в Его глазах все мы – Его дети. Человек создан так, что он инстинктивно любит все, связанное с предметом своей любви. Поэтому, если человек любит Аллаха, он, безусловно, испытывает любовь и к Его творению, и эта любовь в итоге диктует ему желание облегчить страдания других «детей» Аллаха, и он делает это, жертвуя им.

Переполняющая любовь к Аллаху – это естественное следствие чувства благодарности. Если внимательно наблюдать за действиями провидения и проявлениями могущества Аллаха, то нельзя не обнаружить поток благословений, изливающийся на верующего по Милости Творца. Это побуждает его к максимальной щедрости по отношению к людям, так как он осознает тот факт, что все, чем он обладает, даровано ему исключительно милостью Аллаха.

Таким образом, можно заключить, что любовь к людям – это порождение любви к Богу, и оба эти вида любви обеспечивают прочный как скала фундамент религии. Если первая лежит в основе всех прав человека, то вторая – это источник, из которого берут начало все религиозные обязанности. Тот, кто с готовностью тратит свое имущество на других, не будет беспечно относиться и к исполнению других нравственных обязательств.

Наилучший член общества – тот, кто избавился от чрезмерной любви к богатству, ибо такая любовь, возобладав, способна исключительно негативно отразиться на благочестии. Об этих двух ситуациях священный Коран говорит:

«Тому, кто делал пожертвования и был богобоязнен, кто признавал наилучшее, Мы облегчим путь к легчайшему. А тому, кто был скуп и полагал, что ни в чем не нуждается, кто счел ложью наилучшее, Мы облегчим путь к тягчайшему» (Коран, 92:5-10).

Расходование питает мудрость (хикма)

Третье преимущество расходования ради Аллаха заключается в том, что его можно сравнить с пищей для всех других религиозных обязанностей и заповедей. С одной стороны, оно помогает пустить корни добродетелям, которые пока что не прочно укоренились в душе, а с другой стороны, оно укрепляет убеждения, еще не нашедшие твердого основания в сердце.

Это постоянство и глубина добродетелей и убеждений и есть то, что Коран называет «хикма» (мудрость). Опираясь на указания, содержащиеся в Коране, можно заключить, что ключ к мудрости – это действительно расходование на пути Аллаха. Например, Коран изображает блага от пожертвований следующим образом:

«Сатана угрожает вам бедностью и велит творить мерзость. Аллах же обещает вам прощение от Него и милость. Аллах — Объемлющий, Знающий. Он дарует мудрость, кому пожелает, и тот, кому дарована мудрость, награжден великим благом. Однако поминают назидание только обладающие разумом» (Коран, 2:268-269).

Только те расходы приносят пользу расходующему, которые осуществляются ради довольства Аллаха и укрепления немощей сердца.

«Укрепить себя» (Коран, 2:265) значит, что они тратят средства ради довольства Аллаха, а не на пагубные желания своего сердца, и таким образом преодолевают свои несовершенства, мешающие истинному благочестию. В обмен на это Бог заверяет, что несомненно осыплет их Своими щедротами и дарует им бесценное сокровище мудрости.

Увеличение имущества

В том, чтобы расходовать на пути Аллаха, заключается еще один плюс: щедрость способствует приращению имущества расходующего. Об этом Коран говорит:

«Притчей о тех, кто расходует свое имущество на пути Аллаха, является притча о зерне, из которого выросло семь колосьев, и в каждом колосе — по сто зерен. Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах — Объемлющий, Знающий» (Коран, 2:261),

А также:

«Аллах уничтожает лихву и приумножает пожертвования. Аллах не любит всяких неблагодарных (или неверующих) грешников» (Коран, 2:276).

Несомненно, пожертвования принесут свои плоды в вечной жизни, но и в этом мире состояние человека, который расходует на пути Аллаха, удивительным образом растет после молитв нуждающихся, благодетелем которых он стал. Ведь именно обездоленные и страждущие заслуживают того, чтобы Всемилостивый отвечал на их молитвы. Из хадисов известно, что за щедрого жертвователя молятся даже ангелы:

«Каждое утро два ангела спускаются на землю, и один из них говорит: "Господи, возмести тому, кто пожертвовал". Другой же говорит: "Господи, погуби того, кто скупился"» (Бухари).

Впрочем, отметим, что «увеличение» в данном случае не означает, что у жертвователя вдруг станет больше денег в сейфе или на банковском счету или в одну ночь подорожает его недвижимое имущество. Это значит, что человек, расходующий на пути Аллаха, использует свои материальные средства с оптимальной пользой.

Никакой другой вид расходования имущества по своей пользе не сравнится с пожертвованием, ведь безвозмездное дарение идет на пользу всем людям, способствует благу всего общества, приносит довольство Аллаха, обеспечивает глубокое уважение и любовь людей, и, самое главное, дает жертвователю умиротворение, душевный подъем, чувство удовлетворения – все эти преимущества не доступны никому из тех, кто одержим накоплением материальных благ или распоряжается ими иным способом.

Источник: Muslim Village