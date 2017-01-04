99 имен Аллаха важно знать и помнить

От Абу Хурайры передается, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Поистине, у Аллаха есть девяносто девять имён − сотня без одного, и тот, кто будет перечислять их, войдёт в рай» (Сахих Бухари 2736, Сахих Муслим 2677).

В других передачах этого хадиса есть перечисление этих имен:

«Он – Аллах, помимо Которого нет иного бога, Он – Милостивый /ар-Рахман/, Милосердный /ар-Рахим/, Царь /аль-Малик/, Пресвятой /аль-Куддус…» и так все 99 имен.

Это дополнение находим в «Сунан аль-Тирмизи» и «Сунан Ибн Маджа» с разными цепочками передачи. Однако, по единодушному мнению хадисоведов, это дополнение не является словами Пророка Мухаммада (мир ему и благословение).

Этот хадис говорит нам много важного о вере в имена Аллаха:

1. Аллах имеет множество имен.

Аллах говорит в Коране:

«Скажи: "Если бы море стало чернилами для слов моего Господа, то море иссякло бы до того, как иссякли бы Слова моего Господа, даже если бы Мы принесли в помощь ему такое же море"» (Коран, 18:109).

Кроме того, Аллах говорит:

«Если бы все деревья земли стали письменными тростями, а за морем чернил находилось еще семь морей, то не исчерпались бы Слова Аллаха. Воистину, Аллах — Могущественный, Мудрый» (Коран, 31:27).

Различные варианты восхваления Аллаха, все стороны Его славы, совершенства, величия, силы, могущества не поддаются человеческому пониманию. Наш ум не в состоянии постичь Его природу во всей ее безграничности. Поэтому не следует думать, что число имен Аллаха ограничивается девяносто девятью, согласно данному хадису.

Действительно, в достоверном хадисе от Ибн Масуда передано, что Пророк (мир ему и благословение) сказал, взывая к Господу:

«Я заклинаю Тебя каждым из Твоих имен, которым Ты назвал Себя Сам, или ниспослал его в Книге Своей, или открыл его кому-либо из сотворенных Тобой, или оставил его скрытым ото всех, кроме Тебя…» (Муснад Ахмад 3712, Сахих ибн Хиббан 972, Мустадрак аль-Хаким 1/507).

Кроме того, в хадисе, который говорит о заступничестве Пророка в Судный день, Пророк (мир ему и благословение) сообщает, что когда он распрострется перед Троном, Аллах возвестит ему слова хвалы, которую дотоле не открывал никому другому (Сахих Бухари 7410, Сахих Муслим 193).

Господь имеет имена, которыми Он сам Себя назвал. Некоторые Он упомянул в Своих Книгах – вроде тех, что Он перечислил в Коране, который содержит 81 имя Аллаха. Некоторые Свои имена Аллах являл лишь избранным Своим созданиям – пророкам и ангелам.

Но есть имена, знание которых Аллах утаил от нас, это имена, которые ведомы только Ему. Это объясняется тем, что Аллах непостижим для Его созданий. Есть бесконечное множество смыслов, которые Его создания просто не в состоянии понять. Его истина абсолютна, Его могущество беспредельно. Его красота, сила, совершенство не имеют границ. Следовательно, все смыслы Его имен подвластны лишь Его собственному пониманию.

Что касается 99-и имен, названных в хадисе, то это только часть Его имен, и за каждым зафиксировано особое значение, но самое главное это то, что «тот, кто будет перечислять их, войдёт в рай».

2. Мы знаем имена Аллаха только благодаря явленным текстам.

Имена Аллаха невозможно придумать. Безусловно, человек может возвеличивать и восхвалять Господа разными способами. Это открывает колоссальные возможности для его творчества – достаточно взять речи ученых, мастеров пера, поэтов. Действительно, иногда даже неграмотные, необразованные люди или новички в исламе находят самые изысканные и возвышенные способы восхваления и прославления Господа, внушенные глубокой и неподдельной любовью к Нему.

Но совсем другое дело имена Аллаха. Нам не разрешается превращать слова, которыми мы о Нем говорим, в Его имена, которыми Его можно было бы называть во время молитвы. В отношении Него можно употреблять лишь имена, которые Он сам сообщил нам в писании.

Это касается даже значений, которые можно подтвердить текстом Корана. Например, Коран сообщает, что Аллах «говорит», «провозглашает». Однако это не значит, что Его можно называть «Оратор» или «Провозглашающий».

Известные нам имена Аллаха ограничиваются теми, которые приведены в Коране или сунне в форме имен, таких как: «Создатель /аль-Бари’/, Придающий форму /аль-Мусаввир/, Прощающий /аль-Гаффар/, Всеподчиняющий /аль-Каххар/, Дарующий /аль-Ваххаб/, Дающий средства к существованию /ар-Раззак/, Открывающий /аль-Фаттах/, Знающий /аль-‘Алим/…»

Шейх Хасан аль-Банна в своем труде «Исламское вероучение» (Islamic Creed) осуждал тенденцию выдумывать имена Аллаха, например, он отверг идею называть Аллаха именем «Творец Вселенной».

3. Многозначность слова «перечислять».

В хадисе «Поистине, у Аллаха есть девяносто девять имён − сотня без одного, и тот, кто будет перечислять их, войдёт в рай», слово «перечислять» выражает множество понятий:

Во-первых, оно значит просто знать и помнить эти имена. Многие ученые занимались поиском этих имен в Коране и сунне и их систематизацией. Среди этих ученых Аль-Заджадж, Ибн Мандах, Ибн Хазм, Аль-Газали, Ибн аль-Араби, Аль-Куртуби, среди современных ученых это, в том числе, Аль-Усаймин и Умар аль-Ашкар.

Несомненно, перечисление невозможно без познавания. Знать эти имена, называть ими Аллаха, обращаться к Нему по этим именам – одна из добродетелей мусульманина. Для облегчения запоминания хорошо, если список этих имен будет находиться в доме где-нибудь на видном месте, чтобы в него можно было при необходимости заглянуть.

Во-вторых, «перечислять» имена Аллаха – значит, иметь представление об их значении. Эти имена – не просто символы или абстрактные маркеры, обозначающие Аллаха. Они ясны и доступны для понимания. Это простые арабские слова, их постижение не составляет труда. Поэтому, важно, чтобы мусульманин ориентировался в значениях имен Аллаха, для этого необходимо прочесть хотя бы брошюру на эту тему.

Обращаясь к Аллаху по Его именам, мы должны понимать смысл произносимых слов, а не просто проговаривать ряд непонятных звуков. Понимание имен Аллаха – это само по себе огромное благо, оно возвышает сердце, ум и дух.

В-третьих, обращаясь к Аллаху с мольбой, мы должны называть Его этими именами. Аллах говорит:

«У Аллаха - самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему посредством их и оставьте тех, которые отрицают Его имена. Они непременно получат воздаяние за то, что совершали» (Коран, 7:180).

В-четвертых, следует снова и снова мысленно возвращаться к именам Аллаха и их смыслам. Хуже всего, когда мы полностью погружаемся в материальный мир и безрассудно теряем память об Аллахе. В этом смысле лучшее лекарство для сердца – это осознание Его величия.

Более того, необходимо стремиться на новые уровни веры и богобоязненности, чтобы достичь уровня, который Посланник Аллаха (мир ему и благословение) назвал поклонением Аллаху «так, как будто видишь Его».

Источник: Islam Today