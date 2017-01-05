Практические шаги к искреннему покаянию

Большинству верующих известно, что для принятия их покаяния должны быть соблюдены определенные условия, а именно: отказ от греха, сожаление о нем и намерение никогда больше его не совершать.

А в этой статье мы поговорим о практических шагах, помогающих достичь истинного раскаяния.

С позволения Аллаха, давайте посмотрим, какие это шаги.

1. Письменно перечислите все грехи, которые вы совершили во взрослом возрасте до настоящего момента.

Это вступление необходимо для покаяния во всех своих грехах, потому что, вспоминая и размышляя над ними, человек обретает смирение и стремится как можно скорее избавиться от их бремени покаянием. Вспомнить все свои предыдущие грехи будет легче, разделив их на следующие категории:

- Грехи тела: языка (злословие, сплетни, ложь, насмешки), глаз (рассматривание запретного), ушей, рук, ног, интимных частей тела.

- Грехи сердца: гордыня, зависть, злость, самодовольство и т.д.

- Пренебрежение долгом по отношению к родителям, родным, а также другими обязанностями, такими как распространение блага и запрещение зла, да’уа (призыв к исламу).

- Небрежность в поклонении, например, откладывание намаза.

2. Постарайтесь письменно перечислить благословения, посланные вам Всемогущим Аллахом.

Продолжайте перечислять эти благословения до тех пор, пока не поймете, до какой степени вы пренебрегаете правами Всемогущего Аллаха, перечисляйте, пока не собьетесь со счета. Аллах (хвала Ему) говорит:

«Он даровал вам все, о чем вы просили. Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете сосчитать их. Воистину, человек несправедлив и неблагодарен» (Коран, 14:34).

Затем сопоставьте, сколько благословений даровал вам Аллах, и сколько в ответ на это вы совершили прегрешений: после этого, искренне кающийся непременно заплачет и с умиленным сердцем произнесет:

«Тебе принадлежат все блага, которые я приобрел. Я признаю свои грехи. Защити меня и прости меня. Никто, кроме Тебя, не простит мои грехи» (Бухари).

Испытав настоящие угрызения совести, можете переходить к третьему шагу.

3. Молитва покаяния.

После того как вы отреклись от грехов, сразу же сделайте то, что посоветовал Пророк (мир ему и благословение), а именно:

«Если кто-либо из рабов Аллаха совершит грех, после чего совершит омовение должным образом, потом совершит молитву в два ракаата и попросит Аллаха о прощении, Аллах обязательно простит его» (Аль-Албани).

Затем вы должны решить для себя, что никогда не вернетесь к греху. И это будет лучший день за всю вашу жизнь с момента рождения.

4. Сторонитесь общества тех, кто оказывает на вас дурное влияние.

Вам придется разорвать отношения с этими людьми, потому что они мешают вашему возвращению к Господу. Если вам удастся от них избавиться, это будет знаком того, что Всемогущий Аллах принял ваше покаяние.

5. У вас должна быть программа поклонения на каждый день.

Такая программа помогает восполнить пропущенное и компенсировать обязанности по отношению к Аллаху, которыми вы пренебрегли. В эту программу должно входить чтение Корана, повторение зикра, ночная молитва и пост. Но самое важное, чтобы эта программа была поэтапной и реалистичной.

6. Регулярно один раз в неделю ходите на лекцию в мечеть.

Это укрепит ваши отношения с Господом и благочестивыми людьми, сопровождающими вас на пути веры. Старайтесь больше находиться в обществе таких людей, никогда не отходите от них.

7. И, наконец, помните, что вы нуждаетесь в Господе небес и земли и что без Него вы потерпите урон во всех отношениях.

Помните, что вы сами себе вредите, поэтому будьте смиренны перед Господом. Прислушайтесь к словам Ибн аль-Кайима (да смилуется над ним Аллах), который был образцом смиренного служения Всемогущему Аллаху. Перечисляя признаки искреннего покаяния, он сказал:

«…Признак принятия покаяния, это особая печаль в сердце раба, которая не похожа ни на что другое. Это не та печаль, которая возникает из-за любви, усталости или голода. Это печаль сердца перед Аллахом, которая охватывает сердце со всех сторон. Печаль, которая делает сердце смиренным и униженным.

И в таком положении прекрасны слова раба:

"О Аллах! Я прошу Тебя посредством Твоего величия, признавая свою униженность, чтобы Ты помиловал меня!

Прошу Тебя посредством силы Твоей, признавая свою слабость!

Прошу Тебя посредством богатства Твоего, признавая бедность свою!

Я, лживый и грешный, в Твоих Руках! У Тебя много рабов, помимо меня, а у меня нет господа, кроме Тебя!

Нет для меня убежища и спасения ни у кого, кроме Тебя!

Я прошу у Тебя, как просит бедняк! Молю Тебя, будучи униженным и смиренным, и взываю к Тебе зовом боящегося!

Прошу Тебя, как тот, чья шея смирилась и унизилась перед Тобой, как тот, из чьих глаз льются слезы!"

…Если человек не находит этого в своем сердце, то он должен сомневаться в своем покаянии. Он должен вновь совершать покаяние и исправлять его».

Источник: AlMugtama Magazine