Стать ближе к Корану: 7 советов

Самана Сиддики (Samana Siddiqui)

Если вы из тех, кто редко берет в руки Коран, или из тех, кто не видит результатов даже ежедневного чтения и нуждается в том, чтобы установить настоящую связь с Кораном, вам могут помочь эти рекомендации.

1. Прежде чем прикоснуться к Корану, проверьте, что у вас в сердце?

Чтобы действительно извлечь пользу из чтения Корана, самое главное – это проверить свое сердце еще до того, как взять в руки Книгу Аллаха. Честно спросите себя, зачем вы ее читаете. Только чтобы получить какую-то информацию и затем благополучно забыть? Вспомните, что супруга Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) называла его «живым Кораном», т.е. он не просто читал Коран, но и жил по нему.

2. Совершите омовение (вуду)

Омовение – хорошая физическая и психологическая подготовка и напоминание о том, что вы читаете не простую книгу. Сейчас начнется ваше приобщение к слову Бога, и оно требует чистоты.

3. Читайте по 5 минут в день

Часто верующие полагают, что чтение Корана должно занимать не меньше часа. Если у вас нет привычки к регулярному чтению, это слишком много. Начните всего с пяти минут каждый день. Благополучно справившись с этим первым шагом, иншаллах, вы начнете замечать, что эти пять минут свободно превращаются в десять, а потом в полчаса, час чтения и даже больше!

4. Убедитесь, что поняли прочитанное

Пять минут чтения Корана на арабском – это хорошо, но необходимо понимать прочитанное. Для этого у вас под рукой должен быть хороший перевод Священного текста. Всегда старайтесь читать перевод того, что вы сегодня прочитали.

5. Не забывайте об «интерактивности» Корана

В эпоху интерактивных технологий и компьютерных программ многие считают книги скучными. Но Коран – это нечто иное. Помните, что читая Коран, вы взаимодействуете с Аллахом, Он говорит с вами, поэтому – внимайте!

6. Не только слушайте, но и читайте

Сегодня доступны всевозможные аудиокассеты и диски с записью Корана, многие с переводом. Хорошо, если у вас есть возможность слушать их в плеере или в машине, например, по дороге на работу. Слушайте Коран в дополнение к ежедневному чтению, а не вместо него.

7. Совершайте дуа

Просите Аллаха наставить вас при чтении Корана. Ваша цель – искренне, ради Аллаха, стать к Нему ближе с помощью чтения, понимания и применения Его благословенных слов в своей жизни. Молитва о помощи и наставлении Аллаха – ваш лучший инструмент в этом деле.

Источник: Muslim Village