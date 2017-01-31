Практические шаги к запоминанию Корана

Многие мусульмане хотели бы знать Коран наизусть, и многие начинают его учить. Однако не все подходят к этому методично: занимаются изучением от случая к случаю, что обычно приводит к забыванию выученных отрывков, ошибкам или даже отказу от попыток запомнить Священный текст.

Чтобы избежать неудач и успешно выучить Коран, предлагаем опираться на следующие практические рекомендации, которые мы разделили на три части:

Что должно предшествовать заучиванию Корана

1. Чистота намерения

Необходимое условие принятия любого акта поклонения – а заучивание Корана это тоже акт поклонения, подобно намазу, закяту, посту и т.д. – это искреннее намерение трудиться только ради получения награды от Аллаха и всеми силами избегать ширка. Аллах (хвала Ему) сказал:

«Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом» (Коран, 18:110).

2. Понимание и ощущение величия Благородного Корана

Необходимо помнить, что Коран – это Слово Аллаха, ибо Аллах сказал:

«Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежища, то предоставь ему убежище, чтобы он мог услышать Слово Аллаха» (Коран, 9:6).

Величие Корана происходит из величия Аллаха.

Следует помнить, зачем Коран был явлен Мухаммаду (мир ему и благословение): ради того, чтобы научить человечество добру, отвратить от тьмы и вывести к свету. Аллах сказал:

«Это Писание, в котором нет сомнения, является верным руководством для богобоязненных» (Коран, 2:2).

«В месяц рамадан был ниспослан Коран – верное руководство для людей, ясные доказательства верного руководства и различение» (Коран, 2:185).

Величие Корана объясняет величие месяца, в который он был явлен (это месяц рамадан), величие Пророка, которому он был явлен (это Пророк Мухаммад, мир ему и благословение), а также величие всякого, кто изучает Коран и учит ему других.

Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Лучшим из вас является тот, кто изучает Коран и учит ему (других)» (Бухари).

3. Понимание того, что знание Корана – добродетель, за которую обещана большая награда

О высоком положении мусульманина, читающего Коран, и положенном за это вознаграждении говорится во многих хадисах. От Умара (да будет доволен им Аллах) передается, что Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Поистине, одних людей Аллах возвысит посредством этого Писания, а других унизит» (Муслим).

Ибн Масуд (да будет доволен им Аллах) передал, что Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Тому, кто прочитает одну букву из Книги Аллаха, запишется совершение одного доброго дела, а награда за совершение добрых дел увеличивается десятикратно» (Тирмизи).

Пророк (мир ему и благословение) также сказал:

«Читайте Коран, ибо он заступится в Судный день за тех, кто читал его» (Муслим);

«Тот, кто читает Коран, являясь искусным в этом, будет с благородными и покорными писцами [т.е. рядом с ангелами, в раю], а тому, кто читает Коран, запинаясь и испытывая при этом затруднения, уготована двойная награда» (Бухари).

Аллах сказал:

«Воистину, те, которые читают Писание Аллаха, совершают намаз и расходуют из того, чем Мы наделили их, тайно и открыто, надеются на сделку, которая не окажется безуспешной» (Коран, 35:29).

Мусульманин получает награду как за чтение, так и за слушание Корана (когда Коран читает кто-то другой). Аллах сказал:

«Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание, – быть может, вас помилуют» (Коран, 7:204).

4. Понимание целей чтения и заучивания Корана

Эти цели таковы:

- Получение награды от Аллаха, о чем говорилось выше;

- Выполнение заповедей Корана и подчинение его руководству;

- Правильное понимание своей религии, ибо Коран (наряду с сунной) – это источник правильного понимания главных принципов религии.

Аллах (хвала Ему) сказал:

«Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи, как руководство к прямому пути, милость и благую весть для мусульман» (Коран. 16:89).

5. Понимание того, что Аллах облегчает заучивание Корана тем, кто искренне этого хочет

Аллах сказал:

«Мы облегчили Коран для того, чтобы ему следовали как наставлению. Но есть ли такой, кто помнил бы его как наставление?» (Коран, 54:17).

6. Отношение к заучиванию Корана как к привычке, на которую всегда найдется время, несмотря на занятость

Одна из полезнейших привычек при чтении и заучивании Корана – это регулярность, когда это занятие становится ежедневным. Для этого нужно выделить определенное время, лучше всего – после намаза фаджр, ибо Аллах сказал:

«Совершай намаз с полудня до наступления ночного мрака и читай Коран на рассвете. Воистину, на рассвете Коран читают при свидетелях» (Коран, 17:78).

Регулярное чтение Корана в одном и том же спокойном месте настраивает на запоминание текста. Лучшее и самое естественное место для этого – мечеть.

Заучивать Коран в группе мусульман лучше, чем делать это одному, потому что в группе все поддерживают и поощряют друг друга, а это помогает соблюсти регулярность. Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Когда люди собираются в одном из домов Аллаха (мечети), где они совместно читают и изучают Книгу Аллаха, обязательно нисходит на них сакина, и покрывает их милость, и окружают их ангелы и поминает их Аллах среди тех, кто находится пред Ним» (Муслим).

Кроме того, перед тем, как приступить к заучиванию Корана, необходимо:

7. Подобрать хорошего чтеца, чтобы слушать и правильно воспроизводить текст

Мало читать Коран по книге самостоятельно – необходимо также усвоить правильное произношение и интонацию. Можно слушать текст в аудиозаписи и повторять за чтецом.

8. Выбрать издание Корана с четким шрифтом и учить текст только по одной книге

9. Помнить, что начинать учить текст Корана лучше с последней главы и двигаться к началу, потому что в последние суры более короткие и известные

10. Молиться Аллаху (хвала Ему) о том, чтобы Он помог вам в заучивании Священного Корана

Практические шаги к заучиванию Корана

Теперь вы готовы начать учить Священный текст, но это лучше делать, следуя определенным шагам, которые облегчат задачу. Итак:

1. Определите, отрывок какого размера вы будете учить каждый урок

Вначале лучше ставить перед собой цель выучить небольшой фрагмент текста, потому что сначала энтузиазм толкает нас к повышенным нагрузкам, но потом рвение проходит и становится трудно придерживаться установленного размера. Так можно совсем «перегореть» и вообще отказаться от цели. Поэтому важнее сохранять последовательность и упорство – ради этого можно учить и маленькими отрывками, если вам так удобнее. Размер заучиваемого отрывка может определяться конкретным количеством аятов или страниц.

2. Прежде чем заучить аят, прочесть его знающему человеку

Это необходимо, чтобы исправить ошибки произношения, особенно если вы не уверены в своем знании арабского.

3. Прочесть аят самостоятельно, чтобы откорректировать произношение сложных слов

4. Заучивать по одному аяту, затем связать вновь выученный с предыдущими, повторяя их подряд

Если аят совсем короткий, можете выучить два за раз.

5. Читать аяты в меру громким голосом

Чтение вслух помогает преодолеть лень и усталость. С другой стороны, читать нужно так, чтобы не мешать другим. В любом случае, не следует читать про себя – читать нужно вслух и при этом слушать свое чтение.

6. Читать медленно, соблюдая правильную интонацию

Необходимо знать основные правила красивого и мелодичного чтения Корана (таджвид) и стараться их применять. Аллах сказал:

«…читай Коран размеренным чтением» (Коран, 73:4).

Кроме того, Он сказал:

«Не шевели своим языком, повторяя его (Коран), чтобы поскорее запомнить» (Коран, 75:16).

Это указывает на то, что Коран нельзя читать быстро – это надо делать медленно, и лучше всего это получится с соблюдением правил таджвида, своевременными паузами и удлинениями. Именно так читал Коран Пророк (мир ему и благословение). Однажды Анаса ибн Малика спросили, как читал Коран Пророк. Он ответил:

«Он удлинял буквы, которые требуется удлинять при чтении».

Несомненно, медленное чтение помогает лучшему пониманию и размышлению над смыслом, что, в свою очередь, способствует запоминанию.

7. Прочесть заучиваемый фрагмент, не подглядывая в книгу

8. Прочесть заучиваемый фрагмент по книге, чтобы проверить себя

К этому моменту нужно подойти со всей самокритичностью, обратить внимание на мельчайшие ошибки в произношении, потому что потом исправить эти ошибки будет труднее.

9. Прочесть выученный фрагмент знающему человеку

10. После этого желательно связать выученный фрагмент со всем текстом суры, начиная читать с начала, пока не дойдете до конца суры

Это нужно делать каждое занятие. По окончании необходимо прочесть всю выученную суру целиком.

Что делать после того, как вы выучили весь Коран

1. Быть осторожным, не выставляться и не бахвалиться

Знание Корана на память – это благословение и дар Аллаха. Это действительно великое дело. Выучив наизусть весь Коран, вы действительно можете гордиться тем, что справились с задачей. Потом может возникнуть желание поделиться своей гордостью с другими, чтобы они тоже восхищались вашим достижением. В этот момент возникает опасность впасть в гордыню.

Хотя для заучивания Корана действительно требуется немало времени и усилий, никогда нельзя забывать, что это было бы невозможно без наставления Аллаха и помощи с Его стороны. Поэтому необходимо благодарить за это Аллаха и избегать гордыни.

2. Стараться усвоить то, что написано в Коране, применять его наставления в жизни

Коран был послан людям как жизненное руководство. И воплощать его заповеди в жизнь тем более обязаны те, кто знает священный текст наизусть. Один мусульманский ученый сказал:

«Человек может читать Коран и проклинать себя, не подозревая об этом. Он скажет: "Да пребудет проклятие Аллаха над беззаконниками" (Коран, 7:44), не понимая, что он сам беззаконник, или "Да пребудет проклятие Аллаха над лжецами", а он сам лжец!».

3. Прилагать все старания для того, чтобы не забыть выученное

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) велел мусульманам заботиться о Коране заучиванием и частым повторением и предостерегал, чтобы они не забыли ничего из выученного. Об этом говорится во многих хадисах. Пророк сказал:

«Продолжайте же заучивать Коран наизусть, ибо он покидает сердца людей быстрее, чем верблюды (освобождённые от пут)» (Бухари).

Он сказал также:

«Поистине, человек, который помнит Коран наизусть, подобен хозяину верблюдов со спутанными ногами: если он будет продолжать держать их в подобном положении, то удержит их, если же отпустит их, они убегут» (Бухари).

По этой причине следует довольно часто повторять текст Корана, чтобы не забыть.

4. Причина забывания Корана и как этого избежать

Аллах говорит:

«Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки, и Он прощает вам многое» (Коран, 42:30).

Это значит, что причина бедствий мусульманина – его собственные грехи, и, несомненно, забывание Корана – это большое бедствие. Сподвижники Пророка (мир ему и благословение) и поколение после них, это хорошо понимали. Они осуждали и сторонились тех, кто забывал Коран. Поэтому стараясь сторониться греха и очищаться, можно надеяться на сохранение Корана в сердце и уме.

5. Как и когда повторять Коран

Лучше всего заниматься повторением Корана в определенное отведенное для этого время. Но это может быть сложно при плотном графике. Можно читать Коран при совершении необязательных намазов, каждый день читать одну часть, чтобы за тридцать дней закончить чтение всего Корана (Коран состоит из 30 джузов или частей).

Можно повторять Коран, когда сидите за рулем, или после азана и перед общим намазом, или выделить на повторение несколько минут после фаджра. В любом случае, следует пытаться любыми способами повторять весь Коран.

Молим Всемогущего Аллаха о наставлении и облегчении в этом благородном деле.

Источник: Gulf Times