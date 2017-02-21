Секреты суджуда

Когда мы мечтаем о Джанне (Рае), мы мечтаем о том, чтобы встретиться с Пророком (мир ему и благословение) и находиться рядом с ним. Слушать его, не сводить с него глаз, видеть его улыбку – это то, чего жаждет каждый мусульманин. Можно ли превратить эту мечту в реальность? Да! – многократными земными поклонами.

Сподвижник Пророка Рабиа бин Кааб Аслами (да будет доволен им Аллах) прислуживал Посланнику (мир ему и благословение), приносил ему воду и т.д. Он рассказывал:

«Однажды Пророк сказал мне: "Попроси меня о чём-нибудь". Я воскликнул: "Я прошу тебя о том, чтобы не расставаться с тобой в Раю!" Он спросил: "Может быть, ты хочешь чего-нибудь иного?" Я сказал: "Нет, именно этого!" Тогда он сказал: "В таком случае помогай мне (в борьбе) против твоей души, совершая множество земных поклонов"» (Муслим, Абу Дауд).

Суджуд – это сладчайший элемент намаза, когда мы оказываемся как никогда близко к Всемогущему Господу. Склоняясь перед Всевышним, мы касаемся лбом земли. Этот жест символизирует предельное смирение и наивысшую готовность служить. Мы физически показываем, что охотно и полностью подчиняемся, отдаемся Его воле.

Для многих из нас суджуд стал привычным механическим действием, над которым мы не задумываемся, тем не менее, в нем заключается глубочайший смысл.

Надежный помощник

Суджуд служит нам напоминанием о том, кто мы. В обход нашего эго и гордыни он заставляет нас опуститься на землю и вспомнить о том, что мы всего лишь крохотные зависимые создания, слепленные из глины. Кто мы такие, чтобы кого-то критиковать, считать себя лучше? Разве наши слова, мысли, способности, знания лучше, чем у других? И даже если мы обладаем какими-то особыми талантами, разве это не потому, что ими нас наделил Господь? Шайтан отказался поклониться из гордости. И наоборот, земной поклон оберегает нас от дьявольской гордыни.

Суджуд, выполняемый пять раз в день в обязательных молитвах, приходит на помощь в борьбе с желаниями и пороками. При условии осознанного выполнения, он облегчает послушание. Он напоминает о наших отношениях с Аллахом (хвала Ему), о том, что, сказав шахаду, мы заключили с Ним договор о послушании. Он дает нам решимость и стойкость в сопротивлении своим страстям, помогает не сходить с пути поиска довольства Аллаха, напоминает об ответственности в День воскресения.

Суджуд способен сделать нас ближе к Аллаху, хвала Ему. И если он не действует, то только потому, что мы делаем его неосознанно.

Я слуга Всевышнего…

Совершая земной поклон, мы произносим: «Субхана Раббия-ль-А'ля», что значит: «Хвала Всевышнему Господу».

Представьте себе слугу человека, занимающего очень высокое положение. Не правда ли, зная о поддержке сильного человека, он сам чувствует себя сильнее и старается не совершать ошибок, чтобы не разгневать своего покровителя. Произнося эти слова, представьте себя в этом положении (хотя, конечно, Аллах выше и вне любых сравнений).

Если вы на правильном пути, то эти слова приносят утешение. К чему страхи и колебания? За нами Господь, Всевышний и Всемогущий. Несомненно, Он не оставит своих рабов. Наш покровитель – Аллах! Он нас ведет, поддерживает и хранит. Тому, кто идет путем Аллаха и посвящает Ему все свои деяния, даже в случае неуверенности, обретает в этих словах настоящую силу. К чему смущение и стыд? За нами Всевышний!

В случае сомнений в какой-то заповеди Аллаха (хвала Ему) эти слова дадут убежденность. Ведь заповеди Всевышнего безупречны, как и Он сам.

В случае ошибки, эти слова станут предостережением: будьте осторожны! вы грешите против Всевышнего! И сразу же захочется раскаяться и попросить прощения.

Дуа в суджуде

Как любой другой элемент намаза, суджуд требует правильного выполнения. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:

«Кланяйтесь (совершайте поясной поклон) и падайте ниц (совершайте земной поклон) надлежащим образом» (Насаи).

Более того, большее смирение (хушу) в суджуде достигается произнесением дуа, которые обычно произносил в суджуде Пророк (мир ему и благословение), и постоянным включением их в намаз. Посланник Аллаха призывал к этому:

«Раб оказывается ближе всего к своему Господу в земном поклоне. Посему читайте много молитв [в суджуде]» (Ахмад, Абу Дауд, Насаи).

Передается со слов 'Аиши:

«Однажды ночью я заметила, что Посланника, мир ему и благословение Аллаха, нет в постели. Я стала искать его, и моя рука коснулась подошв его стоп. Они были выпрямлены [т.е. он упирался пальцами], а сам он, будучи в земном поклоне, говорил: "О, Аллах, ищу защиту у Твоего довольства от Твоего гнева, у Твоей благосклонности от Твоего наказания, у Тебя от Тебя Самого. Я не могу прославить Тебя должным образом. Только Ты можешь прославить Себя по достоинству"».

Приводится немало и других дуа, которые можно произносить в суджуде.

Остановка в промежутке между земными поклонами

Обычно мы торопимся сделать следующий суджуд и забываем о том, что нужно спокойно посидеть между ними. Однако передается, что поясной поклон, земной поклон и промежутки сидения между двумя земными поклонами занимали у Пророка приблизительно одно и то же время (Бухари).

Передают, что Ибн 'Аббас рассказывал, что Пророк (мир ему и благословение) говорил между двумя земными поклонами:

«О, Аллах, прости меня, смилуйся надо мной, наставь меня на прямой путь, даруй мне благополучие и пропитание»; а также: «Господи, прости меня. Господи, прости меня» (Абу Дауд).

Да поможет нам Аллах сделать совершенными наши суджуд и намаз, дабы, падая ниц, мы простирались перед Ним всем сердцем.

Источник: IOU Blogs