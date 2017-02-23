Почему полезно изучать биографию пророка Мухаммада (мир ему)

Чем больше знаем мы о нашем Пророке, тем больше мы любим его

Мурат Сулейманов

Всевышний Аллах сказал:

«В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и премного поминает Аллаха» (Коран, 33:21).

Изучение жизнеописания пророка Мухаммада (мир ему и благословение) чрезвычайно важно для каждого мусульманина. Оно имеет много целей. Знания жизненного пути пророка Мухаммада (мир ему и благословение), а также его слов, дел, молчаливого одобрения им некоторых действий окружавших его людей, а также его поведения дает нам возможность подражать ему и следовать его примеру.

Кроме того, чем больше знаем мы о нашем Пророке, тем больше мы любим его и тем больше восхищаемся его уникальной личностью.

Узнавая о его жизни, мы одновременно знакомимся и с жизнью его благородных сподвижников, которые трудились вместе с ним на пути Всевышнего Аллаха и распространяли Его религию. А знакомство с жизнью сподвижников приближает нас к ним и дает нам возможность следовать их путем.

Читающий жизнеописание пророка Мухаммада (мир ему и благословение) непременно находит желаемое, к примеру:

─ Проповедник находит описание различных методов и этапов призыва к религии Всевышнего и знакомится со средствами, которые лучше использовать на том или ином этапе.

─ Воспитатель находит в жизнеописании пророка Мухаммада (мир ему и благословение) прекрасные уроки воспитания и положительного воздействия на людей. Он узнает о том, как Пророк воспитывал своих сподвижников и как, благодаря неустанной заботе о них, ему удалось создать уникальное поколение, ставшее воплощением коранических ценностей и достоинств.

─ Ученый находит в жизнеописании пророка Мухаммада (мир ему и благословение) разъяснение Священного Корана, помогающее лучше понять его, ведь жизнь Мухаммада (мир ему и благословение) была применением на практике содержащихся в ней предписаний Всевышнего Аллаха. Изучая жизнь пророка Мухаммада, ученый находит толкование многих аятов Корана, а также упоминания о событиях, которые послужили поводом для ниспослания того или иного аята или суры. Таким образом, ученые приобретают достоверные знания в различных исламских науках.

─ Изучая жизнеописание пророка Мухаммада (мир ему и благословение), мусульмане узнают, как Пророк (мир ему и благословение) относился к людям Писания (христианам и иудеям), как он разговаривал и вел себя с ними.

─ Жизнеописание пророка Мухаммада (мир ему и благословение) дает мусульманской общине бесценные уроки чистосердечия, искренности, благонравия и достойного поведения. Оно учит правильно поклонятся Господу, любить и защищать Его религию и не боятся гибели на Его пути. Вспомним слова Али ибн аль-Хасана (да будет доволен Аллах им и его отцом): «Мы изучали военные походы так же, как изучали суры Корана».

Пример жизни пророка Мухаммада (мир ему и благословение) дает нам все, чтобы улучшить, в первую очередь, самого себя, а затем и все общество. Добиться такого результата мы можем только благодаря изучению жизнеописания пророка (мир ему и благословение). А изучение – это и есть подчинение Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение).

В Коране Всевышний Аллах сказал:

«Повинуйтесь Аллаху и Посланнику, ─ быть может, вы будете помилованы» (Коран, 3:132).

Просим у Всевышнего Аллаха прощения и наставления.