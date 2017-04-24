Общение между человеком и Аллахом – двусторонний процесс

Каждый рождается с природной склонностью к исламу как к высшей истине

Творец непрестанно общается со Своим творением. И делает это различными путями — в большинстве своем, неведомыми человеку. Например, через явленное нам Слово, Священный Коран, Он извещает нас, что общается с небесами, землей, горами, огнем, геенной, животными и т.д.

А еще Аллах общается со Своим наместником на земле, человеком. Он говорит:

«Человек не достоин того, чтобы Аллах разговаривал с ним иначе, как посредством откровения или через завесу. Или же Он отправляет посланца, который с Его позволения внушает посредством откровения то, что Он желает. Воистину, Он — Возвышенный, Мудрый» (Коран, 42:51).

Итак, Аллах общается с человеком посредством Корана. Он передает ему заповеди, предписания, наставления, объясняет высшую истину. Буквально то же самое Он делает через сунну, или жизнь Пророка Мухаммада (мир ему и благословение), которую Он дает нам за образец, из которого мы черпаем сведения о его наставлениях, деяниях, высказываниях, молчаливых разрешениях или запретах, ибо

«Он не говорит по прихоти. Это — всего лишь откровение, которое внушается» (Коран, 53:3-4).

Более того, общаясь с человеком, Аллах сообщает ему разные смыслы через бесчисленные знамения, которые Он поместил в Своем творении во всех его проявлениях: от величайших, до самых скромных и простых. Эти знамения пронизывают не только все слои физического мира, но и все человеческое бытие, общество, цивилизацию и историю.

Аллах говорит:

«Как же много на небесах и на земле знамений, мимо которых они проходят и отворачиваются» (Коран, 12:105).

Истина, содержащаяся в откровении — это по сути та же истина, что содержится в провидении Аллаха, движущем человеческую историю и судьбы отдельных людей, та же истина, что содержится в физических и метафизических знаках, которыми буквально переполнен существующий мир.

И наконец, в известном смысле Аллах общается с человеком через его фитру. Фитра – это естественная предрасположенность, склонность, здоровая человеческая природа, вложенная в человека Аллахом. Согласно Корану (7:172), Аллах «вынул из поясниц сынов Адама их потомство» и заставил их свидетельствовать о том, что Он Господь и Создатель. Таким образом, каждый человек, рождающийся в этом мире, рождается с этим знанием.

Это значит, что каждый рождается с природной склонностью к исламу как к высшей истине. Эту природную склонность – или чистую человеческую природу – Аллах вложил в каждого человека в тот день, когда потомство сынов Адама засвидетельствовало, что Он – Господь и Создатель. Как часть творения и просто как рабы Аллаха, все люди рождаются со склонностью к Творцу, Господу и Подателю благ.

Изначально каждый человек свободен от ложных верований, предрасположен к благому и здоровым убеждениям, и в то же время внутренне не приемлет зло и обман – независимо от того, какие модели поведения он усвоил.

Но общение между Аллахом и человеком – не односторонний процесс.

Как всякое общение, оно должно быть обоюдным, чтобы быть продуктивным, значимым и подлинным для человека как получателя Слова и Послания Аллаха.

Аллах дал человеку множество возможностей общаться с Ним прямо и косвенно. Человеку предписано молиться пять раз в день, просить у Аллаха помощи, поминать и прославлять Его в определенное установленное для этого время или всякий раз, когда в этом есть потребность.

В равной степени человек наделен способностью размышлять об Аллахе: Его священных Свойствах, Его творении, Его бесконечном могуществе, превосходстве, величии, сравнение которых с его собственной слабостью, ничтожностью и незначительностью заставляет его воскликнуть:

«Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас от мучений в Огне» (Коран, 3:191).

Очевидно, неслучайно этим словам предшествуют такие:

«…[люди] которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и земли» (Коран, 3:191).

Или человек может открыть свое сердце, где угодно и когда угодно, и просто обратиться к Творцу и Хранителю на любом языке. Аллах говорит:

«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне и веруют в Меня, — быть может, они последуют верным путем» (Коран, 2:186).

Важность общения с Аллахом

Учитывая все это, общение – это живительная кровь отношений между человеком и Аллахом. Они связаны между собой как Причина и следствие. Чем сильнее и глубже общение, тем теснее и плодотворнее их отношения. И, соответственно, слабая и непостоянная связь ведет к слабым и неполноценным отношениям.

Действительно, для плодотворных отношений с Аллахом человеку требуются особые навыки общения. Это тем более верно ввиду того, что человек создан для поклонения (познания и служения) Аллаху (Коран, 51:56), то есть глубочайший смысл сотворения человека – это осознание существования Аллаха и сознательное добровольное подчинение своего существования Воле и Замыслу Аллаха.

Жизнь человека – это познание, поклонение и служение. Однако, по сути, это лишь другие названия непрестанного и живого общения с Аллахом, которое проходит через разные уровни осмысления и глубины и происходит на разных уровнях физического, мыслительного и духовного бытия человека.

В этом свете, например, чтение Корана это тоже форма общения, которая означает приобщение к Слову Аллаха, содержание которого подлежит осмыслению и воплощению в своей жизни. Иными словами, читающий Коран должен воспринимать его как руководство и наставление для себя и четко ему следовать.

Совершение ежедневных намазов должно восприниматься как разговор с Аллахом, в котором человек играет роль активного участника, ведомого божественным вдохновением и руководством. Совершая намаз, следует понимать, что он дает нам, смертным рабам, шанс обратиться непосредственно к Предвечному Творцу с мольбой, прославлением, благодарностью, признанием, свидетельством и просьбой о Его необъятном милосердии и прощении.

Следовательно, ежедневный намаз – это самое сильное и важное переживание человека в этой жизни. Это лучший божественный дар человеку. Он сам по себе может поддержать нас в жизни, изменить и очистить ее. И Аллах это подтверждает:

«…Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного. Но поминание Аллаха — гораздо важнее…» (Коран, 29:45).

Это верно в силу того простого факта, что тот, кто ежедневно пять раз в день испытывает на себе всю благодатную силу намаза, ни в коем случае не согласится сознательно участвовать в сколько-нибудь серьезных отвратительных или безрассудных деяниях.

Ибо в сердце человека, который пять раз в день общается с Аллахом, просто не остается места для желания сознательно и намеренно совершать серьезные прегрешения.

Но если человек, не оставляющий молитву, одновременно не отказывается от порока и безнравственности, это значит, что в нем есть некий серьезный изъян, и все его состояние требует полного пересмотра и глубокой коррекции.

Человек должен помнить, что выполнением всех религиозных предписаний и стремлением отказаться от совершения грехов — малых и больших – он отвечает на призыв Аллаха, обращенный прямо к нему и его совести. Этот принцип лежит в основе понятия «ният» — намерения действовать только ради Аллаха, которое, в свою очередь, является обязательным условием для принятия акта поклонения.

Источник: About Islam