Шаги к ахирату

Моханнад Хаким (Mohannad Hakeem)

Осознанное и неосознанное планирование занимает огромное место в подготовке к любому путешествию. Даже если это ежедневный поход на работу или учебу (хотя в этом случае мы чаще включаем «автопилот» и не думаем о маршруте). Или это может быть поездка к родителям в другой город или страну. И хотя далеко не все любят планировать, а предпочитают отдаться на волю случая, пусть даже из чистого любопытства они не прочь узнать, какими будут основные вехи путешествия. А что если речь идет о планировании путешествия, которое уже началось? Путешествия к нашей конечной цели – ахирату?

Мы, мусульмане, понимаем, что мирская жизнь (дунья, т.е. эта реальность, в которой все мы живем) – это только краткая остановка, где душа отдыхает и пополняет запасы «топлива» для долгого пути в конечный пункт назначения – ахират.

Однажды сподвижник Абдалла Ибн Масуд (да будет доволен им Аллах) увидел на теле Посланника Аллаха (мир ему и благословение) следы от жесткой циновки, на которой тот спал. «О Посланник Аллаха, мы не могли тебе приготовить мягкую постель», сказал он. На это Пророк ответил:

«Зачем обращать внимание на мишуру этого мира? Я — лишь путник, остановившийся в тени дерева, чтобы через некоторое время покинуть его» (Ат-Тирмизи).

Да, все соглашаются, что они в пути, но все ли точно знают, через какие пункты пролегает маршрут и где предполагаются остановки? Уверены, что некоторые вам известны, но знание полной картины поможет лучше спланировать оставшийся путь до загробной жизни, стимулирует путника и дает ему понимание того, как плодотворно прожить остаток жизни, ориентируясь на ахират.

Вы – это ваша душа

Прежде чем идти дальше по этому пути, ответьте себе на фундаментальный вопрос: «Кто я? На самом деле, кто же я?!». Ответом должно быть не имя-фамилия, профессия, диплом или национальность, а нечто большее.

Ислам утверждает, что человек – это душа (нафс или рух). Не вдаваясь в философские подробности, ислам говорит, что человек – душа, которая «арендует» тело временно, на период пребывания в этом мире. Душа живет до скончания времен, но тело ей придется вернуть, когда истечет «договор об аренде», т.е. наступит физическая смерть. Этот принцип – ключевой для понимания концепции плодотворной жизни, нацеленной на ахират, и действительно помогает нам направить свою энергию в правильное русло и эффективно использовать отведенное нам время.

Мир частиц и атомов (алам аз-зарра)

К сожалению, большинство мусульман воспринимают путь к будущей жизни без учета этапа алам аз-зарра, одни считают первым этапом рождение для дуньи, другие – переход в могилу. По нашему скромному мнению, помнить об этом этапе важно для понимания ахирата и наших трудов на пути к нему, поскольку это

- позволяет утвердиться в представлении о душе как об истинной реальности, которая существовала и тогда, когда за ней не было закреплено какое-то конкретное тело;

- формирует правильное отношение ко времени, говорит о том, что мы уже давно в пути и что движение человека к ахирату начинается не в какой-то неизвестный момент в будущем (когда человек умирает) – оно уже давно началось.

Но что же такое этот «мир частиц»? Это стадия, на которой все души были собраны перед Аллахом (хвала Ему) и в каждую была вложена фитра (предрасположенность к вере). Именно тогда вера была встроена в самую суть человеческого существа. Аллах говорит об этом в Коране:

«Вот твой Господь вынул из поясниц сынов Адама их потомство и заставил их засвидетельствовать против самих себя: "Разве Я - не ваш Господь?" Они сказали: "Да, мы свидетельствуем". Это - для того, чтобы в День воскресения вы не говорили: "Мы не знали этого"» (Коран, 7:172).

Кроме того, на этапе алам аз-зарра в душу закладываются определенные установки, которые будут служить ему духовным ориентиром в дунье: это вера, любовь, преданность Творцу. Не стоит себя недооценивать, слишком сильно себя винить, считать себя каким-то порочным созданием, не способным измениться, стать лучше. В исламе нет понятия «первородного греха» как в других религиях, ислам не утверждает, что человек греховен по своей сути и является рабом своих желаний, как гласят некоторые философские доктрины. Ядро каждого из нас – это прекрасная, благородная, чистая душа, которая признает безраздельную власть Творца, но может поддаваться влиянию окружающих.

Внутриутробный мир

Наши родители встретились, между ними произошла близость, в результате чего сперматозоид отца оплодотворил яйцеклетку матери. В Коране Аллах неоднократно напоминает человеку о скромном процессе его зачатия:

«Разве Мы не сотворили вас из презренной жидкости и не поместили ее в надежном месте» (Коран, 77:20-21).

Потом, через 120 дней после зачатия, происходит встреча души и тела, и человек возникает в новой «версии», готовый к дунье. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Поистине, каждый из вас формируется во чреве своей матери в течение сорока дней в виде капли семени, затем он столько же пребывает (там) в виде сгустка крови и еще столько же — в виде кусочка плоти, а затем к нему направляется ангел, который вдувает в него дух. И он получает веление записать четыре вещи: удел (человека), срок его (жизни), его дела, а также то, счастливым он будет или злосчастным…» (Бухари, Муслим).

Как от этого зависит продуктивность

Главное для плодотворной деятельности человека в обществе – это смирение перед Аллахом и другими людьми. Помятуя о своем скромном происхождении – из капли спермы, – человек не превозносится и старается не идти на поводу у своего эго.

Удел человека (ризк) и основные события его жизни уже записаны. Далее следует иметь упование (таваккуль) на Аллаха и заниматься тем, что в нашей власти, не тратя духовные силы на заботу о вещах, которые давно нам предопределены. Аллах (хвала Ему) специально приводит в Коране эту аксиому веры, дабы очистить наши умы от бесплодных и негативных размышлений: «Мы поведали об этом для того, чтобы вы не печалились о том, что вы упустили, и не радовались тому, что Он вам даровал. Аллах не любит всяких надменных бахвалов…» (Коран, 57:23).

(Коран, 57:23). Рождение человека – это, главным образом, переход из внутриутробной стадии в этот мир. И наоборот, смерть – это его переход в загробную жизнь. Во многом эти моменты аналогичны. И сходство между ними является постоянным напоминанием верующим о том, чтобы, живя в этом мире, они направляли свое время и силы на то, чтобы заслужить довольство Аллаха, хвала Ему. Знаменитый поэт и ученый Зейн аль-Абидин сказал:

«О сын Адама, в день, когда ты родился, ты плакал, а все, кто был рядом, радовались и смеялись. Поэтому тяжко трудись ради того дня, когда люди вокруг тебя будут плакать, и лишь ты один будешь радоваться».

Источник: Productive Muslim