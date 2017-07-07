Два интересных урока из суры «аль-Кахф»

Сура «аль-Кахф» полна непреходящих уроков и символов. В этой краткой статье мы рассмотрим два из них.

1. Ислам – это одновременно социальное развитие и личный опыт

Хотя сура называется «аль-Кахф» (Пещера), одна из ее идей состоит в том, что успешное и полное воплощение ислама несовместимо с такими понятиями как отшельничество (которое символизирует пещера), монашество, аскеза, изоляция и чрезмерный идеализм.

Напротив, ислам – это религия конкретного действия, поступка, всестороннего совершенствования, культуры и цивилизации. Это коллективное воспитание, развитие и миссия, и одновременно – индивидуальные усилия и опыт. Таким образом, такие концепции как джамаат (коллективность и соборность), братство, справедливость, ответственность, цельность, доброта, милосердие, общественная польза, являются ключевыми в исламе.

Быть истинным мусульманином значит постоянно созидать и творить благо, стать его воплощением на всех уровнях духовно-нравственной жизни, стать источником и проводником всяческой добродетели. Ислам никогда не был религией отвлеченной философии, замысловатой риторики, абстрактных идей и идеалов.

Ислам значит «покорность» – полная и безоговорочная покорность Воле и Власти Всемогущего Аллаха, Творца и Владыки Вселенной. Ислам как завершенный свод правил существования также означает жизнь не мелкими человеческими стремлениями, прихотями и замыслами, а жизнь в согласии с абсолютной Волей и Замыслом Творца и Блюстителя жизни.

Таким образом, когда обитатели пещеры (асхаб аль-кахф) пошли в пещеру, они это сделали не потому, что желали этого или планировали, а потому что были вынуждены были бежать от своих нечестивых соплеменников. Их положение было настолько рискованным и опасным, что им пришлось бежать, чтобы сохранить жизнь и веру.

Полностью осознавая, что происходит, и почему они в итоге оказались в пещере, они спокойно и осознанно вверили свое дело Аллаху, Устроителю всех дел:

«Вот юноши укрылись в пещере и сказали: "Господь наш! Даруй нам от Себя милость и устрой наше дело наилучшим образом"» (Аль-Кахф, 18:10).

Даже устроившись в пещере, эти юноши знали, что в случае обнаружения их побьют камнями или будут мучить, чтобы они вернулись к языческим верованиям и обрядам, и тогда они «никогда не преуспеют» (18:20).

До того как укрыться в пещере, юноши, по-видимому, имели активную позицию, открыто исповедовали и проповедовали монотеистическое послание ислама в отличие от язычества с его пантеоном многочисленных божеств.

Будучи в пещере, они знали, что их новый образ жизни – вынужденная необходимость, но никак не идеал и не обязанность. Более того, они знали, что он имеет временный характер и что Аллах, их Господь, Своею Милостью скоро откроет им путь, поможет наставлением и облегчит их трудное положение.

В то же время, повествование об обитателях пещеры Всемогущий Аллах использует для достижения потенциально более высоких целей и смыслов, а именно, духовного очищения и обогащения людей, и на этом фундаменте – религиозно-нравственного реформирования общества. Поэтому Аллах открывает, что :

«Таким образом Мы дали знать о них людям для того, чтобы они узнали, что обещание Аллаха есть истина и что в Часе невозможно усомниться» (Коран, 18:21).

По этой причине история об обитателях пещеры началась в уединении пещеры, а закончилась всеобщей громкой известностью, такой, что жители их города спорили между собой об их деле и о том, как лучше сохранить и увековечить память о них для потомков. Было предложено построить над ними строение, но те, кто победил в горячем споре, сказали:

«Мы непременно воздвигнем над ними мечеть» (Коран, 18:21).

Таким способом, а также путем ниспослания Корана и этой суры была навсегда увековечена история об обитателях пещеры и связанные с нею многочисленные знамения, имеющих духовное и социальное значение. Аллах ответил на их молитвы и облегчил их участь самым целесообразным и благодатным способом.

Точно так же в пещере началась история пророчества Пророка Мухаммада (мир ему и благословение). Это была пещера Хира. Он тоже не хотел и не предполагал оставаться в ней, пусть даже временно, но был вынужден: его косвенным образом подтолкнули к этому невежество, хаос, нечестие, несправедливость и пороки его эпохи. Он прекрасно знал, что человеку и человечеству вообще уготовано нечто большее, чем может предложить современная ему культура и цивилизация. Но что?

Отчаянно пытаясь найти ответ на этот вопрос, Мухаммад время от времени сбегал от всех в пещеру, где в уединении посвящал себя духовному труду, очищению, еще большему совершенствованию своей благословенной души и прояснению своей безупречной мысли.

Но получив в пещере первое откровение и «назначение» последним Посланником Аллаха человечеству, Пророком, которому предписано передать людям последнее откровение – ислам как совершенное мировоззрение и законченный образ жизни, Мухаммад ушел из пещеры и уже больше в нее не возвращался.

Когда большинство жителей Мекки отказались выходить из «пещер» невежества, суеверий, лжи и порока, Пророку пришлось искать иные пути и раскрывать весь потенциал ислама как образа жизни, необходимо было оптимизировать его послание, чтобы оно засияло во всем блеске и его можно было свободно реализовывать в жизни и делах.

Духовные, интеллектуальные и культурные «пещеры», в которых пребывало мекканское общество, стали препятствием, которое, в конце концов, вынудило Пророка и его последователей временно оступиться.

Жители Ясриба (который фактически был конгломератом условно связанных между собой поселений) в большинстве своем приняли ислам и приютили Пророка и его братьев-мусульман. Так неожиданно открылась новая надежда, дававшая бесконечные возможности. Ислам как религия всестороннего социального развития и реформирования, дополненная соответствующей культурой и цивилизацией, в сочетании с постоянным духовно-нравственным и интеллектуальным ростом личности, наконец, нашел свой дом.

Из-за всего этого Пророк (мир ему и благословение) сразу же изменил название «Ясриб» на «Медина» (что значит просто «город», «цивилизованное место»), отразив тем самым последние драматические события в своей пророческой миссии.

Арабское слово «медина» однокоренное с глаголом «маддана» и именем существительным «тамаддун», что значит «цивилизовывать» (урбанизировать) и «цивилизация», соответственно. Другие однокоренные с ним слова «маданий» и «мутамаддин» означают «цивилизованный, культурный».

Бегство Пророка (мир ему и благословение) и первых мусульман из Мекки в Медину известно как «хиджра» (переселение), но, по сути, это было в своем роде освобождение. Оно положило начало процессу, который примерно через 8 лет привел к действительному освобождению (фатх) самой Мекки, а вместе с ним – вызволению сердец и умов ее жителей из плена «пещер».

2. Наше мировоззрение и жизненные модели не должны базироваться на невежестве, догадках, иллюзиях, мифах

Глава начинается с красноречивого утверждения, что Коран был послан Всемогущим Аллахом, и Он сделал его прямым и ясным «и не допустил в нем кривды». Коран следует считать величайшим Божественным даром человечеству, за который вся хвала и благодарность должна возноситься только Аллаху (18:1-2).

Это важное сообщение в начале суры, которая содержит описание ряда удивительных исторических эпизодов, ведь при неправильном подходе, они могут лишиться своего подлинного значения и смысла и обрасти домыслами, преувеличениями или откровенными искажениями, легендами и мистификациями.

Главная цель этой суры – явить правду, а также передать неверным и язычникам предостережение о суровом наказании от Аллаха, а верующим, ведущим праведную жизнь – счастливую весть о том, что в День воскресения они получат справедливую награду, с которой останутся на веки вечные (18:2-3).

Такое изложение Корана – или явленного человеку божественного знания, в отличие от традиционного рационального и эмпирического знания, которое приобретается путем наблюдения, описания, опытов и объяснения природных явлений – помогает верующему понять и легко усвоить всеобъемлющее мировоззрение ислама, строя на его фундаменте всестороннюю культуру совершенного поведения.

Благотворное сочетание здравого мировоззрения и совершенной поведенческой установки является главным условием успеха в жизни. Ошибка или ошибки в восприятии и интерпретации физической или метафизической реальности либо в формировании и реализации способов поведения в отношении этой экзистенциальной реальности и взаимодействия с ней неизбежно негативным образом отражаются на цели жизни и миссии человека.

Источник: About Islam