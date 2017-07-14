Два урока из суры «аль-Кахф» в современном контексте

Аллах, Создатель жизни и человека, утверждает, что все на земле, этом физическом средоточии гордой миссии человека, было создано как украшение.

«Воистину, все, что есть на земле, Мы сделали украшением для нее, чтобы испытать людей и выявить, чьи деяния окажутся лучше. Воистину, все, что есть на земле, Мы превратим в безжизненный песок» (Коран, 18:7-8).

Таким образом, чтобы люди преуспели, им необходимо понимать, что есть украшением, а что сутью, что тленно, а что вечно, что есть факт, а что — выдумка, что есть истина, а что — ложь.

И наоборот, неспособные подняться над ограничениями материи и эго, неспособные обойти духовные и интеллектуальные преграды, неверующие и агностики не в состоянии увидеть и понять, когда перед ними предстает истина, в какой бы форме или какими средствами она ни являлась. Это непонимание и неверное толкование истины лишь отражает масштаб их духовной и интеллектуальной нищеты и ограниченности.

В суре неоднократно встречаются намеки на то, в каком состоянии пребывают эти люди.

Например, говорится, что христиане приписывают Аллаху сына, однако «Ни они, ни их отцы не обладают знанием об этом» (Коран, 18:5).

И все это благодаря ряду ловко придуманных и преподнесенных фальсификаций, подлогов и мифов.

Многие непросвещенные и близорукие люди пытались свести чудо с обитателями пещеры к простой легенде или загадке, при этом они заостряли внимание на второстепенных или малозначительных сторонах этого чуда.

Это объяснялось невежеством, нечестностью и предрассудками этих людей, «пытающихся угадать сокровенное» (18:22). Например, что касается числа обитателей пещеры, то Пророку (мир ему и благословение) и мусульманам было предписано занять принципиальную позицию:

«Скажи: "Моему Господу лучше знать об их числе. Это неизвестно никому, кроме немногих". Препирайся относительно них только открыто и никого из них не спрашивай о них» (Коран, 18:22).

Далее, Аллах уничтожил плоды двух виноградников человека, который не в меру ими гордился, доходя даже до неверия (18:32-43), был так надменен, что постоянно демонстрировал свое неверие в Создателя и Судный день.

С другой стороны, когда Пророк Муса (мир ему) встретил загадочного человека – или ангела в облике человека – которого звали Хидр, он стал свидетелем удивительных и чудесных вещей, которым не находил причины и логического объяснения. Тем не менее, Муса все же понял истинное положение дел.

То и дело, проявляя типичную человеческую слабость, он, тем не менее, понимал, что все совершенное Хидром было результатом полученного от Аллаха особого знания. Таким образом, Муса (мир ему) только хотел следовать за этим человеком – или ангелом – чтобы научиться у него тому, что тот знал (18:66).

Оказалось, что во всем деле нет ничего необъяснимого или загадочного. В конце Хидр сам сказал:

«Я не поступал по своему усмотрению» (Коран, 18:82).

Единственной проблемой Мусы (мир ему) было то, что ему не хватало терпения. И как же можно молча терпеть, когда видишь вещи, которые не понимаешь? (18:69). С другой стороны, очень многие склонны отрицать то, что недоступно их пониманию, и чему пока нет объяснения (Коран, 10:39).

В этой притче заключено множество уроков, связанных с жаждой истинного знания, этикой приобретения знания, ответственностью за него и терпением при его отсутствии.

Также следует твердо усвоить, что действительным знанием обладает лишь Аллах, Всеведущий, Премудрый. Он – Единственный, кто дарует знание, поэтому даже ангелы говорят:

«Мы знаем только то, чему Ты научил нас…» (Коран, 2:32), ибо воистину «…выше любого обладающего знанием есть более знающий» (Коран, 12:76)

Могущественный и мудрый царь Зуль-Карнайн (двурогий), обладая гигантской властью и богатством, ни в коей мере не позволял себе сбиться из-за этого с пути, никогда не говорил и не делал ничего, что выделяло бы его среди других, однако невероятным образом стал легендарным героем. Он признавал, что это Аллах, Творец и Владыка, поместил его на землю и дал ему все средства, и ценил это (18:84).

Он говорил, что материальное, духовное и интеллектуальное богатство, авторитет и власть, которыми его наделил Господь, лучше чего бы то ни было, что могут предложить люди (18:95).

Более того, Зуль-Карнайн привлекал к участию в своих удивительных деяниях простых людей (18:96), подразумевая тем самым, что он, в конце концов, всего лишь смертный, облеченный исключительной властью и исключительной ответственностью, и они с их всевозможными талантами – тоже очень важны, ведь без них он не сделал бы того, что сделал.

В самом деле, цивилизация – это совокупность разных людей, организаций и институтов, и все они играют свою роль и делают свой вклад в ту или иную сферу. Но цивилизация – это не только человек и коллектив.

Как концепция и как ощутимая реальность, это некая сущность, организм, который сам имеет различные дополняющие функции. Эти функции должны реализоваться в совершенстве и в унисон, и в этом едином процессе генерировать то, что называют «чудесами цивилизации».

Все вышеперечисленные моменты имеют ключевое значение, особенно сегодня, когда доминирующая западная цивилизация, несмотря на яркую обертку и внешнюю привлекательность, не оправдывает надежд человека в ряде критических областей. Таким образом, многие ключевые экзистенциальные вопросы и дилеммы пока что дожидаются адекватной формулировки, не говоря уже о решении.

Эти вопросы и дилеммы вращаются вокруг природы, цели жизни, смерти, идеи Бога, человека, его жизненной миссии, Вселенной, морали, души, знания, инопланетян (вопроса о том, одиноки ли мы во Вселенной) и т.д.

Действительно, то, что человек накопил в качестве материального богатства, не может компенсировать отсутствие ответов на эти фундаментальные вопросы, потому что цель пребывания человека не земле не погоня за материальными ценностями, не их накопление, а духовное, интеллектуальное, нравственное развитие, благополучие и процветание.

Никто не мечтает о преходящем богатстве, которое в любой момент можно потерять. Каждый хочет настоящих, а не мнимых ценностей. Никто не хочет иметь сегодня и потерять завтра.

Несомненно, что для человека величайшая ценность – это его собственная личность. Никто не рад перспективе когда-то умереть и исчезнуть навсегда. Никто не хочет уходить в небытие. Каждый пользуется своей скоротечной жизнью, делая все возможное, чтобы когда-нибудь кем-то стать, что-то собой представлять.

Следовательно, состояние современного человека таково, что у него, казалось бы, есть все, но в действительности он обладает очень немногим, практически ничем. Кажется, что он знает все, но, на самом деле, у него очень мало подлинного, достоверного знания.

Хотя все говорят о безусловном счастье и любви как двух самых сильных и желанных жизненных идеалах, современный человек до обидного далек от их действительного достижения. Он настолько подавлен и уныл, его жизнь настолько мрачна, что истинные любовь и счастье оказываются для него недостижимой мечтой, чудесным плодом, который ему вряд ли удастся вкусить.

Истинные счастье и любовь несовместимы с запутавшейся, дезориентированной, неуверенной, суеверной и невежественной личностью. Такой человек не в состоянии помочь себе, какую же пользу он может принести другим? Такой человек боится и просто не может испытать истинные счастье и любовь. Для них он непригоден и отталкивает себе подобных.

Хотя он пытается это отрицать, современный человек очень хорошо знает, что жизнь ради того, с чем ему скоро придется навсегда расстаться – это не та жизнь, которую стоит жить. В ней должно быть нечто более осмысленное, важное, значимое. Но что?

Поскольку на этот вопрос нет четких и удовлетворительных ответов, современный человек, чтобы как-то, хоть ненадолго, насытить свою беспокойную душу и пытливый ум, окружает себя всеми видами иллюзий, фантазий, загадок, сказок, мифов по поводу самых серьезных аспектов жизни.

Таким образом, можно сказать, что современная цивилизация, гордящаяся своей просвещенностью, рационализмом, наукой, свободой и либерализмом, на самом деле строится на невежестве, неуверенности, агностицизме, узости взглядов, суевериях, вымыслах и лжи. Овладев искусством обмана, она ведет человека к пропасти, а в итоге – к полному разрушению.

Современная цивилизация обманывает и обольщает, делает своих приверженцев рабами своего дешевого блеска и фальшивых обещаний. Она представляет собой колоссальную деструктивную силу, которая, по сути, убивает человека, навсегда заключенного в «пещере» скептического мировоззрения, испорченной души (нафса, или эго).

Цель ислама – спасти человека от этой мучительной агонии.

Эта плачевная участь красноречиво описана в конце суры «Пещера», когда Всемогущий Аллах говорит о величайших неудачниках, все деяния которых оказались напрасными. Это те, кто растрачивал свои усилия попусту, хотя, обманутые поверхностными искушениями и внешним блеском своей жизни и возможностей, они думали, что у них все прекрасно и что своими деяниями они стяжают благо. Но их пустые труды оказались тщетными, а философские доктрины – несостоятельными. В Судный день они не будут иметь никакого веса и никакого значения (18:103-105).

Решение духовных, культурных и цивилизационных проблем человечества передано в первом и последнем аятах этой суры, в которых в сжатом виде изложена вся ее суть. Это решение подразумевает, что единственный путь вперед – это Коран как последний завет Аллаха людям, как милость и наставление, дающее ясные доказательства и знамения, а также критерии суждения о добре и зле.

Вооруженный Священным Кораном, человек сможет полностью постичь и признать величайшие истины бытия, особенно связанные с Богом, жизнью, Пророком и его божественной миссией, предназначением и смыслом человеческой жизни. Поэтому сура заканчивается строками:

«…Тот, кто надеется предстать перед своим Господом [в благоволении], пусть вершит праведные дела и не поклоняется наряду со своим Господом никому более"» (Коран, 18:110).

Источник: About Islam