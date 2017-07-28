Дождь, Коран и сердце

Дождь – невероятное благо, но это понимают только те, кому приходится жить там, где он редкость.

Аллах неоднократно обращается в Коране к теме дождя. Например, Он говорит:

«Аллах — Тот, Кто создал небеса и землю, ниспослал с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания, подчинил вам корабли, которые плывут по морям по Его воле, подчинил вам реки» (Коран, 14:32)

«Мы послали ветры, оплодотворяющие облака водой, а потом низвели с неба воду и напоили вас ею, но не вам ее сберегать» (Коран, 15:22)

В этих и прочих аятах Аллах говорит о том, каким образом дождь обеспечивает жизнь на земле.

Всем известно, что обширные участки суши представляют собой безводную пустыню с сухой потрескавшейся землей, где невозможно увидеть молодую зелень или почувствовать запах влажной земли. Кажется, что эти места мертвы, и здесь не может существовать ничто живое.

Но когда Аллах посылает дождь, просыпаются к жизни даже эти суровые места:

«Он ниспослал с неба воду в меру, и ею Мы оживили мертвую землю. Таким же образом вы будете выведены из могил» (Коран, 43:11).

Пчелы, птицы, звери, перемещаясь по земле, разносят повсюду сухие и твердые семена. Падая на землю, они лежат там до тех пор, пока на них не попадет дождь. И тогда они прорастают и дают пышную растительность. Но и эта растительность не однородна, вовсе нет.

На земле существует огромное разнообразие видов. Сосчитайте хотя бы те, которые человек употребляют в пищу: злаковые, травянистые растения, овощи, фрукты… И все они родятся благодаря дождю, падающему с неба.

«Он — Тот, Кто ниспослал с неба воду. Посредством нее Мы взрастили растения всех видов. Мы выводим из них зеленые травы, а из них — расположенные одно на другом зерна. На пальмах из завязей вырастают свисающие низко гроздья. Мы взращиваем виноградники, оливки и гранаты, которые имеют сходства и различия. Взгляните на их плоды, когда они появляются и когда созревают. Воистину, в этом — знамения для людей верующих» (Коран, 6:99).

Уже это одно — невероятное благословение от Аллаха! Но многочисленные упоминания дождя в Коране несут и более глубокий метафорический смысл. Дело в том, что дождь является символом самого Корана: подобно тому, как дождь смягчает землю, Коран смягчает человеческие сердца.

Возьмем следующие строки суры «Хадид»:

«Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих смирились при упоминании Аллаха и того, что ниспослано из истины, и чтобы не уподоблялись они тем, которым Писание было даровано прежде, чьи сердца почерствели по прошествии долгого времени и многие из которых являются нечестивцами? Знайте, что Аллах оживляет землю после ее смерти. Мы уже разъяснили вам знамения, — может быть, вы уразумеете» (Коран, 57:16-17)

И подобно тому, как есть множество видов растений, цветущих благодаря дождю, есть множество видов верующих, процветающих благодаря Корану. Представьте, что сердце верующего — это земля, а вера — это семена, ожидающие благословенного дождя Корана, чтобы тронуться в рост. Но как только вера в сердце начитает давать свежие всходы, оказывается, что это сердце совершенно особенное.

Каждый верующий — это уникальная личность с уникальным набором добродетелей и грехов, своим жизненным опытом, мировоззрением, предпочтениями, желаниями и мечтами. У всех нас одна цель – Рай и довольство Аллаха, но каждый движется к ней своим путем.

Возможно, одна сестра предпочитает прийти к этой цели учением, распространением знаний и написанием книг. Другая – еженощной молитвой и постом каждый понедельник и четверг. Третья выбирает для себя путь служения мужу. Четвертая работает стюардессой, чтобы содержать брата-инвалида. А пятая не делает ничего особенного, только каждый день совершает семнадцать ракаатов, преодолевая тяжелую хроническую болезнь.

Как вы думаете, какая женщина первой войдет в рай? Та, что молится киям аль-лейль, или та, что всего лишь делает пять обязательных намазов? Писательница или стюардесса? Кто может судить? И что является критерием? Количество молитв? Знаний? Вид носимой одежды?

На самом деле, единственный критерий – это здоровое сердце, и только Аллах знает, чье сердце самое живое, чье сердце действительно пропитано влагой Корана.

Что лучше: пшеница или гранат? Лук или кокос? Роза или пальма?

Бессмысленный вопрос, потому что нельзя сравнивать разные виды растений. И точно так же нельзя сравнивать разные типы сердец.

Если мы признаем, что на земле тысячи видов растений, то почему не согласиться с многообразием сердец? Подобно видам растений, каждое сердце исполняет в этом мире особую роль, каждое сердце по-своему поддерживает и укрепляет другие сердца, и вместе они формируют прочное строение веры. По крайней мере, так должно быть.

Строение веры невозможно создать в одиночку. Но можно внести свою лепту. Для этого нужно позволить Корану оживить свое сердце и сердца окружающих и жить в гармонии, принимая многообразие всех проявлений веры и всех сердец.

Источник: About Islam