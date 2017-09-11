«Меня состарила сура Худ»

Ахсан Ханиф (Ahsan Hanif)

Все мы читаем Коран, когда можем – изучаем и запоминаем фрагменты из него, но как это на нас отражается? Хотелось бы поговорить о том, как сура «Худ» влияла на Пророка (мир ему и благословение), и о том, какие глубокие отношения у него были с Кораном.

Название этой статьи – цитата из хадиса. Когда этот хадис попался мне впервые, я был глубоко поражен и продолжаю поражаться всякий раз, когда его читаю. В каком-то смысле он передает суть вопроса, которым я необыкновенно увлечен: это размышления над Кораном. Он символизирует то, каким должно быть наше отношение к Корану, природу нашей связи со Словом Аллаха (хвала Ему).

Одновременно он затрагивает ряд непростых вопросов, которые должен задать себе каждый из нас: как влияет на нас Коран? Достаточно ли времени мы с ним проводим? Как обрести наилучшие отношения с книгой Аллаха? Мы читаем и изучаем Коран, заучиваем части текста – но как это на нас отражается?

Анализируя мои собственные отношения с Кораном и то, что рассказывают о своем опыте другие, и сравнивая все это с той связью, какую имел с Кораном Пророк (мир ему и благословение), нельзя не увидеть огромный разрыв. Есть несколько хадисов – один из них лег в основу этой статьи, – которые показывают, какая глубокая трансформация произошла с Пророком благодаря Корану. Причем это проявлялось не только в улучшении характера или углублении духовности – это была и физическая трансформация.

В этом хадисе, переданном Абу Джухайфой, Ибн Аббасом и другими, рассказывается о том, как Абу Бакр (да будет доволен им Аллах), придя однажды к Пророку (мир ему и благословение), заметил, что тот выглядит старше. В частности, в хадисе употреблено арабское слово «шайб», что значит «седина». С одной стороны, это лишний раз показывает, что сподвижники обращали внимание на мельчайшие детали, имеющие отношение к Пророку. Причем это касалось не только его действий и слов, но даже малейших изменений внешности. Наблюдение Абу Бакра тем более важно, что, как передается (например, в сообщении от Анаса из сборника Бухари), на момент смерти у Посланника Аллаха (мир ему и благословение), было не больше двадцати седых волосков в бороде и на голове. Понятно, пара новых седых волосков не осталась незамеченной.

Интересно и то, как буднично звучит это замечание Абу Бакра. Мы часто говорим подобные вещи родным и друзьям, особенно если давно не виделись. Добродушно шутим о том, что друг постарел, полысел, прибавил в весе, похудел… Обычно в ответ нам объясняют: стресс на работе, проблемы со здоровьем или в семье.

Но не таким был ответ Пророка (мир ему и благословение). Будем честны: у него, действительно, была масса забот как у мужа, отца, друга, имама, предводителя своей общины, военачальника – всё одновременно. Ему нужно было провозглашать пятничные проповеди, вести намазы, отвечать на вопросы, разрешать споры. А дома он помогал женам, играл с внуками, находил время для шуток с дочерьми. Навещал больных и пожилых, общался с друзьями, кормил бедных. При этом ему приходилось постоянно помнить об угрозе со стороны курайшитов и других противников, готовить свою армию, решать политические вопросы и еще делать многое-многое другое.

Но он никогда не объяснял свое старение этими заботами. А на вопрос Абу Бакра он ответил:

«Меня состарила сура "Худ" и ее сестры [т.е. подобные суры]».

По другой версии хадиса Пророк, мир ему, назвал все эти суры:

«Меня состарили суры "Худ" [11], "Вакиа" [56], "Мурсалят" [77], "Наба" [78] и "Таквир" [81]».

Есть соблазн на этом закончить статью. Чтобы каждый остался наедине с этим хадисом, просто подумал над ним и над всеми его смыслами. Но я все-таки кое-что добавлю.

Во-первых, этот хадис показывает, какой тесной была связь Пророка (мир ему и благословение) с Кораном. Читая эти и другие суры, рассказывающие о карах народов прошлого, о Судном дне и Аде, он глубоко ими проникался и представлял себя в их контексте.

Во-вторых, наше отношение к Корану не может быть поверхностным. Не может ограничиваться просто вдохновляющим чтением или прекрасной декламацией. Послание Корана должно буквально пропитывать наши сердца, оставлять на нас свой след даже физически. Это, в свою очередь, требует от нас тяжелой работы, упорства и самоотдачи.

В-третьих, кажется, что с каждый поколением мы немного отдаляемся от Корана. Необходимо, чтобы наши дети и вообще наша молодежь имела прочную связь с Кораном во всех возможных формах – это жизненно важно для будущего уммы. И наша общая обязанность этого добиваться.

И, наконец, если мы не изменим свое мышление, Коран превратится для нас в Книгу, которую мы уважаем, ценим, любим, но не понимаем. Его уроки, слова, аяты будут для нас загадкой, жемчужины его мудрости останутся в глубинах текста, почти никому не доступные.

В заключение хочу привести еще один хадис, чтобы показать, что единение Пророка (мир емуи благословение) с сурой «Худ» было не одиночным событием, а длительной развивающейся связью.

Передается от Аиши (да будет доволен ею Аллах):

«Когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, видел тучу или замечал, что поднимается ветер, он испытывал беспокойство, что было заметно по его лицу… Он сказал: "О ‘Аиша, а как я могу быть уверенным в том, что это не наказание (Аллаха)? Ведь люди уже подвергались наказанию ветром, тогда как они думали, что эти тучи принесут им дождь"» (Бухари).

Народ, о котором он рассказывает, это народ пророка Худа (мир ему). Таким образом, Посланник Аллаха настолько проникся историей пророка Худа, что это даже меняло его поведение.

Аллах (хвала Ему) говорит:

«Когда же они увидели его (наказание) в виде тучи, надвигающейся на их долины, они сказали: "Это — туча, которая прольет на нас дождь". О нет! Вот то, что вы торопили, — ветер, несущий с собой мучительные страдания. Он уничтожает всякую вещь по велению своего Господа. А на утро от них остались видны только их жилища. Так Мы воздаем грешным людям» (Коран,46:24-25).

Источник: Muslim Matters