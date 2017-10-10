Одно дуа, которое лучше часов поклонения

Маджед Махмуд (Majed Mahmoud)

Однажды Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) вышел от своей жены Джувайрии бинт аль-Харис (да будет доволен ею Аллах), чтобы совершить салят уль-фаджр, а она оставалась молиться дома.

Он вернулся, когда уже было время молитвы духа́, а вернувшись, нашел ее молящейся на том же месте, где оставил ее утром. На его вопрос: «Ты все еще в том же положении, в котором я тебя оставил?» Она ответила утвердительно: «Да».

Пророк (мир ему и благословение) был любящим и заботливым по отношению к семье, друзьям и всем нам и научил нас следующему великому дуа. Он сказал:

«Когда я вышел от тебя, то трижды произнес четыре фразы, которые перевесят все, что ты произнесла сегодня: “Слава Аллаху и хвала Ему столько раз, сколько существует Его творений, и столько раз, сколько будет Ему угодно! Пусть вес этих славословий и похвал будет равен весу Его трона, и пусть для записи их потребуется столько чернил, сколько необходимо, чтобы записать слова Его!”» (Муслим).

И это все. Пророк (мир ему и благословение) повторил эти слова три раза, не потратив на это и полминуты, но это дуа является более благословенным и вознаграждается выше, чем часы поклонения матери правоверных Джувайрии (да будет доволен ею Аллах). Аллаху акбар!

Давайте разъясним каждую фразу этого дуа, чтобы глубже осознать его силу. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) начал свое дуа со слов:

— «СубханАллах».

Обычно это переводят как «Слава Аллаху».

Эту фразу можно пояснить следующим образом: «О Аллах, Ты свободен от любых несовершенств, любых недостатков, от любой лжи, приписываемой тебе ненавистниками и невежественными людьми, от любой связи или любого сходства с любым существом».

Таким образом, происходит отрицание любых негативных качеств, приписываемых Аллаху!

— Затем он сказал «ва бихамдих».

Один из смыслов этой фразы: «О, Аллах! Ты заслуживаешь всяческой хвалы».

Этим восхвалением мы утверждаем единство, уникальность, силу и могущество Аллаха, все Его прекрасные имена и все виды хвалы!

Тем самым мы утверждаем все позитивные качества, приписываемые Аллаху.

Далее дуа содержит описание и объяснение того, до какой степени мы отрицаем негативное и утверждаем позитивное, приписываемое Аллаху.

Чтобы лучше понять содержание этой второй части дуа, проведем аналогию. Один ребенок говорит родителям: «Я вас люблю», другой же описывает, как сильно он их любит, он говорит: «Я люблю вас очень-очень сильно! Так сильно, как солнышко светит в небе! Моя любовь даже выше неба!». Оба словесно выражают свое чувство, но очевидно, что второй ребенок – в более сильных выражениях.

Аллах – это лучший образец; как же нам пояснить утверждение «субханАллахи ва бихамдих», как же нам выразить то, насколько мы отрицаем негативное и утверждаем позитивное, приписываемое Аллаху?

— «столько раз, сколько существует Его творений» (адада халких).

Вы понимаете, как это много?! Ведь это каждый человек, каждый джинн, каждый ангел, каждое животное, каждое живое существо, каждый объект неживой природы, каждая песчинка в пустынях и каждая капля воды в океане! Каждая звезда и каждое растение! Одним словом, каждое из известных и неизвестных нам творений! Аллаху акбар!

— «столько раз, сколько будет Ему угодно» (ва рида нафсих).

Это значит: «О, Аллах! Я прославляю и восхваляю Тебя столько и настолько, как Тебе угодно».

Это величайшая из достижимых целей, величайший из возможных масштабов!

— «[пусть вес этих славословий и похвал будет] равен весу Его трона» (ва зината арших).

Только представьте колоссальную величину трона Аллаха! Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал: «Мне было позволено рассказать об ангеле из числа ангелов Аллаха несущих Трон. Поистине, от мочки его уха до плеча расстояние в семьсот лет!» (Абу Дауд). Как же велик тогда трон Аллаха, Аллаху акбар!

— «[пусть для записи их потребуется] столько чернил, сколько необходимо, чтобы записать слова Его!» (ва мидаада калимаатих).

«Слова Его» — это Его заповеди, Его предписания, Его знание обо всем, в том числе, знание сокрытого и знание всего, что происходит на земле и в море, знание о каждом листе, падающем с дерева.

Аллах говорит:

«Если бы все деревья земли стали письменными тростями, а за морем чернил находилось еще семь морей, то не исчерпались бы Слова Аллаха. Воистину, Аллах — Могущественный, Мудрый» (Коран, 31:27) .

Чем больше мы размышляем над четырьмя этими сравнениями, тем больше проникаемся силой этого дуа и тем больше благословений получаем за него от Аллаха. Не забывайте повторять это дуа трижды каждое утро и напоминайте другим, чтобы они делали то же самое.

Источник: Muslim Matters