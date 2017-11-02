Как укрепить упование на Аллаха

Даже если вы уверены в своем уповании на Аллаха, подкрепить его никогда не помешает

Мария Зеин (Maria Zain)

Каждый человек приходит в этот мир по воле Аллаха, при этом его жизнь предопределена, записана и утверждена самим Аллахом. У каждого из нас – уникальный путь, своя особая траектория движения в пределах этого временного пристанища; но в любом случае, у всех она полна преград и испытаний, прегрешений и милостей.

Для мусульман слова шахады «ля иляха иллялах», утверждающие, что нет божества, кроме Аллаха, это не просто выражение убежденности, они воплощают саму сущность мусульманина.

«Уповайте на Аллаха, если вы являетесь верующими» (Коран, 5:23).

Кода мусульманин проговаривает первую часть шахады, или свидетельства веры у мусульман, он заявляет о своей полной покорности воле Аллаха по той простой причине, что, кроме Аллаха, больше нет божества, достойного поклонения.

На первый взгляд, в этом нет ничего сложного: достаточно только отказаться от поклонения идолам, не подчиняться никакой другой религиозной системе и т.д.

К сожалению, человек легко поддается искушению и может переключиться на другие формы поклонения, например, карьере, деньгам, власти, даже отношениям или славе. Когда это случается, в качестве объекта поклонения выбирается то, что так или иначе направлено на достижение мирских радостей, и, вместо того чтобы своей жизнью стремиться снискать довольство Аллаха, человек открыто сосредотачивает все внимание на предмете своей страсти.

«…довольно того, что твой Господь наставляет на прямой путь и помогает» (Коран, 25:31).

Человек, который забывает веру в Единого Бога, на крутых поворотах жизни легче впадает в скорбь и даже клиническую депрессию.

В то время как верующий помнит:

«Нас постигнет только то, что предписано нам Аллахом» (Коран, 9:51).

Такой человек понимает, что в жизни всегда есть вызовы, данные ему для осмысления. При этом каждый вызов рассчитан именно на его уникальные обстоятельства, окружение, личностные качества, физическую, психологическую и духовную силу.

Несправедливость начальства, бездетность, сложный экзамен, разрыв с другом, страшная болезнь, атака на мечеть, потеря любимого человека — тот, кто имеет таваккуль (полное упование на Аллаха), сумеет пережить трудную ситуацию в более позитивном ключе по сравнению с тем, у кого нет такого доверия ко Всевышнему.

К достижению таваккуля ведут разные пути. И даже если вы уверены в своем уповании на Аллаха, подкрепить его никогда не помешает.

Размышлять и плакать в скорби

Ни один человек в своей жизни не может избежать печали. Однако ислам предлагает облегчение в скорби и унынии через обращение к Аллаху за силой и терпением.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) говорил, что оплакивал смерть своего сына Ибрагима, так как слезы присущи человеческой природе.

«За каждой тягостью наступает облегчение», — напоминает Коран (96:6).

Слезы, источаемые глазами и сердцем, — от Аллаха, так как они искренни. Слезы приносят облегчение, не позволяя отрицательным эмоциям превратиться в саморазрушительный гнев или ожесточенность, которые в итоге уничтожают таваккуль.

Однако одних только слез недостаточно, если они не сопровождаются умудряющими размышлениями. У истинно верующего каждая слезинка на счету Аллаха, но всепоглощающая скорбь ведет к затяжной депрессии, опасной уничтожением личности.

«Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас» (Коран, 2:152).

Таким образом, в скорби мусульманину следует поминать Аллаха: это могут быть дуа, молитвы (например, истихара – молитва о наставлении), зикр (постоянное поминание Аллаха). Тем, кто проявит твердость и терпение в скорби, Аллах обещает утешение и покой.

Если некоторые молитвы благоприятнее совершать в определенное время дня или ночи, то дуа и зикр не имеют временных рамок и помогают поддерживать отношения с Аллахом, не отрываясь от повседневных дел.

Сказано, что Аллах больше всего думает о тех, кто думает о Нем, поэтому поминание Аллаха в трудные моменты жизни укрепляет веру в то, что с каждым испытанием дается и вознаграждение.

Помните, что любая человеческая потеря предначертана Аллахом и в большинстве случаев вознаграждается чем-то лучшим, — особенно это касается терпеливых — и Аллах знает лучше.

Владеть ситуацией и планировать следующий шаг

Хотя таваккуль означает полное упование на Аллаха, когда перед мусульманином возникает какой-то вызов, он должен планировать дальнейшее развитие событий.

В гневе отступить, разочарованно опустить руки — во многих ситуациях это равносильно поражению. Аллах любит тех, кто сам себе помогает, кто работает над собой и постоянно стремится к достижению целей и преодолению проблем ради Аллаха.

Контроль над ситуацией позволяет понять, почему возникло то или иное препятствие. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Того, кому Аллах желает добра, Он подвергает испытаниям» (ат-Тирмизи).

Таким образом, верующий мусульманин умеет сам выбраться из трудностей и конструктивно воспринимает ситуацию. Он задает себе конструктивный вопрос: почему это со мной случилось? Если я допустил какие-то ошибки, которые разгневали Аллаха, то как мне покаяться? Что я мог сделать, чтобы избежать этой ситуации? И что мне делать теперь, чтобы угодить Аллаху? Чему меня учит эта проблема? Как мне стать лучшим мусульманином ради Аллаха?

Покаяние – большое дело для тех, кто уповает на Аллаха. Оно позволяет признать свои прегрешения и слабости и познать величие милости Аллаха. Покаяние очищает сердце верующего и позволяет ему идти дальше.

«Я говорил: “Просите у вашего Господа прощения, ведь Он — Всепрощающий. Он ниспошлет вам с неба обильные дожди, поддержит вас имуществом и детьми, взрастит для вас сады и создаст для вас реки» (Коран, 71:10-12)

Некоторые предпочитают записать свои мысли, чтобы взглянуть на проблему со стороны. Таким образом они дают себе рассмотреть свои страхи и тревоги и даже находят решение проблем. Другим преодолеть негативные эмоции и построить планы на будущее помогает обращение к семье и друзьям.

Так или иначе, мусульмане должны помнить, что при всех их планах только Аллах может определить исход, и этот исход – наилучший для человека в конкретный момент.

«Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха, ведь Аллах любит уповающих» (Коран, 3:159).

Вместо того чтобы просить у Аллаха выполнения определенного замысла, верующий мусульманин, исполненный упования на Аллаха, должен просить Его даровать ему наилучший исход. И даже если награда кажется незначительной, тем, кто терпелив, Аллах обещает Рай — и действительно, нет ничего, что могло бы сравниться с такой наградой.

Жить моментом, ибо момент скоротечен

«…возьми то, что Я даровал тебе, и будь одним из благодарных» (Коран, 7:144)

Упование на Аллаха также означает заботу о себе.

Мусульманину следует окружать себя позитивными людьми, предпочтительно теми, кто имеет сильную личную связь с Аллахом.

Кроме того, мусульманину, стремящемуся к высшей степени таваккуль, следует заниматься тем, что ему больше всего по душе, при условии, что это не противоречит учению ислама. Это дает человеку счастье и позитивную энергию, и таким образом способствует его отвлечению от проблемы здоровыми средствами. Это помогает постоянно помнить о благословениях Аллаха и благодарить за них – даже если это стакан воды, потому что именно Аллах, дает нам этот стакан – вместо того, чтобы тревожиться из-за каждой мелочи в жизни.

Это напоминает об одном из ключевых свойств нашего земного существования: оно преходяще и состоит из определенного числа мгновений – своего для каждого человека.

Зачем тратить время на грусть и депрессию, если можно ощущать радость, счастье и благословения Аллаха? Проблема или препятствие рано или поздно останутся позади, время и терпение принесут исцеление, но с правильным отношением и ощущением таваккуль даже самое тяжелое бремя становится легче и представляется в более позитивном свете.

«Аллах установил меру для каждой вещи» (Коран, 65:3).

Есть много способов жить моментом, нимало не сомневаясь в том, что Аллах поможет тому, кто помогает себе.

Можно расходовать время на дела милосердия и помощь нуждающимся; поговорить с ученым и узнать, как укрепить свой иман; спросить совета у тех, кто попал в схожую ситуацию, и попробовать учесть их ошибки. Хороший мусульманин должен быть щедрым на улыбки, чтобы отпугнуть печаль и сомнения, а также уединяться на какое-то время для размышлений о том, как стать ближе к Аллаху.

Полная покорность Аллаху

«Его просят те, кто на небесах и на земле. Каждый день Он занят делом» (Коран, 55:29).

Каждый человек приходит на землю по произволению Аллаха, который имеет для него определенный замысел, причем в этой временной обители человека есть место добру и злу, радости и печали, награде и наказанию, жизни и смерти.

Для описания отношений таваккуль и религии можно использовать метафору головы и тела. Как тело не может существовать без головы, так и религия не существует без таваккуль.

Без таваккуль человек легче склоняется к ширку, повсюду ищет и нигде не находит ответы, умоляет о помощи, негодует на свою судьбу, поддается разрушительным эмоциям и привычкам.

С таваккуль приходит смирение, грусть сочетается с размышлением, планирование – с мудростью и счастьем ради Аллаха. Обладающие таваккуль всегда помнят, что мир – это временное пристанище, через которое пролегает путь, в конце концов, ведущий в вечную жизнь.

То, как они мыслят и как реагируют на трудности, ниспосылаемые Аллахом, влияет на то, какими путями они движутся к снисканию довольства Аллаха и, в конечном счете, Рая.

«…размышляют о сотворении небес и земли: "Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас от мучений в Огне» (Коран, 3:191).

Без таваккуль изречение «ля иляха иллялах» теряет смысл, тогда как эта часть шахады воплощает фундаментальный догмат веры мусульман.

Источник: About Islam