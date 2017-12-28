Зикр: как следует поминать Аллаха?

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:

«Не говорите много без поминания Аллаха, ибо от многих разговоров без поминания Аллаха черствеет сердце, а самый далекий от Аллаха – тот, у кого черствое сердце» (Тирмизи).

Субханаллах! Наши сердца черствеют без поминания Аллаха. Поминание Аллаха питает сердце, и когда мы этого не делаем, неудивительно, что безо всякой видимой причины на нас нападает уныние.

Мусульманский ученый Ибн аль-Кайим утверждал:

«Если раб божий помнит об Аллахе и стремится к Нему, Аллах непрерывно потчует его из чаши Милости. Забывшее же Аллаха сердце черствеет и опустошается настолько, насколько оно забыло Его».

Тем, кому кажется, что ислам является чем-то тяжким для нас, напомним, какой ответ дал Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) человеку, который обратился к нему с просьбой: «О, посланник Аллаха! Предписаний шариата для меня слишком много. Укажи же мне на то, за что мне следует крепко держаться». На это Посланник Аллаха (мир ему и благословение) ответил:

«Пусть твой язык не перестает быть влажным от поминания Аллаха» (Тирмизи).

Какой же результат поминания? Зикр очищает сердце от ржавчины и приводит к поминанию нас Всевышним. В прекрасном хадисе кудси Аллах говорит:

«Я буду таким, каким считает Меня раб Мой, и Я нахожусь вместе с ним, когда он поминает Меня. Если он помянет Меня в душе, то и Я помяну его про Себя, а если он помянет Меня в обществе (других людей), то Я помяну его среди тех, кто лучше их…» (Бухари, Муслим).

Что же такое поминание?

Поминание Аллаха означает определенные зикры (такие как произнесение «субханаллах», «ля иляха иляллах» и т.п.). Кроме того, это любые действия, связанные с Аллахом или упоминающие Аллаха. Все, что делается с мыслями об Аллахе, относится к зикру.

Виды зикра

Давайте уточним. Что из того, что мы делаем, можно отнести к зикру?

Намерение

Делая нечто хорошее, мы должны всегда стараться сознавать тот факт, что мы делаем это ради Аллаха. Делая благое дело, говорите с Аллахом, просите Его принять это дело от вас и позволить вам делать еще больше благих дел. Добавьте намерения, такие как совершение этого дела во имя Аллаха, следование сунне, помощь братьям-мусульманам и людям – чем чаще вы поминаете Аллаха, тем чаще Он помянет вас, и это неизбежно отразиться на вашей жизни.

Когда делаете что-то хорошее, помните, что хорошее должно делаться сердцем. Зачастую мы делаем многие вещи машинально: подаем милостыню, совершаем дуа… Это делается без участия сердца, без особых чувств или эмоций и тем более без понимания того, что это делается ради Аллаха. Между тем, эти вещи нужно делать, зная, что в них – излечение для сердца, что без них не обойтись, и когда мы впадаем в уныние, как раз это и исцеляет: помощь ближнему, мольба в земном поклоне Аллаху.

Обращение к Нему

«Если он [Мой раб] направится ко мне пешком, Я брошусь к нему бегом» (Аль-Бухари)

Невозможно, чтобы мы обращались к Господу, а Он нас отверг. Вспомним хадисы об обращающихся к Нему:

«Аллах рад обращению раба Своего, когда тот обращается к Нему, сильнее, чем тот из вас, кто ехал на своей верблюдице по пустыне, и она убежала от него, а на ней были его еда и питье. И отчаялся он найти ее. Пришел он к какому-то дереву и лег спать в тени его, и когда он был в таком положении, он вдруг увидел верблюдицу, стоящую перед ним. Он взял ее за повод и с радостью произнес: "О, Господи, Ты — раб мой, а я — Твой Господь, допуская ошибку из-за сильной радости» (Муслим).

В прекрасном хадисе кудси Аллах говорит:

«О сын Адама, поистине, Я буду прощать тебе, не обращая внимания на то, какие грехи ты совершил…» (Тирмизи).

«Поминай Аллаха в радости, и Он помянет тебя в горе» (Тирмизи).

Благодарность Аллаху

«Если вы будете благодарны, то Я одарю вас еще большим…» (Коран, 14:7).

Благодарить – это значит признавать и ценить. Чем больше вы видите благословений Аллаха, Его присутствия в вашей жизни, тем больше это должно способствовать смягчению вашего сердца.

Каждый вечер находите время для того, чтобы благодарить Господа за все блага дня: вы не только каждый раз будете поражаться тому, сколько их, но это будет истинным признанием присутствия Аллаха в вашей жизни.

Поминание в мирских делах

«Много поминай своего Господа и славь Его перед закатом и утром» (Коран, 3:41).

Известно, что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) всегда поминал Аллаха. Поэтому у нас есть дуа и зикры практически на все случаи жизни, начиная с совершения туалета и заканчивая словами в ответ на чье-то пожелание.

У Пророка было особое поминание, которое он говорил каждое утро и каждый вечер. Каждое из этих слов и предложений бесценно, так как оно не только очищает сердце и убирает из него любые тревоги — Пророк произносил их ради защиты, и сознание этого само по себе должно нас умиротворять и успокаивать. При этом очень важно иметь полную уверенность (йакин): если Пророк сказал нам, что некие слова имеют такое-то действие, мы должны безоговорочно ему доверять.

Следует приложить усилия, чтобы понять эти слова, дабы они действительно проникли в наши сердца.

Да сделает нас Аллах людьми, которые...

«поминают Аллаха стоя, сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и земли: "Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас от мучений в Огне"» (Коран 3:191).

Источник: About Islam