Благодарность Богу: почему она так важна?

Хуррам Мурад (Khurram Murad)

Ежедневно во время намаза мы повторяем одну скромную просьбу Аллаху, нашему Создателю:

«Веди нас прямым путем» (Коран, 1:6).

Только стремясь к прямому пути и пребывая на нем, мы можем надеяться достичь истинного спасения и успеха.Что же следует делать, чтобы Аллах принял нашу молитву и ответил на нее? Коран объясняет:

«Кто крепко держится за Аллаха, тот действительно наставлен на прямой путь» (Коран, 3:101).

Что на самом деле подразумевает выражение «крепко держаться за Аллаха»? Как можно развить тесную связь с Аллахом? Давайте найдем ответы на эти вопросы, поразмыслив над характеристиками тех, кто «крепко держится за Аллаха» и, таким образом, находятся среди тех, кто следует по прямому пути.

Одной из важнейших характеристик таких людей является благодарность Всевышнему Аллаху за все, что у них есть, включая положение, здоровье, статус, умственные способности и жизнь.

Всем нам следует признать, что наше существование и пропитание всецело зависят от Аллаха. И вся хвала за это принадлежит лишь Ему Одному, потому что никто не в силах дать вам что-либо, кроме как по Его воле. Его дары и благословения неисчислимы. Аллах говорит:

«Разве Тот, Кто творит, подобен тому, кто не творит? Неужели вы не помяните назидание? Если вы станете считать милости Аллаха, то не пересчитаете их! Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный. Аллах ведает то, что вы утаиваете, и то, что вы совершаете открыто» (Коран, 16:17-19).

А вот, что сказал пророк Ибрахим (мир ему):

«…кроме Господа миров, Который сотворил меня и ведет прямым путем, Который кормит меня и поит, Который исцеляет меня, когда я заболеваю, Который умертвит меня, а потом воскресит, Который, я надеюсь, простит мой грех в День воздаяния» (Коран, 26:77-82).

Во многих местах Корана Всевышний Аллах сравнивает благодарность (шукр) и неверие, неблагодарность (куфр). Вера (иман) подразумевает шукр, тогда как неверие – куфр:

«Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас. Благодарите Меня и не будьте неблагодарны Мне» (Коран, 2:152).

Неверующий неблагодарен по отношению к Тому, Кто дал ему все, а верующий (мумин) всегда благодарен Аллаху за то, чем Он его наделил, так как он признает, что Бог – Милосердный и Любящий.

Поэтому иман требует выражения благодарности Аллаху. Если вы неблагодарны, Аллаху от этого хуже не будет. Но если вы будете благодарны, то вы сделаете первый шаг к тому, чтобы стать истинным верующим.

В каждый момент нашей жизни и в каждой ситуации мы видим активное участие нашего Создателя. Он не отошел от этого мира. Он — на Его престоле, создавая, распределяя и управляя всем. Он управляет и поддерживает все во Вселенной. Даже лист не может упасть без Его ведома, Его разрешения и Его повеления. В Коране говорится:

«Он знает о том, что входит в землю, и о том, что выходит из нее, о том, что нисходит с неба, и о том, что восходит туда. Он с вами, где бы вы ни были. Аллах видит все, что вы совершаете» (Коран, 57:4).

Все, что происходит с нами — даже события, которые мы можем считать личными несчастьями или стихийными бедствиями, — от Него. Поэтому даже периоды бедствий и несчастья приносят нам пользу, если мы будем реагировать на них соответствующим образом. Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Сколь удивительно положение верующего! Поистине, все в его положении является благом для него, и никому (не дано) этого, кроме верующего: если что-нибудь радует его, он благодарит (Аллаха), и это становится для него благом, если же его постигает горе, он проявляет терпение, и это тоже становится для него благом» (Муслим).

Посмотрите еще раз в Коран, и вы увидите, что самыми первыми словами, которые описывают Аллаха, являются «Ар-Рахман Ар-Рахим» (Коран, 1:1). Сам Аллах говорит, что Он Милостивый, Милосердный. И Он милостив ко всем, даже к тем, кто проявляет по отношению к Нему неблагодарность и непослушание:

«Воистину, Аллах милостив к людям, однако большинство людей неблагодарны» (Коран, 2:243).

Подумайте о своей собственной жизни, и вы найдете множество случаев, когда Аллах поддерживал вас и помогал вам. Как часто мы подсознательно используем выражение «слава Богу», не осознавая полностью наших слов!

Коран даже напомнил Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение), что и в начале его жизни Аллах помогал ему и направлял его:

«Разве Он не нашел тебя сиротой и не дал тебе приют? Он нашел тебя заблудшим и повел прямым путем? Он нашел тебя бедным и обогатил? Посему не притесняй сироту! И не гони просящего!» (Коран, 93:6-10).

Это увещевание касается не только Пророка (мир ему и благословение), но и всех людей. С того момента, как мы открываем глаза, появившись на свет, и до тех пор, пока наши души не покинут наши тела, и даже после этого, милость Аллаха и его защита остаются с нами.

Непрерывно напоминайте себе, что ваше существование целиком и полностью зависит от Него. Он — ваш Господь и Вседержитель. Он питает и поддерживает все существующее.С утра до вечера ваш язык должен непрерывно восхвалять Аллаха. В свою очередь, Аллах обещает проявить по отношению к вам еще большую милость:

«Если вы будете благодарны, то Я одарю вас еще большим» (Коран, 14:7).

Это — краеугольный камень веры и исламского образа жизни. И если вы хорошо усвоите этот первый, базовый урок, вы начнете «держаться за Аллаха».

«Тот, кто благодарит, поступает только во благо себе» (Коран, 31:12).

Ведь если бы не милость Божия, все мы были бы среди неудачников:

«Если бы не милость и милосердие Аллаха к вам, вы непременно оказались бы в числе потерпевших убыток» (Коран, 2:64).

Источник: About Islam