Эти советы помогут вам полюбить читать Священный Коран

Для тех, кто впервые услышал его из уст Пророка (мир ему и благословение), Коран был живой реальностью

Хуррам Мурад

Коран — это слово Вечного Господа. Он был ниспослан для того, чтобы всегда вести человека по Его пути. Ни одна книга не может быть подобна ему. Когда вы приходите к Корану, с вами говорит Бог. Читать Коран — значит слушать Его, беседовать с Ним и следовать по Его пути. Это встреча жизни с Давшим Жизнь.

«Аллах – нет божества, кроме Него, Живого, Поддерживающего жизнь. Он ниспослал тебе Писание с истиной в подтверждение того, что было до него» (Коран, 3:2-3).

Для тех, кто впервые услышал его из уст Пророка (мир ему и благословение), Коран был живой реальностью. У них не было сомнений в том, что через него с ними говорит Аллах. Поэтому он овладел их сердцами и умами; их глаза переполнились слезами, они трепетали. Они увидели, что каждое его слово тесно связано с их заботами и жизненным опытом, и они полностью приняли его в своей жизни. Он преобразил их — и как личностей, и как членов общества — к новому живому и дающему жизнь бытию. Пастухи и мелкие торговцы повели за собой человечество.

Сегодня у нас есть тот же Коран. Миллионы его экземпляров распространились по всему миру. Его слова постоянно звучат в домах, мечетях, с кафедр проповедников. Написаны многие тома, толкующие его. Непрерывно льются потоки слов, объясняющие его учение и призывающие нас жить по нему. Но глаза остаются сухими, сердца холодными, умы незатронутыми, а жизни — неизмененными. Многие последователи Корана предаются бесчестью и деградируют. Почему?

Потому, что мы больше не читаем Коран как живую реальность. Это священная книга, но в то же время, как нам кажется, она повествует о прошлом, связанном с мусульманами и неверными, евреями и христианами, верующими и лицемерами, с теми, кто «был когда-то в давние времена».

Может ли Коран стать для нас, 1400 лет спустя, такой же живой и действенной силой, каким он был для первых мусульман? Это наиболее важный вопрос, на который мы должны дать ответ, если хотим вновь творить свою судьбу в согласии с наставлениями из Корана.

Здесь возникают некоторые трудности. Так, Коран появился в определенную эпоху. С тех пор мы прошли долгий путь, достигли гигантского технического прогресса, в человеческом обществе произошли существенные изменения. Кроме того, большинство из сегодняшних последователей Корана не знают арабского, а многие из тех, кто знает, имеют о «живом» языке Корана лишь слабое представление. Трудно ожидать, что они смогут понять его идиомы и метафоры, имеющие такое большое значение для проникновения в глубины смысла Корана.

Однако его учение, как об этом сказано в нем, всегда будет касаться всех людей во все времена, ведь это — слово Вечного Бога.

Раз это так, должно быть возможным для нас воспринимать и понимать Коран так же, как это делали первые узнавшие его, по крайней мере, в какой-то степени. Мы почти что имеем право на такую возможность воспринимать наставления Бога в его полноте, со всеми его богатствами. Другими словами, несмотря на то, что исторически это откровение появилось на определенном языке, в определенное время и в определенном месте, мы можем воспринимать Коран сегодня (поскольку его послание вечно), можем сделать его послание столь же реальной частью нашей жизни, какой оно было для первых верующих, столь же тесно связанной со всеми нашими теперешними делами и заботами.

Но как это сделать?

Говоря прямо, это возможно, только войдя в мир Корана так, как будто посредством его сам Господь говорил бы с нами сегодня и сейчас, и выполнив для этой встречи определенные условия.

Во-первых, мы должны осознать, что такое Коран, слово Божие, его значение для нас, испытывать благоговение, любовь и стремление, на которые мы только способны, и действовать так, как того требует это осознание.

Во-вторых, мы должны читать Коран так, как он просит нас об этом, как наставлял нас Посланник Аллаха (мир ему и благословение), как читал Коран он и его сподвижники.

В-третьих, мы должны связывать каждое слово Корана с нашими реалиями и заботами, преодолевая барьеры времени, культуры и перемен.

Для тех, кому Коран был адресован впервые, он был современен. Его язык и слог, его красноречие и доводы, идиомы и метафоры, символы и иносказания, события, о которых шла речь, были тесно связаны с их реалиями. Они были как очевидцами, так, в каком-то смысле, и участниками того, о чем шла речь в откровении, поскольку эти события разворачивались в то время, когда они жили. Мы не обладаем таким преимуществом, тем не менее, в какой-то мере это должно быть верно и в отношении нас.

Поняв Коран и подчинившись ему, мы почувствуем, что для нас, в нашем окружении, он станет в значительной степени столь же современным, каким был тогда. Ведь сущность человека осталась прежней — она неизменна.

Изменились только его внешние стороны — наружность, методы, технологии. Пусть уже нет язычников Мекки, евреев Ясриба, христиан Наджрана, даже «верующих» и «неверных» общины Медины, но нас окружают такие же персонажи. Мы — люди, как и те, которые первыми узнали Коран, пусть даже многим чрезвычайно трудно постичь глубокий смысл этой простой истины.

И как только мы поймем эти истины и будем следовать им, как только мы придем к Корану, как это сделали первые верующие, он предстанет перед нами таким же, как перед ними, сделает нас своими соратниками, как сделал их. И только тогда из всего лишь достойной уважения книги, священного памятника древности или источника волшебных даров он превратится в могучую силу, приводящую в движение, будоражащую и ведущую к все более высоким и глубоким достижениям, так, как это было раньше.

Статья основана на книге Хуррама Мурада «Путь к Корану»

Источник: About Islam