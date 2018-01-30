Примирение — один из достойнейших актов поклонения

Маджед Махмуд (Majed Mahmoud)

Могло ли что-либо в мире помешать Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение) вовремя совершить молитву? Молитву, которую он считал усладой для своих очей? Молитву, к которой он прибегал каждый раз, когда его сердце было в смятении? Молитву, времени которой он с нетерпением ждал, ибо она давала ему успокоение и отдых?

Да! Была одна вещь, которая могла отвлечь Пророка (мир ему и благословение) и заставить его отложить молитву. Несомненно, это было дело исключительной важности и срочности, дело, которое не терпело отлагательств.

Этим делом было примирение людей.

В собрании хадисов имама аль-Бухари сообщается, что однажды Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение) стало известно о том, что его сподвижники поспорили. Тогда он предложил другим своим сподвижникам отправиться вместе с ним в соседнюю с Мединой деревню Куба, где возник конфликт, и помирить спорщиков. То есть, Посланник Аллаха взял на себя миссию по примирению. Его отсутствие в Медине затянулось до наступления времени намаза, поэтому Билял предложил возглавить намаз Абу Бакру (да будет доволен им Аллах).

А что же мы? Желаем ли мы нашим братьям и сестрам наилучшего, как желал он? Если да, то нам должно быть больно видеть, как вредят разногласия отдельным мусульманам и умме в целом.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:

«Не разрешается человеку прекращать общаться со своим братом на срок, превышающий три дня, в течение которых они будут отворачиваться друг от друга при встрече, а лучшим из этих двоих окажется тот, кто первым приветствует другого» (аль-Бухари).

И это не единственный запрет, касающийся отношений мусульман. Ибо, кроме того, Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:

«Врата Рая открываются в понедельник и в четверг, и прощаются грехи каждому, кто не придавал Аллаху сотоварищей, кроме человека, у которого есть взаимная злоба к своему брату. И возвещают [в высшем собрании]: "Подождите с этими двумя до тех пор, пока они не помирятся"» (Муслим).

Таким образом, ни одному из братьев не может быть даровано прощение до тех пор, пока они не найдут общий язык друг с другом. К тому же, Аллах (хвала Ему) сказал:

«Повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику и не препирайтесь, а не то вы падете духом и лишитесь сил. Будьте терпеливы, ибо Аллах — с терпеливыми» (Коран, 8:46).

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) был послан как милость всем существам, и он действительно любил свою умму и не хотел, чтобы она лишилась прощения Аллаха, равно как не хотел видеть ее обессиленной и упавшей духом.

Величайший пример примирения находим в достоверном хадисе из сборника «Аль-Мустадрак» аль-Хакима. Передается от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах):

«Однажды Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был среди нас, и мы увидели, что он смеется так, что видны его благословенные коренные зубы. Мы спросили: "О Посланник Аллаха! Почему ты смеешься?" Он ответил: "Два человека из моей общины стоят перед Всевышним Аллахом на коленях. Один из них просит: – О мой Господь! Возьми мои права с брата, который меня угнетал. В Священном Коране в Суре «Ибрахим» сказано: «Каждый в день Суда будет требовать свои права, даже с самых близких родственников». Всевышний Аллах говорит: – О угнетатель! Верни притесняемому тобой брату его права. Угнетатель отвечает: – О мой Господь! У меня уже не осталось вознаграждений за мои благие дела. На что угнетаемый говорит: – О мой Господь! Пусть тогда взвалятся на него мои грехи". Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, заплакал и сказал: "Несомненно, это такой День, когда каждый человек будет хотеть избавиться от своих грехов, взвалив их на других". Затем он продолжил: "Всевышний Аллах скажет человеку, требующему свои права с угнетателя: – Подними свою голову и взгляни на дары Рая. Этот человек поднимет свой взор и увидит эти прекрасные удивительные дары и спросит: – О мой Господь! Для кого все это? Всевышний Аллах ответит ему: – Для того, кто может воздать за все это его цену. Угнетенный спросит: – Кто же может обладать таким богатством? Всевышний Аллах ответит: – Ты можешь обладать. Этот человек спросит: – Каким образом я смогу обладать этим? Всевышний Аллах ответит: – Ты сможешь обладать этим, простив своего брата. Угнетенный скажет тогда: – О мой Господь! Воистину, я простил того, кто меня угнетал. Всевышний Аллах скажет: – Возьми своего брата за руку, и войдите с ним в Рай". После чего Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Бойтесь Аллаха, миритесь и примиряйте друг друга. Воистину, Аллах примиряет верующих"».

Возможно, вы знаете людей, которые находятся в ссоре? Можете ли вы следовать сунне Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) и из любви к умме делать все, чтобы возвращать в нее мир, т.е. мирить между собой братьев и сестер?

Помирите их во что бы то ни стало, а если все ваши возможности иссякли, а мир все равно не наступает, быть может, пора применить даже «ложь во спасение», лишь бы только закончить конфликт!

Как бы ни презирал ислам ложь, если речь идет о примирении людей, она приветствуется. И как бы ислам ни поощрял правдивость, ею лучше пренебречь, если она посеет рознь между людьми. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:

«Не является лжецом тот, кто лжет, стараясь примирить людей, или сообщая им нечто благое» (Муслим).

Братьями и сестрами нас назвал Аллах! И это Он заповедал нам, верующим, жить в мире друг с другом и обещал за это осыпать нас всяческими щедротами. Аллах говорит:

«Воистину, верующие — братья. Посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха, — быть может, вы будете помилованы» (Коран, 49:10).

Очевидно, что ислам не допускает отказываться от брата, если не случилось нечто из ряда вон выходящее. Как сказал шейх ибн Усаймин (да смилуется над ним Аллах):

«Верующему по умолчанию запрещено оставлять своего брата, если только не случилось нечто, делающее это дозволенным».

В частности, запрет может сниматься в том случае, если есть опасения, что этот человек причинит вред религии или здоровью. Но, нужно признаться, что это бывает не так часто.

В заключение напомним, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Один из превосходных видов милостыни — это примирение людей» (Сахих ат-Таргиб).

Молю Аллаха, чтобы Он даровал нам ключи от врат добродетели и запер для нас врата греха.

Источник: Muslim Matters