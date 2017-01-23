Джамиля Афгани и Ислам на страже прав женщин в Афганистане

«Если не я, то кто же?»

Джамиля Афгани (Jamila Afghani) использует ислам для расширения прав женщин в Афганистане и собирается продолжать свою работу вопреки препятствиям...

Кабул. Полдень пятницы. Мужчины в традиционной одежде торопятся в мечеть на общий намаз. Пятничные намазы в мечети – обычно это мужское дело. В 1990-е годы во время правления «Талибана» женщин вообще не пускали в мечети. Но в одном из районов города мечеть открыла свои двери для женщин еще 12 лет назад. Местный имам часто молится о правах женщин в исламе, об их равноправии, праве работать и учиться.

И это благодаря стараниям Джамили Афгани и созданной ею программе тренингов по гендерной проблематике.

За ее дружелюбной улыбкой скрывается непростая судьба. Защитнице прав женщин в Афганистане и мусульманскому ученому с детства пришлось бороться с дискриминацией и инвалидностью. Но возможность получить образование и самостоятельно прочесть Коран привели ее к пониманию того, что ислам можно использовать для борьбы с бесправностью женщин на ее родине.

По ее словам, сегодня около 20% кабульских мечетей имеют специальные помещения для женщин. Тогда как еще 15 лет назад для женщин были закрыты все мечети. В проповедях имамы говорят о важности образования, и многим женщинам это помогло убедить родных разрешить им учиться. Фактически, тренинги, организованные Афгани, уже прошли 6000 имамов.

Она родилась в Кабуле в 1974 году, за несколько лет до введения в страну советских войск. В младенчестве она заболела полиомиелитом, в результате чего стала инвалидом. Но в итоге инвалидность обернулась благом.

Она родилась в консервативной семье, ее родители не одобряли женское образование. Когда сестры играли на улице, Джамиле приходилось сидеть дома, ей было скучно, и она целыми днями плакала. Наконец, по рекомендации врача, отец отдал ее в школу.

«Я была счастлива. Я пошла в школу, и она стала для меня целым миром», — рассказывает Джамиля.

Когда девочка была в пятом классе, ее семья переехала в Пакистан, спасаясь от войны между моджахедами и советскими войсками. В Пешаваре ее приняли на курсы по изучению ислама, где она начала учить арабский. Именно тогда она увидела, что ислам не такой, каким она знала его раньше:

«Когда я начала учить арабский язык и учиться сама, я поняла, что ислам совершенно отличается от того, что говорит моя семья, чему меня учили окружающие».

«В нашей семье всегда была дискриминация, — объясняет она, приводя в пример отношение братьев к своим женам. — Это были образованные женщины, но мои братья не разрешали им продолжать образование и работать… Я думала: если мои братья могут выходить на улицу, то почему этого нельзя моим невесткам?».

В Пешаваре она узнала об одной организации по защите прав афганских женщин и стала работать в ней. А со временем сама учредила Организацию по образованию и развитию потенциала «Нур» (NECDO).

В своей работе Джамиля Афгани решила опереться на ислам, это позволило ей учить грамоте женщин из лагерей беженцев:

«Было непросто войти в эти общины… Но когда мы взяли за отправную точку ислам, это дало хороший результат».

Возвращение в Афганистан

После 2001 года, когда «Талибан» был свергнут, тысячи беженцев начали возвращаться на родину, в том числе семья Афгани. Здесь она начала открывать центры по ликвидации безграмотности среди женщин.

Но приехав со своим проектом в родную провинцию Газни, она столкнулась с противодействием со стороны местного населения, в частности, имамов. Тогда она решила пригласить в свой центр одного имама, но он стеснялся встречаться с женщиной и не хотел, чтобы кто-то об этом узнал. Джамиля не верила своим ушам, но решила вести себя вежливо и объяснила, что учит женщин исламу.

«Я сказала: "Если вы найдете хотя бы один аят Корана или единственный хадис о том, что образование это плохо, я сразу же от всего откажусь и передам вам ключи от моего центра"».

Понемногу своим знанием ислама ей удалось произвести на этого имама впечатление, и он начал поощрять мужчин к тому, чтобы они разрешали женам и дочерям приходить в центр. И вскоре классы наполнились женщинами, жаждущими учиться.

В 2008 году Афгани пригласили в Малайзию на конференцию Женской исламской инициативы в области духовности и равенства (WISE). Здесь она узнала об одной филиппинке, которая писала имамам проповеди о правах женщин. Это навело Афгани на мысль о тренингах по гендерному фактору. При поддержке WISE и женщин-ученых был разработан учебник.

Грамотный подход

Она знала, что перед ней стоит нелегкая задача. Сначала имамам предложили взглянуть на учебник, не сообщая, что он предназначен для их же обучения. Афгани с коллегами попросили их выразить мнение об их труде. Так началась дискуссия, и вдруг оказалось, что тренинг идет полным ходом.

Некоторые имамы сразу же восприняли ее идеи. Но с другими многие вещи оказались очень сложными.

«Сложнее всего было с участием женщин в политике… Даже сейчас некоторые имамы еще не дошли до этого», — говорит она.

Один из 6000 духовных лиц, прошедших курсы NECDO – имам из Кабула Мохаммед Эхсан Сайкал (Mohammed Ehsan Saikal). Его мечеть открылась для женщин 12 лет назад. На протяжении всего этого времени он работает с Афгани и часто молится о важности женского образования.

«У меня три дочери, все хорошо образованы и ходят на работу, — говорит он. — Самое важное, что я получил от этой организации – это просвещение и понимание».

20-летняя Наргис Хамдард (Nargis Hamdard) учится в медресе имама Сайкала. Раньше ее родители были против того, чтобы она училась, но с тех пор, как она начала ходить в медресе, их мнение изменилось.

«Я узнала, что ислам дает женщине право работать и учиться. И моя семья тоже теперь это знает», — говорит девушка.

Бывшая сотрудница «Немецкого общества по международному сотрудничеству» Катарина Хильд (Katharina Hild) консультирует Афгани и готовит женщин, работающих в местных советах. По ее словам, Афгани «точно знает, как подобрать лучший рычаг в деле защиты прав женщин… До проекта эти женщины не имели четкого представления о том, что значит быть членом местного совета, но после ее интенсивных тренингов они стали намного увереннее».

Цена борьбы

Выступать против крайних интерпретаций ислама – дорого стоит. Сайкал и другие регулярно получают угрозы от «Талибана» и ИГИЛ.

«Двое наших имамов были убиты. Я получаю угрозы и предупреждения», — говорит Афгани.

Из-за этого ей приходится ограничивать свое передвижение.

Год назад Афгани назначили замминистра в Министерстве труда и социальных дел. Но в целом, по словам Джамили, правительству еще не хватает политической воли для решения проблем женщин.

В то же время международное сообщество не видит в исламе потенциала:

«Они думают, что работать с исламом – это проблема. Но это не так. Я думаю, это очень важно, особенно в Афганистане, это очень консервативная страна. Знание ислама должно быть средством убеждения людей».

Несмотря на препятствия и угрозы, Афгани собирается продолжать свою работу.

«Это наша страна, и мы должны что-то сделать для следующих поколений. Если не я, то кто же?».

Источник: CSMonitor