Раби уль-авваль — месяц рождения благословенного Пророка

Месяц раби уль-авваль считается одним из особых месяцев исламского календаря, потому что именно в этот месяц человечеству было ниспослано благословение в виде рождения нашего любимого Пророка Мухаммада (мир ему и благословение).

По поводу этого исключительного события Аллах сказал в Священном Коране:

«Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам [т.е. людям, джиннам и всему сущему]» (Коран, 21:107).

Господин пророков Мухаммад (мир ему и благословение) родился в священном городе Мекке в понедельник утром в один из дней – с 8-го по 12-й – раби уль-авваля. Ибн Саад передает, что мать Мухаммада (мир ему и благословение), Амина, говорила о рождении сына:

«Когда я родила его, из моего чрева вышел свет, озаривший собой дворцы Шама [историческое название Сирии]» (Мухтасар Сират-уль-Расуль).

Мы уже цитировали Коран, который гласит, что Мухаммад был послан как милость мирам. Действительно, он был источником многочисленных благословений не только после начала пророческой миссии, но с момента рождения и до самой смерти и будет оставаться им до Судного дня, когда его благословения распространятся на миллиарды людей.

Наглядным примером такого благословения стали события, произошедшие с женщиной по имени Халима, дочерью Абу Зуайба, ставшей его кормилицей.

С мужем Харисом и новорожденным сыном они приехали из своего селения в Мекку, так как здесь она могла стать кормилицей какого-нибудь младенца и тем поправить положение своей семьи. Вот что рассказала об этом она сама:

«Это был год засухи, у нас ничего не осталось [из съестных припасов]. Я села на мою серую верблюдицу, и с нами была старая верблюдица, у которой уже не было молока. Наш сын всю ночь не давал нам спать и кричал от голода, так как у меня не хватало молока, чтобы его накормить. А моя верблюдица была так слаба и истощена, что я часто отставала от остальных [соплеменников из клана Бану Саад ибн Бакр]».

Когда все стали подыскивать себе питомцев, мать Посланника Аллаха (мир емуи благословение) Амина предлагала его разным женщинам, но все отказывались, потому что надеялись получить какое-то вознаграждение от отца ребенка, а Мухаммад был сиротой. «Что его мать и дед могут нам предложить?», — говорили все. Не то, чтобы они рассчитывали на плату за свои услуги – брать деньги за кормление ребенка считалось зазорным. Но они были вправе рассчитывать на какую-то благодарность со стороны семьи, или ожидали хотя бы завязать какие-то отношения с городскими жителями.

С другой стороны, хотя никто не предполагал, что приемные родители должны быть богатыми, все-таки они не должны были быть совсем нищими – очевидно, что Халима с мужем были беднее своих соплеменников. Понятно, что в этом она проигрывала перед другими кормилицами. Неудивительно, что скоро все женщины из племени Бану Саад нашли себе питомцев, кроме Халимы. Самая бедная женщина осталась без подопечного, впрочем, как и самый бедный ребенок остался без кормилицы.

«Когда мы решили уехать из Мекки, — продолжает Халима, — я сказала мужу: "Не представляю, как вернусь к подругам без младенца. Пойду к тому сироте и возьму его". "Как хочешь, быть может, Бог благословит тебя через этого ребенка", — ответил он. Итак, я вернулась и взяла его безо всякой причины, просто я не могла найти никакого другого ребенка. Я принесла его к тому месту, где мы расположились, и как только я понесла его к груди, мои груди наполнились молоком. Он напился, а вместе с ним напился и мой сын. Они уснули. Муж пошел к нашей старой верблюдице и обнаружил, что, на удивление, ее вымя было полно молока. Он подоил ее и попил молока, и я попила вместе с ним, и так мы пили до тех пор, пока не утолили голод.

Потом мы, наконец, выспались, а на утро муж сказал: "Клянусь Аллахом, Халима, ты взяла благословенное создание". "Я на это надеюсь", — сказала я. Потом мы двинулись в путь, я ехала на верблюдице и держала его на руках. Верблюдица обогнала весь караван, ни один верблюд не мог за ней угнаться. Все удивлялись и просили подождать их. "Разве это та же верблюдица, на которой ты приехала?", — спрашивали меня. "Да, клянусь Аллахом. Та же", — отвечала я. "С ней случилось нечто необыкновенное", — удивлялись все.

Наконец, мы достигли места, где жило наше племя, я не знаю более засушливого места на земле. Но когда он стал жить с нами, мое стадо стало возвращаться домой сытым и давало много молока. Мы пили молоко, а у других молока не было. Наши соседи говорили пастухам: "Ведите стада туда, где пасет он", то есть, мой пастух. Но их стада все равно приходили домой голодными и не давали молока, тогда как мое приходило сытым и давало молоко. Мы не могли нарадоваться такому прибавлению и такой щедрости Аллаха до тех пор, пока ребенку не исполнилось два года».

В доисламскую эпоху в Аравии все, в том числе, римляне и персы, пребывали в пучине невежества. Это были самые нецивилизованные люди на свете. Они потакали всем грехам и порокам, таким как супружеская неверность, кровосмешение, инцест, насилие, грабежи и убийства, они дошли до того, что живьем хоронили новорожденных девочек! Аллах (хвала Ему) в Коране сказал:

«Когда кому-либо из них [т. е. арабов-язычников] сообщают весть о девочке, лицо его чернеет от огорчения, он прячется от людей из-за дурной вести [и не знает], оставить ли в живых [родившуюся дочь] или же схоронить ее в земле. О, как скверно то, на что они решаются!» (Коран 16:58-59).

Священный Пророк (мир ему и благословение) был послан в этот мир, чтобы озарить его светом единобожия, искоренить все невежество и дикие обычаи, ритуалы и верования. В преславном Коране Аллах говорит:

«Несомненно, Аллах оказал милость верующим, когда пожаловал им Пророка из их же среды, который читает им Его аяты, очищает их от грехов, учит их Писанию и мудрости, хотя прежде они и пребывали в явном заблуждении» (Коран, 3:164).

Источник: Muslim Village