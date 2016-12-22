Мухаммад (мир ему) – пример на все времена

Говорят, что чтение биографий – лучший способ почерпнуть настоящие жизненные уроки. Потому что биография – это свидетельство реальных дел, удачного и неудачного опыта. Биография Мухаммада (мир ему и благословение) — это случай, пожалуй, наиболее полного документирования судьбы конкретного человека.

Почему же его жизнь во всех подробностях так важна? Мы говорим сейчас не только о мусульманах, для которых изучение жизни Мухаммада (мир ему и благословение) и подражание ему является религиозным долгом. Мы говорим с позиции нейтрального читателя, мусульманина или немусульманина, который интересуется биографиями известных людей.

Ответ заключается в общеизвестных фактах его жизни. Это человек, который за 23 года превратил своих последователей из самых слабых, презираемых и гонимых членов общины в ее лидеров и образцовых представителей. И все это он сделал, не прибегая ко лжи, обману, подкупу, насилию и кровопролитию. Хотите узнать, как это делается? Хотите узнать, как совершить не фрагментарное, а поистине переломное преобразование общества? Тогда читайте биографию Мухаммада (мир ему и благословение).

Как сказал Джидду Кришнамурти (J. Krishnamurty),

«Не хватит никакого здоровья, чтобы приспособиться к этому глубоко больному обществу».

Не думаю, что кто-нибудь, в том числе тот 1% людей, которые имеют все, не согласится с тем, мы очень больны. Человечество больно. Земля больна. Все мы очень больны. Это уже не научный вопрос, о котором рассуждают ученые. Это то, чем мы, люди мира, должны немедленно заняться, признав, что уже сложилась чрезвычайная ситуация. Это необходимо сделать, так как уже начался обратный отсчет, и он идет очень быстро. Очень скоро наступит время, когда наше положение не то, что хозяев, каковыми мы привыкли себя считать, а даже жителей земли станет весьма сомнительным. Необходимо действовать. И прямо сейчас.

По странному совпадению Мекка VI-VII века во многих отношениях представляла собой миниатюрное воплощение нашего глобалистско-капиталистического, плюралистического, поликультурного и многонационального общества. Представим себе Мекку, в которой родился, вырос и жил Мухаммад (мир емуи благословение) до 50 лет.

Единственной достопримечательностью Мекки была Кааба – дом Аллаха, выстроенный Ибрагимом, место паломничества с незапамятных времен. Кааба была открыта для всех желающих. Территория вокруг Каабы считалась святыней, здесь нельзя было убивать, охотиться и воевать. Таким образом, основной причиной того, почему Мекка развилась как город, было то, что она была безопасным местом для людей из любых племен, вечно враждовавших друг с другом.

Еще одно сходство Мекки VII века с современным обществом заключается в том, что она была крупным деловым центром. Городом руководили наиболее зажиточные люди города, занимавшиеся предпринимательством и торговлей. Главной заботой было приобретение богатства. Мекканское общество было сугубо материалистическим, его экономика основывалась на свободе рынка. Рынки не регулировались никакой центральной властью. Торговцы назначали наиболее выгодную для себя цену, придерживали товар во времена дефицита, чтобы потом продать с максимальной выгодой, закупали товар в дальних краях – Сирии и Йемене – чтобы продать в Мекке. Мекка, привлекавшая людей со всей Аравии, была огромным рынком, где спрос превышал предложение, и, соответственно, это давало возможность держать высокие цены, так как товары, продававшиеся в Мекке, нельзя было купить больше нигде в Аравии. Таким образом, мекканские торговцы стали местной знатью и сформировали своего рода олигархию.

Как видим, эти сходства с нашим капиталистическим обществом, говорят о том, что между Аравией VII века и нашим миром XXI века действительно много общего.

Кроме того, Мекка была поликультурным и плюралистическим городом – как и почти все центры торговли. Это объясняется тем, что развитие торговли предполагает обеспечение равно благоприятных условий людям из разных стран, принадлежащим к разным культурам и верованиям, лишь бы это было выгодно для торговли. Так и было в Мекке. Местное население состояло преимущественно из идолопоклонников. Но в Мекку приезжали и иудеи, и христиане, и огнепоклонники, и все они беспрепятственно исповедовали свою религию. Практически то же самое наблюдается в большинстве современных западных стран, и по той же причине – ради деловой выгоды.

Мухаммад (мир ему и благословение), будучи человеком практически без средств, поддержки и политической власти, смог совершить полную трансформацию своего общества.

Альфонс де Ламартин (Alphonse de Lamartine) в своей книге «История Турции» сказал:

«Если величие цели, скромность средств и выдающиеся результаты являются тремя критериями человеческого гения, то кто посмеет сравнить какого-либо великого человека в современной истории с Мухаммадом?»

Мухаммада (мир ему и благословение) занимали не материальные изменения в жизни людей – он принес перемены идеологические, этические и нравственные. Они меняли не только жизнь и поведение людей, но структуру общества, его законы, представление о свободе. Мухаммад (мир ему и благословение) изменил мышление людей, их идеалы и модели, что привело к изменению их поведения и, как следствие, изменениям в обществе.

В своем обществе Мухаммад (мир ему и благословение) распространил три основных принципа:

1. Отчет перед Аллахом, от которого ничего не скроется

2. Правдивость

3. Распространение добра

В этом заключается суть религии, которую он принес. Поэтому он сказал:

«Поистине, самые лучшие из вас – лучшие по своему нраву».

Давайте рассмотрим, какое место занимал в жизни Мухаммада каждый из этих принципов.

Отчет перед Аллахом, от которого ничего не скроется

Что делает ошибку преступлением? То, что преступник знает, что поступает против закона, морали и добродетели. Люди грешат, притесняют других, совершают насилие и причиняют зло не потому, что не понимают разницы между добром и злом. Они это делают, потому что думают, что останутся безнаказанными.

Мухаммад (мир ему и благословение) учил, что это заблуждение, потому что ни одна наша мысль, слово или поступок не укроются от Творца, к которому нам предстоит вернуться и отчитаться за свои деяния.

Мухаммад (мир ему и благословение) учил, что добро и зло – абсолютные категории. Они не зависят от личности того, кто их совершает, и по отношению к кому они совершаются. Он говорил, что эти нравственные категории применимы ко всем людям, а не только мусульманам. Напротив, на мусульманах лежит дополнительная ответственность поступать в согласии с принципами своей религии.

Однажды он сказал своей дочери Фатиме:

«Не думай, что Аллах, хвала Ему, будет к тебе благосклонен, потому что ты дочь Его Посланника. Ты предстанешь перед Творцом со своими собственными делами».

Правдивость

Еще до начала проповеди ислама Мухаммад (мир ему и благословение)был известен среди людей как «Ас-Саддик аль-Амин», т.е. «честный, достойный доверия». И он учил этому своих последователей: быть честными во всем. Однажды его спросили: «Возможно ли, чтобы мусульманин был трусом?». Он ответил: «Да». У него снова спросили: «Возможно ли, чтобы мусульманин был скрягой?». Он ответил: «Да». Тогда его спросили: «А чего не может мусульманин?». «Солгать», ответил Посланник Аллаха.

Он учил, что добродетель и порок – тоже абсолютные категории. Они не зависят от религии, национальности, богатства человека. Добро и зло не зависят о личности того, кто их совершает. Поэтому правдивость – это фундамент любой добродетели. Сам он придерживался этой добродетели настолько, что даже когда его жизнь была под угрозой, и ему пришлось переселиться из Мекки в Медину, у него при себе были ценности, которые доверили ему враги. Перед отъездом он отдал их своему двоюродному брату Али ибн Абу Талибу и велел вернуть владельцам. Что еще можно сказать о правдивости человека, которому доверяли даже враги?

Распространение добра

Мухаммад (мир ему и благословение) говорил своему народу:

«Лучший из вас тот, кто лучше всего относится к ближнему».

Он не сказал «к мусульманину». Он сказал «к ближнему». В том, что касается гражданских прав, ислам не делает различий между мусульманами и немусульманами.

Он говорил, что мусульманин отвечает за благополучие своих соседей.

Что касается вопроса о правах женщины, в отрицании которых сегодня так часто обвиняют ислам, во времена молодости Мухаммада (мир ему и благословение) к женщинам относились как к имуществу, которым можно распоряжаться на свое усмотрение. У женщин не было никаких прав. Нередко соплеменники Мухаммада заживо хоронили новорожденных девочек, чтобы не нести убытки от воспитания дочери. Что же Мухаммад дал женщинам в VII веке?

Право владеть имуществом и доходом и право владеть заработанными средствами без обязанности делиться ими с кем-то другим.

Право на получение платы за труд по воспитанию детей, в том числе, за грудное вскармливание.

Право выходить замуж за человека по своему выбору.

Право развестись с мужем и право заключить брачный договор в письменной форме.

Женщина, ставшая женой, не обязана обслуживать родителей или родственников мужа.

Право на махр (подарок невесте) и право не иметь никакого приданого.

Право оставить себе махр в случае развода.

Право получать наследство от ее родителей, детей или мужа.

Жена имеет право на имущество и доход мужа. Долг мужа – обеспечивать жену без каких-либо дополнительных условий.

В так называемых развитых странах женщины до сих не имеют некоторых из этих прав.

В заключение хотелось бы повторить, что Мухаммад (мир ему и благословение) завещал всем нам, мусульманам и немусульманам, образ жизни и нормы поведения, актуальные сегодня так же, как и в его время. Если бы люди следовали за ним, у нас появился бы шанс вылечиться от таких болезней, как эгоизм, жестокость, безразличие и создать общество, построенное на сострадании и ответственности друг перед другом и перед Аллахом, от которого ничего не скроется.

Источник: Muslim Matters