Прощение и миролюбие – черты характера Пророка (мир ему)

Современная жизнь ставит человеческое сообщество перед предельно четким выбором: либо сохранять былую вражду и предубежденность, либо научиться мирному сосуществованию. В условиях глобальной взаимосвязи для упрочения мира нам необходимо разработать новые парадигмы мирного взаимодействия.

Личность Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) дает нам богатый материал для формирования таких парадигм, которые можно было бы адаптировать к современным условиям. Как все его предшественники, Пророк отличался предельной добротой и миролюбивостью – настолько, что под его милосердным крылом находили прибежище даже его непримиримые враги.

На протяжении 13 лет Посланник Аллаха (мир ему и благословение), выполнявший свою мирную миссию призыва соплеменников к истинной вере, подвергался невыносимым гонениям от мекканцев. Претерпев множество мучительных испытаний, он был вынужден уйти из города и поселиться в Медине. С точки зрения большинства, после этого мусульманам следовало считать мекканцев своими заклятыми врагами. Но Пророк (мир ему и благословение) ни на кого не таил злобы.

Он всегда был гуманным, даже к тем, кто коварно расставлял для него смертельно опасные ловушки. Он никогда не упускал возможности протянуть руку бескорыстной помощи, проявить доброту и сострадание. Даже во время яростных схваток мусульман с противником он всегда молил Аллаха помиловать тех, кто причинил ему вред: расплющил шлем, выбил зуб, ранил в голову, как это было в битвах при Бадре и Ухуде. Он не только предостерегал своих сторонников от проявлений ненависти к неприятелю, но даже не допускал ругани и проклятий адрес врагов. Так было, например, в день битвы при Ухуде, когда враги с невероятной жестокостью зарубили 70 его возлюбленных братьев.

Противник жаждал крови и войны, но его меч никогда не обагрился кровью, он не убил ни одного человека. Ибо он явился в мир, чтобы быть образцом милосердия и сострадания.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) никогда не отказывался от прежних дружеских связей, не имел никакой предубежденности к людям. Его дверь была открыта для всех, и каждый мог найти у него духовную поддержку. Он никогда умышленно не оскорблял чью-то гордость. Заклятые враги были готовы убить его при первой возможности, а он ко всем относился дружелюбно и думал о том, какого положения эти люди могут достичь в скором будущем. Он был уверен, что каждый человек достоин уважения, надо только докопаться до его сути. И он всегда пытался это сделать, даже несмотря на чудовищные провокации.

Благая весть

Пророк (мир ему и благословение) обращался со всеми своими противниками с предельным вниманием. Со своей мудростью и дальновидностью он стремился не уничтожить их, а завоевать их сердца.

Следующий аят был явлен после Битвы у рва и стал благой вестью о мире:

«Может быть, Аллах установит дружбу между вами и теми, с кем вы враждуете. Аллах — Всемогущий. Аллах — Прощающий, Милосердный» (Коран, 60:7).

Таким образом, Господь сообщил, что мусульмане на пороге мира. Узнав эту хорошую новость, Пророк (мир ему и благословение) сразу же принял меры для своей женитьбы на дочери предводителя мекканских язычников Абу Суфьяна. Эти узы родства стали важным шагом к преодолению вражды. Дочь Абу Суфьяна Умм Хабиба была среди мусульман, бежавших от гонений мекканцев в Эфиопию. Там ее муж умер, и она осталась вдовой с детьми на руках, не имея возможности вернуться в Мекку.

Взяв ее в жены, Пророк (мир ему и благословение) не только спасал благочестивую мусульманку от нужды, но и налаживал с Абу Суфьяном связь, недостижимую другими способами. Действительно, этот брак коренным образом изменил ситуацию.

До недавнего времени Абу Суфьян был одним из самых лютых врагов Пророка, а теперь он беспрепятственно входил в дом Пророка повидать Умм Хабибу. Здесь он начал ближе знакомиться с исламом и со временем понял, что ошибался. Постепенно отношение Абу Суфьяна к мусульманам стало меняться, он стал более сдержанным, осмотрительным и вежливо воспринимал попытки диалога.

Видные мекканцы — Халид ибн аль-Валид, Сафван ибн Умайя, Сухайль ибн Амр, Икрима ибн Абу Джахль — требовали от Абу Суфьяна жестких действий против мусульман. Но Абу Суфьяну удалось противостоять их агрессивности, он понимал, что правда не на их стороне, а на стороне Пророка (мир ему и благословение).

Примирение

Посланник Аллаха(мир ему и благословение) не сдавался даже в самых критических условиях. Вопреки всем козням нечестивцев и возражениям соплеменников, он заключил со своими главными противниками соглашения и договорился выполнять условия мира.

Коренная перемена, произошедшая с Абу Суфьяном, давала надежду на то, что и другие соперники не будут вечно коснеть во грехе. И Пророк пользовался малейшей возможностью, чтобы найти с ними контакт.

После переселения мусульман в Медину экономическое и социальное состояние Мекки постепенно ухудшалось. Язычники страдали от засухи, голода, нищеты. Несомненно, Посланник Аллаха (мир ему и благословение) не мог оставаться равнодушным к их бедам. Он посылал им продовольствие и необходимые вещи, он буквально завалил их щедрыми дарами, отправляя им караваны из сотен верблюдов. Но, к сожалению, мекканцы от всего отказались. Тогда он отправил помощь прямо Абу Суфьяну, и тот раздал ее бедным мекканцам.

В те дни Пророк (мир ему и благословение) придавал большое значение налаживанию торговых связей с другими общинами, в частности, с мекканцами. Он знал, что торговля дает прекрасную возможность наладить контакт. Таким образом, видно, что он пытался найти все новые способы поддерживать мирные отношения с соседями.

К сожалению, на все попытки Пророка наладить мир мекканцы отвечали либо отторжением, либо грубым насилием. Однажды под покровом ночи они напали на мусульманское племя в деревне близ Медины и убили 23 человека. Этим преступлением мекканцы также нарушили мирный договор с Пророком, заключенный в Худайбии.

После этого вероломного нападения Посланник Аллаха (мир ему и благословение) отправил в Мекку посланцев с различными вариантами мирного решения проблемы. Он предлагал заплатить выкупить за убитых и порвать с другими враждебными племенами, участвовавшими в этом преступлении. Отказ выполнить эти условия означал бы разрыв Худайбийского договора и начало войны. Но мекканцы остались глухи к великодушию Пророка (мир ему и благословение). Ему не оставалось ничего другого, кроме как начать поход на Мекку.

Проиграв бой и понимая, что больше они не смогут сопротивляться, многие знатные мекканцы бежали из города. Посланник Аллаха выслал за ними погоню. Вслед за мужем Икримой ибн Абу Джахлем отправилась его жена Умм Хаким. Несмотря на все тяготы пути, она добралась до Йемена, где уговорила мужа вернуться в Мекку и сдаться на милость Пророка.

Умайр ибн Вахб, которого Сафван ибн Умайя подослал убить Пророка, отправился за Сафваном, настиг его по дороге в Эфиопию в Джидде и убедил вернуться в Мекку. Сухайля ибн Амра привел назад его сын Абдулла, которого он истязал много лет за то, что тот стал мусульманином. Пророк несколько раз писал Вахши, который убил его дядю Хамзу, с призывом принять ислам. Он также пригласил к примирению Хинд бинт Утба, которая наняла Вахши для этого убийства. Пророк звал их домой, обещал простить все злодеяния и гарантировал защиту. Так его усилиями в Мекке воцарились мир и покой.

Безграничная готовность Пророка (мир ему и благословение) к прощению — для нас это пример того, как относиться к прошлым обидам, это приглашение к собственному перерождению, доказательство того, что возможно подавить чувство мести и ненависти и построить общество на фундаменте любви и сострадания.

Источник: Muslim Village