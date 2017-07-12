Милосердие Пророка Мухаммада – урок для всех в этом тревожном мире

Мухаммад (мир ему и благословение) своей жизнью и учением оставил после себя неоценимое наследие

14 веков назад в трудное и неспокойное время в жаркой мекканской пустыне родился последний Пророк — Мухаммад (мир ему и благословение). Его рождение стало событием исключительной важности для всего человечества. А для полутора миллиардов современных мусульман он – последний и величайший в длинном роду пророков, несших человечеству послание Господа.

Всю свою жизнь Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) вел неустанную борьбу с несправедливостью, эгоизмом и жадностью. Несмотря на это, он является одним из самых недопонятых религиозных лидеров в мировой истории. Ученый-ориенталист Уильям Монтгомери Уотт (W. Montgomery Watt) пишет:

«Из всех величайших людей мира никого не оговаривали так, как Мухаммада».

Столетиями традиция самого грубого и бесцеремонного его оскорбления и осмеяния продолжается. Долгая история исламофобии уходит корнями еще во времена крестовых походов, а такие события, как 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и взрывы в Лондоне 7 июля 2005 года, еще больше обострили противоречия в отношениях ислама и Запада.

Западные критики утверждают, что Пророк ислама был нетерпим к другим религиям и что ислам распространялся «огнем и мечом», но это противоречит учению Корана, который гласит, что не должно быть принуждения к религии. Мухаммаду (мир ему и благословение) были невыносимы тщеславие и агрессия, ведущие к насилию, распространенные в его времена в не меньшей степени, чем среди современных лидеров.

Мухаммад (мир ему и благословение) своей жизнью и учением оставил после себя неоценимое наследие, легшее в основу религии мусульман. Его почитают и уважают более миллиарда мусульман. Его жизнь прекрасно известна в большинстве подробностей, его учение является вторым по значимости руководством после Корана, а его личность – величайшим и главнейшим образцом для подражания и источником вдохновения. Мусульманам предписано подражать образцовому характеру и поведению Мухаммада, быть такими же бескорыстными, терпимыми и заботиться о благополучии других. Несмотря на то что он был арабом, он был послан Аллахом всему человечеству, его послание универсально.

Многие эпизоды из его биографии говорят о его миролюбии и стремлении к миру. Монументальным свидетельством этого является так называемое «завоевание Мекки», которое завершилось первым официальным заключением мира на государственном уровне. Пророк (мир ему и благословение) и община первых мусульман пережили годы гонений, издевательств, мучений и убийств. Затем мусульмане восторжествовали над своими гонителями, вернулись на родину, в Мекку, откуда им пришлось бежать, спасаясь от преследований. Можно себе представить, с каким трепетом побежденные ждали расправы, когда Пророк победоносно возвратился в родной город с 10-тысячным войском.

Но Пророк повел себя исключительно высоконравственно. Он проявил невиданное великодушие тем, что помиловал всех жителей Мекки и запретил любые гонения. Таким образом, это было ненасильственное завоевание. Мухаммад (мир ему и благословение) не только обошелся без массовых убийств и кровопролития, но и объединил прежде разрозненную и вечно враждующую нацию под знаменем равенства, справедливости и братства. Он простил всех своих врагов и тех, кто нанес ущерб ему и его близким.

Когда в результате преследований и издевательств со стороны мекканской знати его жизнь стала совершенно нестерпимой, Мухаммад (мир ему и благословение) отправился в поисках союзников в соседний Таиф. Но местные предводители стали над ним смеяться и оскорблять его. И в довершение всего они послали детей и невольников забросать его камнями. Через много лет он вспоминал этот день как худший в своей жизни.

Известно, что после этого Аллах направил ангела, готового уничтожить Таиф и его жителей, но Мухаммад (мир ему и благословение) не захотел этого. Он сказал:

«Прости моих соплеменников, ибо они не ведают, что творят, быть может, из их числа выйдут люди, которые будут поклоняться Аллаху».

Пророк искал не мести, а примирения. Он не проповедовал насилие, а призывал к миру и тем самым демонстрировал беспрецедентное милосердие и сострадание.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) был первооткрывателем в деле защиты прав человека, свободы вероисповедания и свободы совести. В 622 году он переселился в Медину. Уже тогда в местном обществе преобладал плюрализм. Здесь Мухаммад заключил с местными жителями соглашение, известное как «мединская конституция». Этот выдающийся политико-правовой документ был первой декларацией прав человека, в нем были очерчены главные принципы мультирелигиозного общества.

Этот старейший образец национальной конституции, зафиксированной в письменной форме, был составлен почти на 600 лет раньше, чем «Великая хартия вольностей» — знаменитый английский билль о феодальных правах 1215 года, и на 1000 лет раньше, чем Конституция США. «Мединская конституция» важна не только как первая письменная конституция – она продолжает оставаться актуальной и как документ, впервые гарантирующий равноправие всех граждан.

Несомненно, Пророк ислама скрупулезно следовал принципам честного и справедливого отношения к каждому, даже к иноверцам. Он был не только духовным лидером, но и государственным деятелем. Во времена современного геополитического конфликта его пример прощения, социальной справедливости и миролюбия следует считать образцом как для мусульман, так и для немусульман.

Как ни печально, на Западе принято высмеивать и ругать Пророка ислама (мир ему и благословение). Здесь никогда не понимали Мухаммада и универсальные принципы, за которые он выступал.

Очень нужно, чтобы Запад отказался от тенденциозного отношения к последнему Пророку, чтобы иметь возможность многое почерпнуть из его жизни. В биографии Мухаммада можно найти множество фактов, свидетельствующих о том, что он не признавал жестокость своего времени, защищал слабых и уязвимых членов общества. Средневековая мстительность и стереотипы будут по-прежнему разжигать ненависть и напряженность в наших обществах, если мы не будем знать истинную жизнь Пророка (мир ему и благословение) на основании оригинальных источников, а не лживых домыслов.

Мусульмане сейчас переживают время огромных бедствий и испытаний, и им следует воспользоваться этим трудным временем, чтобы вспомнить и начать воплощать духовные уроки Пророка в этом тревожном мире.

Милосердный голос ислама должен зазвучать громче и стать для нас движущей силой, чтобы мы вместе могли построить наше общество на принципах уважения и сострадания, когда все люди пользуются абсолютным уважением и равенством.

Источник: Muslim Matters