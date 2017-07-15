Трагедия смерти ребенка, и что говорил Пророк (мир ему) о смерти детей верующих

Мубин Ваид (Mobeen Vaid)

Хотя дикость и жестокость всегда были присущи человеческой природе, только в современную эпоху благодаря интернету и телевидению, транслирующим страшные картины голода, зверств и массовых убийств, каждый может видеть ее своими глазами. И хотя подобное зрелище всегда невыносимо для любого человека, обладающего хотя бы частичкой совести, ничто не приводит нас в такое отчаяние, как смерть ребенка. Опустошенные, подавленные, безутешные, мы снова и снова задаемся экзистенциальным вопросом: «зачем, ради чего погибла эта невинная и беззащитная душа?».

В последнее время положение дел во многих мусульманских странах достигло крайней степени безнадежности и хаоса. Йемен, Сирия, Бирма, Центральноафриканская Республика – это всего лишь несколько стран, где массовая гибель людей стала почти рядовым явлением. При всей важности геополитической составляющей причин кризиса в этих странах, мы хотели бы перевести этот разговор в теологическую плоскость, а именно, обратиться к тому, как воспринимается смерть детей с точки зрения ислама.

Мы делаем это не от равнодушия к этим трагическим событиям, но для того, чтобы поместить их в тот ключевой контекст, о котором мы никогда не должны забывать, а именно в контекст того, что власть над происходящим принадлежит не нам – над всем безгранично властвует Тот, Кто бесконечно Милостив, Добр и Справедлив. Также отметим, что хоть данная статья написана под впечатлением от последних событий в мире, ее тема, безусловно, затрагивает всех, кто, так или иначе, потерял ребенка. Молимся о том, чтобы напоминание о том, как к этому относится наша религия, послужило утешением в их скорби.

Для начала следует напомнить, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение) из собственного опыта знал, что такое смерть ребенка. Более того, он похоронил почти всех своих детей. Точнее, из семерых его детей, его пережила одна только Фатима (да будет доволен ею Аллах). Сыновья Касим, Ибрахим, Абдулла – все они не дожили и до двух лет. Три дочери умерли примерно двадцати лет, и только Фатима – в 28 лет, всего через несколько месяцев после смерти отца. Пророк сам совершал заупокойный обряд и сам хоронил своих детей. И оплакивал их смерть. Маленький Ибрахим, которому не исполнилось и двух лет, умирал на руках у Пророка (мир ему и благословение). Горюя о нем, Пророк сказал:

«Из глаз текут слезы, и в сердце вселилась печаль, но мы никогда не говорим то, что не угодно Всевышнему Аллаху. О, Ибрахим, мы в печали оттого, что ты ушел».

Таким образом, всякий родитель, потерявший ребенка, может, как минимум, утешится тем, что такие же страдания выпали на долю самого Посланника Аллаха (мир ему и благословение). Никто из ходящих по земле не был ближе Аллаху, чем Мухаммад. Однако по Своему произволению Он позволил вам хотя бы в чем-то уподобиться Пророку – пусть даже в таком тяжелейшем испытании. Эта мысль действительно может послужить некоторым облегчением в скорби.

Что же касается блага ребенка, то улемы единодушны в том, что ребенок правоверных, умерший в детстве, попадает в Рай. Имам Ахмад утверждает, что на этот счет существует иджма и этот вопрос не подлежит сомнению. Имам Ан-Навави говорит то же самое: по мнению авторитетных мусульманских ученых, дети мусульман, умершие в детстве, попадают в Рай, так как им не приходится отчитываться в своих деяниях. Точно так же Аль-Куртуби пишет:

«На этот счет ученые единодушны: умершие дети мусульман находятся в Раю, с этим согласны все, кроме заблудших сект…».

Объясняя аяты: «Каждый человек является заложником того, что он приобрел, кроме людей правой стороны» (Коран, 74:38-39), Ат-Табари сообщает через длинную цепочку передатчиков слова Али (да будет доволен им Аллах), что «люди правой стороны» это дети правоверных.

Это мнение подкреплено многими хадисами о том, что в загробной жизни детей ждет неослабевающая радость. Ибн Раджаб в своем эсхатологическом сочинении «Ахваль аль-кубур» упоминает целый ряд хадисов Пророка, в которых подробно перечисляется, в чем именно будут состоять их удовольствия.

Согласно хадисам, за детьми в Раю присматривает пророк Ибрахим с женой Сарой: он не сводит с них заботливого взгляда, пока они играют друг с другом у райских ручейков. В хадисе, переданном Бухари, говорится, что Пророк (мир ему и благослоение) видел, что Ибрахима окружало целое море детей, а он сам был огромной высоты, так что Мухаммад едва разглядел его голову.

В собрании Муслима находим хадис, где Пророк (мир ему и благословение) утверждает, что умершие дети будут ждать родителей, а дождавшись, возьмутся за полы их одежд и будут держаться за них, пока не войдут с ними в Рай. В другом хадисе, переданном Бухари («Адаб аль-муфрад»), человек по имени Халид аль-Абси передает:

«У меня умер сын, и я сильно горевал о нем. Я спросил: "Абу Хурайра, не слышал ли ты от Пророка, мир ему, чего-нибудь, что подняло бы нам дух?". "Я слышал как Пророк, мир ему, сказал: "Ваши дети свободно гуляют в Саду"", ответил он».

В другом сообщении рассказывается о том, что один человек сильно тосковал по сыну, с которым расстался, а потом выяснилось, что тот умер. В утешение ему Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Разве ты не рад тому, что он будет дожидаться тебя у ворот Рая?». Услышав это, один из сподвижников спросил, будет ли это наградой именно этому человеку, или она ждет каждого, у кого умер ребенок. Пророк ответил: «Такой будет награда каждого из вас».

Известно, что Пророк (мир ему и благословение) нередко беседовал с мусульманами о смерти детей. Однажды он спросил: «Кого вы считаете бездетным?». «Того, у кого нет детей», — ответили сподвижники. Тогда Пророк объяснил: «Да, но только кроме тех, кто отправил детей раньше себя». Это значит, что к бездетным не принадлежат те, чьи дети умерли.

Как-то раз, когда Пророк (мир ему и благословение) отдельно беседовал с женщинами, Он сказал им: «Любую из вас, которая представит троих (умерших у неё) детей, они обязательно оградят от огня”. Одна женщина спросила: “А (если их будет) двое?”, — и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: “И двое”».

В другой раз почти с теми же словами утешения он обратился к мужчинам: «У кого бы из мусульман ни умерло трое детей, не достигших совершеннолетия, Аллах обязательно введёт его в рай по милости Своей к ним». Один мужчина спросил, что будет, если умрут двое детей, и Пророк заверил, что и его ждет такая же награда. И на вопрос об одном ребенке, Посланник Аллаха (мир ему и благословение) ответил точно так же.

Когда у раба Аллаха умирает ребёнок, Аллах Всевышний спрашивает Своих ангелов: «Вы забрали дитя Моего раба?» − и они отвечают: «Да». Тогда Он спрашивает: «Вы забрали плод его сердца?» − и они отвечают: «Да». Тогда Он спрашивает: «И что же сказал раб Мой?» − и они отвечают: «Он воздал Тебе хвалу и сказал: “Поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему мы вернёмся”». И тогда Аллах Всевышний говорит: «Постройте для раба Моего дом в раю и назовите его "Домом хвалы" (Байт уль-хамд)». Этот хадис передал Ат-Тирмизи.

Утрата ребенка – это всегда тяжелейшее испытание. Тем не менее, понимая, что загробная жизнь – это не прекращение бытия, а его венец, верующему легче пережить трагедию, ибо он помнит, что «воистину, будущее [загробная жизнь] для тебя лучше, чем настоящее» (Коран, 93:4) и что «Последняя жизнь – лучше и дольше» (Коран, 87:17). Именно поэтому Судный день назван «неминуемым» (аль-хакка), когда грешник будет горько жалеть о том, что «не приготовился к этой жизни».

Размышляя о трагедии, происходящей в Сирии – да утешит Аллах страждущих! – шейх Ахмед Салим (Ahmed Salim) пишет в связи с гибелью детей:

«А дети, едва попав в Рай, позабудут обо всех бедах, как будто их никогда не было. Аллах создаст их заново: ведь Он их Господь и Создатель, и если бы не Он, их бы вообще никогда не было. Аллах, хвала Ему, никого не обманывает. Действительно, в Своем безупречном откровении Он сообщил нам о верующих, сброшенных в пылающие рвы (сура «Аль-Бурудж»), а Пророк, мир ему, наглядно изобразил всю глубину момента этого тяжкого испытания: "Подошла женщина с младенцем на руках, она не решалась прыгать в огонь, и ее младенец сказал: «О моя мать, будь терпеливой, ибо правда на твоей стороне».

Верующие, которым Аллах приготовил сады блаженств, знают, что жизнь в этом мире со всеми ее кошмарами – это ничто по сравнению с бесконечным блаженством в вечном Раю».

В заключение необходимо добавить, что все написанное касается исключительно судьбы детей верующих. Что касается детей неверующих, то мусульманские ученые продолжают вести диспут об их судьбе после смерти, и мы не ставили перед собой цель вторгаться в эту область (многие ученые предпочитают воздерживаться от суждений на этот счет). И Аллах знает лучше.

Источник: Muslim Matters