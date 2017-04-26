20 советов Мишари Рашида тем, кто хочет выучить Коран

Мишари Рашид — всемирно известный чтец (кари) Корана, проповедник и исполнитель исламских песен (мунашид). Он выучил Коран за два года. Следующие советы он адресует тем, кто хочет знать наизусть Священную Книгу.

1. Учить ради Аллаха

Очень часто мы сталкиваемся с распространенной ошибкой у наших братьев и сестер, которые занимаются каким-либо богоугодным делом больше с намерением похвастаться или не отстать от других, нежели сделать это ради Всевышнего. И не случайно Мишари Рашид поставил под первый пункт именно этот совет. Ведь очень многие имамы, в том числе Бухари и Муслим начинали свои известные сборники хадисов именно с хадиса о намерении.

Поэтому далее он говорит: «Это намерение можно очистить, узнав о пользе изучения и заучивания Корана, а также достоинстве тех, кто изучает Коран и знает его наизусть.

На этот счет я бы хотел привести достоверный хадис:

«Лучший из вас тот, кто научился Корану и обучает этому других».

2. Поставить перед собой цель

Например: я буду вместе с братьями изучать таджвид и заучу джуз Корана и сделаю это наилучшим образом, ведь Аллах любит, то, что делается наилучшим образом.

3. Спланировать свое время и свои возможности так, чтобы не пропускать уроки и не отставать в заучивании

То есть, мало желать чего-то, надо еще делать какие-то шаги для этого.

Например: в понедельник я весь день занят, но во вторник у меня есть несколько свободных часов, во время которых я смогу повторить пройденный материал и выучить что-то из Корана.

Если будет у вас распорядок дня, где вы уделите этому внимание, то, ин ша Аллах, будет и результат.

4. Выбрать для себя самое оптимальное время и место

Например: во вторник я должен учить суру «аль Ихляс», но к нам домой придут мои племянники, будут шуметь и баловаться, поэтому не дадут мне спокойно заниматься заучиванием. Лучше бы мне пойти в мечеть, где мне никто не помешает и я смогу спокойно сделать то, что намеревался.

5. Выбрать определенный Коран, с которого вы будете постоянно учить

Автор акцентирует внимание на то, что есть зрительная и слуховая память. То есть он хочет сказать, что для наилучшего результата в заучивании, будет правильным взять за основу один Коран, к шрифту которого привыкнут ваши глаза, и вы не будете отвлекаться каждый раз на какие-то особенности Корана, напечатанного другим шрифтом.

6. Не бояться первых трудностей (например, сложностей с произношением или памятью)

Как правило, с этим сталкиваются все начинающие. Это как занятие спортом. Если в первый день появятся какие-то мозоли, то это не значит, что надо отказываться от занятия спортом.

И действительно, это проблема многих мусульман, которые по наущению шайтана могут найти себе массу причин, чтобы оставить какое-либо дело.

Кто-то говорит, что он давно уже закончил университет и учеба не для него, а другой может сказать, что он и в школе плохо учился, потому и сейчас ничего не получится. Если подобные мысли посещают вас, то отгоняйте их с помощью Аллаха.

7. Если вы учите Коран самостоятельно, то проверяйте то, что выучили, у шейха, который умеет правильно читать

В правильности этого совета я убедился при проверке у одного шейха. Казалось, что ту маленькую суру я знаю уже несколько лет и вызубрил ее до мелочей. Но впоследствии оказалось, что есть ряд неточностей, которые пришлось исправлять. Поэтому не оставляйте ни одной суры, чтобы ее не проверил знающий шейх.

Это также можно проверить и по аудиозаписям.Главное, чтобы была четкая слышимость.

Дальше автор говорит, чтобы мы в начале пути не увлекались красотой чтения или звуками, а больше внимания уделяли правильному произношению.

Как пример можно привести братьев, которые по природе своей имеют красивые голоса и начинают увлекаться этим или тем, что тянут, где надо и не надо, звуки, при этом неправильно произнося некоторые буквы.

В этом есть суть слов Зайда ибн Хариса, который сказал:

«Читайте Коран, как вас учили».

8. При изучении или заучивании Корана нужно иметь при себе простой маленький тафсир (перевод определенных фраз, толкование выражений и т.п.)

Если вы возьмете серьезный подробный тафсир, то вы можете отвлечься и отойдете от самой цели.

9. Лучше стараться читать, если это никому не мешает, громко

Этим охватывается больше чем один орган чувств.

Когда вы учите аяты, сперва выучите один аят, потом следующий, затем читайте их вместе и так далее по нарастающей.

Чтобы быть более сосредоточенным, следует быть при омовении.

При чтении Корана нужно сидеть так, чтобы поза способствовала серьезному изучению.Тут я хотел бы обратить внимание, что подобная поза должна присутствовать и при дарсах у шейхов или каких-то других важных занятиях. Это без сомнения является адабом, которого следует придерживаться, чтобы быть среди преуспевших.

10. Читайте то, что вы выучили перед своими родственниками или друзьями

Тем самым обнаружатся имеющиеся у вас недостатки в чтении, вы станете уверенней, а также займете свое время и время слушателей тем, что будете читать и слушать Коран.

Важно побороть свое стеснение и попросить друга или родственника послушать вас. Особенно это дело любят наши бабушки и дедушки, которые получают большое удовольствие от того, что их внуки изучают книгу Аллаха и радуются этому больше нас самих.

11. Повторять выученное время от времени, особенно в намазе

Человек, который читает Коран по памяти, чувствует разницу, когда закрывает Коран, и самой лучшей проверкой знаний будет проверка их в намазе.

При этом важно, чтобы суры не были дежурными. Например, раньше в силу незнания и отсутствия опыта я знал 10 сур наизусть, но в своих намазах чаще всего использовал лишь половину и изредка остальную половину. И ту половину, что я чаще читал, я знал лучше, нежели вторую половину. Поэтому старайтесь, чтобы этого не было.

Обращайте внимание на похожие аяты в разных сурах, чтобы не ошибаться.

12. Чтобы Аллах сделал ваши знания долговечней, а память сильной, следуйте тому, чтобы учить, а затем не грешить

Альхамдулиллях, я встал на путь обретения знаний, но сегодня я весь в праведных делах, а завтра день может пройти во грехе, и Аллах может наказать вас тем, что заберет эти знания. Чтобы этого не случилось, следует строго придерживаться этого совета, ведь Аллах не дает исламских знаний неправедным людям.

13. Ходить на всевозможные кружки, где читают Коран в присутствии знающего человека

То есть, кроме основного места изучения Корана, старайтесь найти место, где можно будет закрепить пройденный материал или открыть что-то новое.

А происходит это так: к примеру, после какого-то намаза, остаются желающие, садятся, приносят Кораны и по очереди читают. Среди них бывает один знающий брат, который и ошибки исправляет, и приводит краткое толкование тех или иных аятов.

14. Когда вы выучите определенную часть Корана (будь то джуз, полджуза, половина Корана и т.д.), обратитесь к человеку, у которого есть разрешение (иджаза) обучать Корану

Это нужно для того, чтобы не быть самоучкой, так как практика показывает, что у таких людей где-то могут быть очень грубые ошибки.

15. Воспользоваться молодостью, когда память сильная

Но если вы начали учить Коран в старшем возрасте, то следует быть еще более старательным.

Как рассказал шейх, когда он учился, у них был один взрослый брат, который приехал учиться после армии. Из-за того что в армии на стройке ему на голову упал кирпич, он постоянно жаловался на головную боль. Этот брат целыми днями, где бы его ни видели, сидел и учил Коран, т.к. это ему очень тяжело давалось. Однако на экзаменах он сдавал его лучше всех и даже лучше тех братьев, которые были на 10 лет младше него и им легко давался хифз. Но за его усердие и старательность Аллах давал ему возможность показывать лучшие результаты.

16. Тот, кто занимается поиском знаний и учит Коран, должен следить за своим приемом пищи

Здесь Мишари Рашид указывает на то, чтобы изучающий Коран ел столько, чтобы были силы, и не переедал, вследствие чего его может клонить ко сну или тянуть к страстям.

Далее он приводит пословицу: «Полнота (тучность) лишает проницательности».

17. Не увлекайтесь планированием для хифза (заучивания) больше, чем хифзом, и не переходите от одного способа заучивания к другому

18. Когда вы добьетесь каких-то первых успехов, то не проявляйте ‘уджб (самодовольство, самовлюбленность, самолюбование)

В хадисе сказано:

«Три вещи губительны для человека…и одно из них, когда человек занят самолюбованием».

Например: я начал изучать Коран, таджвид, выучил уже 10 последних сур, а мой братишка еще даже не знает арабских букв, — какой же я молодец! В этот момент человек начинает расслабляться, что в итоге может привести его к оставлению цели.

19. Делайте ду’а, которое делал Пророк Мухаммад (мир ему и благословение), в котором просил уберечь нас от бессилия (вялости) и лени

В русской транскрипции оно будет звучать следующим образом: «Аллахумма, инни а’уузу бика миналь ‘аджзи валь касаль».

20. Делайте ду’а, чтобы Аллах даровал вам эти знания

Существуют различные ду’а для этого, например, можете использовать аят из Корана: «Рабби, зидни ‘ильман».

Это были двадцать советов от Мишари Рашида тем, кто хочет выучить Коран. Дай Аллах, чтобы эти советы пошли нам всем на пользу и сделали наше чтение хотя бы немного похожим на чтение нашего дорого брата.

Источник: Mazhab.kz