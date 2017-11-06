9 удивительных фактов, содержащихся в Коране

Коран — это не научная книга, но она находится в полном соответствии с наукой

Существуют явные признаки того, что исламское писание — Коран — является словом Бога. В нем содержатся научные и исторические факты, ранее не известные человечеству, которые были открыты современной наукой лишь недавно.

Уникальный стиль Корана невозможно повторить, что известно как «неподражаемость Корана». Кроме того, пророчества, о которых свидетельствовал Коран и пророк Мухаммад (мир ему иблагословение), стали сбываться.

Здесь мы приведем лишь некоторые факты, которые содержатся в Коране, подтвержденные современной наукой:

1. Происхождение жизни

Вода необходима для существования всего живого. Мы все знаем, что вода важна для жизни, но Коран делает очень необычное утверждение:

«Мы разделили их и сотворили все живое из воды. Неужели они не уверуют?» (Коран, 21:30).

В этом аяте вода названа источником всего живого. Все живые существа состоят из клеток. Благодаря современным научным открытиям мы знаем, что клетки преимущественно состоят из воды. Так, 80% цитоплазмы (основного клеточного материала) стандартной клетки животных организмов — это вода.

Тот факт, что живые существа состоят преимущественно из воды, был открыт только после изобретения микроскопа. В пустынях Аравии последнее, о чем можно было бы подумать, так это о том, что вся жизнь появилась из воды!

2. Железо

Железо не является естественным для Земли материалом. Оно не образуется на Земле, а появилось на ней из космоса. Это может показаться странным, но это правда. Ученые обнаружили, что миллиарды лет назад Землю «атаковали» метеориты, которые содержали железо, «принесенное» с далеких звезд, которые взорвались.

В Коране о происхождении железа говорится следующее:

«Мы также ниспослали железо, в котором заключается могучая сила и польза для людей» (Коран, 57:25).

Всевышний использует слово «ниспослал» для обозначения появления железа. Из аята ясно, что железо не является земным материалом, но было ниспослано во благо человечества. Тот факт, что железо попало на Землю из космоса, не мог быть известен людям в VII веке.

3. Защитные свойства неба

Небо играет решающую роль в защите Земли. Оно защищает ее от смертельных солнечных лучей.Если бы небыло неба, солнечная радиация уничтожила бы всю жизнь на Земле. Оно также подобно одеялу, которое окутывает Землю и защищает ее от космического холода. Температура в космосе равна примерно -270 °C. Если бы эта температура достигла Земли, наша планета мгновенно бы замерзла.

Небо также защищает жизнь на Земле, нагревая поверхность за счет удержания тепла (парникового эффекта) и снижения разниц температур днем ​​и ночью. Это лишь некоторые из многих защитных функций неба.

Коран просит нас задуматься о небе в следующем аяте:

«Мы сделали небо оберегаемой кровлей, однако они отворачиваются от его знамений» (Коран, 21:32).

Коран указывает на защитные свойства как знамение Бога, хотя они были обнаружены научными исследованиями, проведенными в ХХ веке.

4. Горы

Коран обращает наше внимание на очень важную характеристику гор:

«Разве Мы не сделали землю ложем, а горы – колышками?» (Коран 78:6-7)

Коран указывает на то, что горы имеют глубокие корни, используя слово «колышки» для передачи смысла. И это слово очень точно описывает природу гор.

В книге под названием «Земля» геофизик Фрэнк Пресс объясняет, что горы подобны кольям, которые глубоко «воткнуты» в землю. Так, гора Эверест, высота которой составляет примерно 9 км над землей, имеет подземный корень глубиной 125 км.

Тот факт, что горы имеют глубокие «колышки», или корни, не был известен науке вплоть до развития теории тектоники плит в началеXX века.

5. Расширение Вселенной

В то время, когда наука об астрономии находилась в начале своего развития, расширение Вселенной было описано в Коране:

«Мы воздвигли небо благодаря могуществу, и Мы его расширяем» (Коран, 51:47).

Факт расширения Вселенной был открыт лишь в прошлом веке. Физик Стивен Хокинг в своей книге «Краткая история времени» пишет:

«Открытие расширения Вселенной было одной из величайших интеллектуальных революций XX века».

А Коран упомянул о расширении Вселенной еще до изобретения телескопа!

6. Солнечная орбита

В 1512 году астроном Николай Коперник выдвинул свою теорию о том, что Солнце неподвижно и находится в центре Солнечной системы, а планеты вращаются вокруг него.

Эту гипотезу поддерживали ученые вплоть до XX века. В настоящее время общеизвестным научным фактом является то, что Солнце не является неподвижным, а движется по орбите вокруг центра нашей галактики, Млечного Пути.

В Коране же упоминается орбита Солнца:

«Он – Тот, Кто сотворил ночь и день, солнце и луну. Все плывут по орбитам» (Коран, 21:33).

Так, истина о движении Солнца по орбите, ниспосланная в Коране, получила признание и подтверждение современной астрономической наукой.

7. Океан

Коран использует метафоры, чтобы передать свои глубокие смыслы, и здесь он сравнивает состояние неверующих с океаном:

«Или же они подобны мраку во глубине морской пучины. Его покрывает волна, над которой находится другая волна, над которой находится облако. Один мрак поверх другого! Если он вытянет свою руку, то не увидит ее. Кому Аллах не даровал света, тому не будет света» (Коран, 24:40).

Ученые полагали, что волны возникают только на поверхности океана. Однако океанографы обнаружили, что существуют внутренние волны, под поверхностью океана. Эти волны невидимы для человеческого глаза и могут быть обнаружены только специальным оборудованием.

В Коране упоминается мрак во глубине морской пучины, который покрывают волны, над которыми другие волны, а над всем этим — облака. Это описание примечательно не только потому, что в нем ясно говорится о наличии внутренних волн в океане, но также и потому, что оно повествует о темноте в глубине океана.Человек может погружаться не более чем на 70 метров без дыхательного оборудования, и на этой глубине еще присутствует свет. Но если мы опустимся на 1000 метров, там будет полный мрак.

1400 лет назад не было никаких подводных лодок или специализированного оборудования, которое могло бы обнаружить внутренние волны или темноту на глубине океана.

8. Ложь и движение

Во времена пророка Мухаммада (мир ему и благословение) жил жестокий репрессивный лидер многобожников по имени Абу Джахль, который осуществлял гонения на мусульман. Господь ниспослал следующий аят Корана ему в назидание:

«Но нет, если он не перестанет, то Мы схватим его за хохол – хохол лживый, грешный» (Коран, 96:15-16).

Всевышний не называет этого человека лгуном, а лживым и грешным называет его хохол (который располагается на лобной части головы – там, где находятся лобные доли мозга).

Этот аят заслуживает особого внимания по двум причинам. Во-первых, как раз лобная часть нашего мозга отвечает за добровольные движения. Книга под названием «Основы анатомии и физиологии», которая включает в себя результаты исследований функций этой области, гласит, что мотивация и предвидение с целью планирования и инициирования движений происходят в передней части лобных долей, префронтальной коре головного мозга.

Во-вторых, многочисленные исследования показали, что эта же область (лобная доля) отвечает и за способность лгать. Одно из таких исследований в Университете Пенсильвании, в ходе которого во время компьютеризированного опроса волонтерам были заданы определенные вопросы, обнаружило, что когда волонтеры лгали, значительно увеличивалась активность в префронтальной и премоторной коре (области лобной доли) головного мозга.

Итак, именно лобная часть головного мозга несет ответственность за движение и ложь. Коран связывает движение и ложь именно с этой областью головы. Эти функции лобной доли были обнаружены с помощью специального медицинского оборудования, которое было разработано в XX веке.

9. Болевые рецепторы

Долгое время считалось, что за ощущение боли отвечает мозг. Однако позже выяснилось, что в коже расположены болевые рецепторы, без которых человек не сможет чувствовать боль.

Рассмотрим следующий аят о боли:

«Воистину, тех, которые не уверовали в Наши знамения, Мы сожжем в Огне. Всякий раз, когда их кожа сготовится, Мы заменим ее другой кожей, чтобы они вкусили мучения. Воистину, Аллах – Могущественный, Мудрый» (Коран, 4:56).

Всевышний говорит людям, которые отвергают Его послание, что, когда они будут находиться в Аду, и их кожа «сготовится» (вследствие чего они не смогут чувствовать боль), Он заменит ее другой кожей, чтобы боль возобновлялась в наказание за их неверие.

Коран дает понять, что чувство боли зависит от кожи. Открытие же болевых рецепторов в коже наукой произошло сравнительно недавно.

Вывод

Мы привели лишь некоторые из многих фактов, которые содержатся в Коране. Важно отметить, что Коран — это не научная книга, но она находится в полном соответствии с наукой. Утверждение, что научные факты, содержащиеся в Коране, являются простым совпадением, иррационально. Наиболее разумное объяснение этому заключается в том, что Бог открыл это знание Пророку Мухаммаду (мир ему иблагословение).

Подобно тому, как Коран содержит знания о природном мире, он также содержит информацию о внутреннем мире человека, его чувствах, желаниях и потребностях. Коран сообщает нам, что у нас есть цель в жизни, и что следование Божьему руководству приведет нас к внутреннему миру в этой жизни и Раю в будущей жизни. И отказ от его послания приведет к депрессии в этой жизни и адскому пламени после смерти.

«Мы покажем им Наши знамения по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что это есть истина. Неужели не достаточно того, что твой Господь является Свидетелем всякой вещи?» (Коран, 41:53)

Источник: About Islam