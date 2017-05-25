Не пропустите первую ночь Рамадана

Ваэль Шихаб (Wael Shihab)

Каждый год с приближением Рамадана я вспоминаю следующий хадис Пророка (мир ему и благословение):

«Моему народу даны пять вещей, которые до меня не были даны ни одним пророком. Первое: в первую ночь Рамадана Аллах смотрит на своих рабов, Он никогда не накажет тех, на кого Он смотрит. Второе: запах изо рта постящегося приятнее [Аллаху], чем запах мускуса. Третье: Ангелы просят у Аллаха прощения за людей день и ночь. Четвертое: Аллах повелевает Раю: “Готовьтесь, украсьтесь для Моих рабов, скоро они освободятся от тягот мира и придут в Мой Дом”. Пятое: в последнюю ночь [Рамадана] Аллах прощает грехи всех людей». Один человек спросил у Пророка: “Это Ночь могущества (Ляйлату-ль-Кадр)?” Пророк ответил: “Нет; видели ли вы как работники, завершив свою работу, получают за нее плату?”» (Ахмад, аль-Баззар).

Кроме того, что ее достоинство – такое же как у каждой ночи благословенного месяца, первая ночь Рамадана имеет особые преимущества.

Согласно приведенному хадису, в первую ночь Рамадана Всемогущий Аллах благосклонен к Своим рабам, и Он, Всевышний, никогда не накажет тех, на кого Он смотрит. Размышляя о великом божественном подарке, который мусульмане получили в виде первой ночи Рамадана, давайте спросим себя:

Почему первая благословенная ночь Рамадана имеет особое значение, чем отличается она от всех других ночей?

На кого Аллах будет смотреть в эту благословенную ночь?

Как я и мои любимые братья и сестры можем заслужить благосклонный взгляд Аллаха в эту ночь?

Конечно, Аллах отметил первую ночь Рамадана по своей божественной мудрости, и причины этого ведомы Ему, Всемогущему. Возможно, помимо всех других причин, эта ночь сделана особой, потому что она открывает месяц милости, прощения, милосердия и освобождения от адского пламени.

К сожалению, многие не знают об этом и не готовятся воспользоваться особыми достоинствами первой ночи Рамадана. Некоторые заняты повседневными делами и проводят эту ночь как и все другие ночи года. Некоторые идут по магазинам, развлекаются и упускают возможность стать теми, кто удостоится благосклонного взгляда Аллаха.

Между тем, первая ночь Рамадана, озаренная великим божественным благословением, заслуживает особого внимания. К ней можно подготовиться заранее с помощью специального плана. Эта ночь очень ценна, и случается только раз в году. Поэтому, не стоит ее пропускать.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) тоже привлек наше внимание к важности этой благословенной ночи. Он сказал:

«Когда наступает первая ночь месяца Рамадан, шайтаны маариды из числа джинов заковываются в оковы; и закрываются все без исключения врата Ада; и открываются все без исключения врата Рая, и призовет тогда глашатай: “О тот, кто стремится к благу, начинай (творить благое)! О тот, кто стремится ко злу – прекрати!” И есть у Аллаха в этот месяц люди, которые будут освобождены от наказания в Аду, и это освобождение будет происходить каждую ночь Рамадана» (аль-Тирмизи)



План на первую ночь Рамадана

Если мусульманин хочет быть среди тех, на кого посмотрит Аллах, он должен для этого потрудиться, чтобы заслужить милость, благословение, снисхождение и прощение Аллаха. Этот план поможет вам воспользоваться божественным даром первой ночи Рамадана:



1. Примите решение не совершать злых поступков и искренне покайтесь в грехах.



2. Примите решение соблюдать пост весь Рамадан с неослабевающей верой в Аллаха и стремлением получить Его вознаграждение.



3. Совершите ночной зикр (поминание Аллаха) незадолго перед рассветом последнего дня шаабана, лучше, если вы сделаете это в мечети.



4. Сходите в мечеть, чтобы вознести вместе с другими намаз магриб; сестры могут молиться дома, если хотят.



5. Пребывайте в мечети с намерением совершить итикаф (духовное уединение), до начала иша-намаза совершайте зикр и читайте Коран.



6. С верой и искренностью совершите молитвы иша и таравих вместе с другими верующими.



7. При встрече с мусульманами улыбайтесь и желайте им счастливого Рамадана.



8. До того как идти спать, совершите несколько добрых дел, например, раздайте милостыню, почитайте Коран, совершите зикр, посетите больных и т.п.



9. Проснитесь для сухура и молитесь до фаджра (киям аль-ляйль) .



10. Совершите фаджр в мечети; сестры могут молиться дома.



11. После фаджра останьтесь в мечети до духа-намаза, в промежутке между ними читайте Коран и совершите зикр.



12. Не забудьте помолиться о страждущих мусульманах во всем мире.



13. На протяжении всей ночи горячо молите Всемогущего Аллаха обратить к вам Его благосклонный взор и даровать Его милость и прощение в эту благословенную ночь.



14. Помогите семье и друзьям не упустить шанс, который дает благословенная первая ночь Рамадана.

Да обратит Всемогущий Аллах свой взор на всех нас и да благословит всех нас Своей милостью и благословением! Да руководит Он нами на пути к лучшему в этой и будущей жизни! Амин.

Источник: aboutislam.net